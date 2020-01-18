Система Orphus

Исполнительным директором Фонда Первого Президента назначен Канат Джумабаев

17.01.2020, 18:08 5752
Нур-Султан. 17 января. Kazakhstan Today - Исполнительным директором Фонда Первого Президента назначен Канат Джумабаев, передает Kazakhstan Today.
 

Исполнительным директором Фонда Первого Президента Республики Казахстан - Елбасы назначен Джумабаев Канат Несипбаевич", - сообщил пресс-секретарь Елбасы Айдос Укибай в Twitter.

 
Напомним, прежний исполнительный директор Фонда Асет Исекешев накануне был назначен помощником президента - секретарем Совета безопасности РК.
 

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства

Комментарии

новости по теме

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая