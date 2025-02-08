Депутат поднял вопрос плачевного состояния казахстанских сейсмостанций

Сейсмологи канистрами возят воду в центре Алматы, у некоторых сейсмостанций нет земли - выгоняют с собственных земельных участков

Фото: seismology.kz

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Астана. 5 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В ходе пленарного заседания мажилиса парламента депутат Бакытжан Базарбек обратился к министру по чрезвычайным ситуациям РК Чингису Аринову с вопросом о неудовлетворительном состоянии сейсмических станций в Казахстане, передает корреспондент агентства.





Институт сейсмологии - это ваш ребенок, который находится в ведении МЧС, и он сейчас лишен родительской ласки. Я обошел большинство сейсмостанций - это хлам, металлолом. На некоторых сейсмостанциях, например "Ботсад", воды нет. Сейсмологи канистрами возят воду в центре Алматы. У некоторых сейсмостанций нет земли - выгоняют с собственных земельных участков. Единственная сейсмостанция, которая соответствует требованиям, - это "Медеу", - выступил депутат.





Он подчеркнул, что сейсмологов приравняли к органам гражданской защиты, хотя они являются учеными. Более того, были случаи, когда сейсмологи не получали заработных плат.





Бакытжан Базарбек напомнил, что уже обсуждалась передача института сейсмологии из МЧС в Министерство науки и высшего образования РК, однако предложение так и не продвинулось.





Как прокомментировал глава МЧС, по решению правительства институт остался в ведомстве.





По указанию президента выделены средства, сейчас идет проектно-сметная документация. Этим летом, надеемся, начнутся ремонтные работы в главном здании. Что касается сейсмостанций, - их у нас порядка 150, ситуация там действительно плачевная. Как один из вариантов сейчас мы рассматриваем - приобретение капсульных домов. Пока не решили, но будем идти к такому цивилизованному решению, чтобы нашим сотрудникам было комфортно нести дежурство там", - ответил Чингис Аринов.





Министр согласился с мнением мажилисмена, объясняя ситуацию тем, что в настоящее время идет поэтапная реновация.





Также а заседании нижней палаты депутаты одобрили в первом чтении законопроект, которым предложено определить полномочия МЧС: по утверждению разномасштабных карт сейсмического районирования, организации деятельности эпицентральной группы, согласованию градостроительных проектов в части обеспечения сейсмической, селевой, оползневой, лавинной безопасности. Кроме того, МЧС будет осуществлять госконтроль по вопросам предупреждения ЧС в отношении центральных госорганов и местных исполнительных органов.





Местные исполнительные органы наделяются полномочиями по проведению сейсмического зонирования и оценки сейсмической опасности, проведению работ по антисейсмическому усилению зданий и (или) сооружений, расширению и модернизации сети сейсмологических наблюдений, выделению бюджетных средств для разработки карт сейсморайонирования.





Ранее Базарбек уже комментировал положение сейсмологов в Казахстане.





Недостаточный уровень финансирования и научного потенциала института стали очевидны только после землетрясения, произошедшего ночью 23 января.





В момент землетрясения не были включены сирены и система оповещения о землетрясении. Люди без своевременной информации и четких действий подверглись панике. Жители города хаотично покидали свои дома, несколько человек выпрыгнули из окон, в результате чего были травмированы. Всего в Алматы пострадали 67 человек.





Несколько часов люди находились на улице, опасаясь повторного землетрясения. Из-за отсутствия сведений о местонахождении пунктов сбора и проблем с уплотняющей застройкой даже на улице люди продолжали оставаться в опасности, так как стояли среди высотных зданий.