Нур-Султан. 17 января. Kazakhstan Today - Исполнительным директором Фонда Первого Президента назначен Канат Джумабаев, передает Kazakhstan Today.
Исполнительным директором Фонда Первого Президента Республики Казахстан - Елбасы назначен Джумабаев Канат Несипбаевич", - сообщил пресс-секретарь Елбасы Айдос Укибай в Twitter.
Напомним, прежний исполнительный директор Фонда Асет Исекешев накануне был назначен помощником президента - секретарем Совета безопасности РК.
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