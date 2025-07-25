Инвестштаб одобрил условия соглашений об инвестициях по двум проектам в АПК

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Астана. 24 июля. KAZAKHSTAN TODAY - В правительстве состоялось заседание совета по привлечению инвестиций под председательством первого заместителя премьер-министра Романа Скляра, в ходе которого также рассмотрены вопросы реализации инвестиционных проектов в агропромышленном комплексе, - В правительстве состоялось заседание совета по привлечению инвестиций под председательством первого заместителя премьер-министра Романа Скляра, в ходе которого также рассмотрены вопросы реализации инвестиционных проектов в агропромышленном комплексе, сообщает пресс-служба премьер-министра РК.





В ходе заседания одобрены основные условия соглашений об инвестициях по двум проектам в агропромышленном секторе. Первый проект предусматривает строительство комплекса по глубокой переработке зерна с участием турецкой компании Tiryaki Agro. Планируемая производственная мощность составит 250 тыс. тонн переработанной пшеницы и 80 тыс. тонн гороха в год. Общий объем инвестиций - порядка 160 млрд тенге.





Утверждены условия по второму проекту - строительство агрохимического комплекса по производству удобрений и пестицидов с участием другой турецкой компании YDA Group. Мощность производства составит 150 тыс. тонн продукции в год при объеме инвестиций в размере 168 млрд тенге.





Оба проекта направлены на развитие глубокой переработки сельхозсырья, повышение уровня продовольственной безопасности, импортозамещение и расширение ассортимента продукции с высокой добавленной стоимостью.





При ежегодных объемах заготовки зерна в Казахстане на уровне 16-17 млн тонн и с учетом того, что порядка трети идет на экспорт, развитие внутренней переработки, охватывающей до 260 видов продукции, открывает дополнительные возможности для диверсификации экономики и устойчивого роста агропромышленного комплекса.