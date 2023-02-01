Из комиссии по правам человека исключили Абаева, Меркеля и Мусина

В числе поручений: ввод первой очереди ТЭЦ-3, развитие транспортной и инженерной инфраструктуры, газо- и водоснабжение столицы, развитие общественного транспорта и другие

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Астана. 31 января. KAZAKHSTAN TODAY - Приоритетной задачей развития Астаны является комплексное развитие инженерной инфраструктуры, заявил сегодня на совещании по вопросам развития столицы президент Касым-Жомарт Токаев, сообщает Акорда.





Необходимо последовательно развивать инфраструктуру Астаны. При сохранении текущих темпов урбанизации население столицы может достигнуть двух миллионов человек уже к 2030 году. Город быстро растет, из-за чего многие требования генерального плана сегодня систематически нарушаются", - отметил президент.





Глава государства поручил правительству совместно с акиматом решить следующие проблемные вопросы.





Развивать инженерную инфраструктуру





В данном направлении есть определенные проблемы. В частности, акимат уже более 10 лет не может ввести в эксплуатацию ТЭЦ-3. Срок сдачи проекта неоднократно переносился, что привело к его удорожанию на 53 миллиарда тенге. Этот вопрос поднимался в 2019 году, но готовность объекта по-прежнему составляет только 83%", - подчеркнул глава государства.





В результате столица страдает от дефицита теплоэнергии, превышающего 300 гигакалорий.





Токаев поручил правительству совместно с акиматом столицы до конца текущего года обеспечить ввод первой очереди ТЭЦ-3, а также завершить строительство двух газовых котельных. Кроме того, по его словам, следует определиться с целесообразностью, сроками и источниками финансирования строительства второй очереди ТЭЦ-3.





Обеспечить стабильное электроснабжение





Акимату нужно ускорить строительство подстанций общей мощностью 700 мегаватт. Со скрипом идет и газификация города, на которую из бюджета выделены большие средства", - отметил Токаев.





Завершить газификацию столицы





В 2019 году был завершен первый этап магистрального газопровода "Сарыарка". Задача акимата - довести газ до жилых массивов, где проживает более 300 тысяч человек. Сейчас организованное газоснабжение имеют только 8 тысяч абонентов. Из-за низких темпов газификации ухудшается экология - в морозные дни дым печного отопления формирует над городом густой смог. Ранее я неоднократно давал поручение завершить газификацию столицы. Но сроки его исполнения постоянно переносятся", - заявил президент.





Он подчеркнул, что правительству и акимату необходимо активизировать работу по газификации и завершить ее в установленные сроки. При этом правительству совместно с фондом "Самрук-Казына" нужно решить вопрос обеспечения столицы необходимыми объемами газа.





Вместе с тем, отметил президент, само подключение газа для казахстанцев обходится недешево - до двух миллионов тенге. И такая ситуация сложилась во всех регионах.





Поручаю агентству по защите и развитию конкуренции совместно с правительством внести конкретные предложения по обеспечению прозрачного и понятного ценообразования на подключение газа для населения", - добавил глава государства.





Увеличить объемы водоснабжения





Актуальной остается проблема с резервными источниками водоснабжения. В маловодные периоды может возникнуть реальная угроза: город останется без воды.





Министерству экологии следует проработать все предложения, озвученные сегодня акимом города, в том числе решить вопрос увеличения водообеспечения Астанинского водохранилища. Важно также ускорить строительство насосно-фильтровальной станции № 3 и второго канализационно-очистительного сооружения", - отметил президент.





Системное планирование развития города





Много вопросов накопилось в сфере жилищного строительства. Из-за нехватки инженерной инфраструктуры акимат предлагает постепенно снижать темпы возведения жилья. При этом в столице высокая рождаемость и большой миграционный приток. Нельзя забывать, что при снижении темпов строительства без работы могут остаться около 30 тысяч человек. Чтобы не возникало такого рода проблем, нужно системное планирование города. В этом деле, к сожалению, ощущаются серьезные пробелы", - заявил глава государства.





По его словам, столица должна быть обеспечена необходимой инженерной инфраструктурой. Во всех строящихся объектах следует применять современные энергосберегающие технологии. Не сходит с повестки дня и проблема порядка четырех тысяч дольщиков. Из-за слабой законодательной базы в городе могут появиться новые проблемные объекты.





Сейчас в Астане без разрешительных документов возводятся более 90 жилых комплексов. Строительные компании просто оплачивают незначительный штраф и продолжают привлекать средства граждан. Правительству следует ужесточить меры госрегулирования. Нельзя допускать, чтобы застройщики привлекали средства дольщиков в обход законодательства. К этой работе должно подключиться Агентство по финансовому мониторингу", - отметил президент.





Он также добавил, что в уполномоченные органы поступает много жалоб касательно непрозрачности выделения земельных участков. Речь идет об "особых" условиях для известных строительных компаний. Президент поручил сделать процесс открытым - через цифровые сервисы и на конкурсной основе.





Сделать качественные дороги





Сейчас, по словам Токаева, качество дорог вызывает много вопросов.





Например, ряд улиц в городе ремонтируется каждый год. Но с наступлением весны состояние этих дорог не выдерживает никакой критики. Некоторые же дороги и вовсе остались бесхозными. Это связано с неправильным либо некачественным проведением работ при строительстве и ремонте дорог. Правительство и акимат должны отдельно рассмотреть эту проблему. Если необходимо, надо заменить подрядчиков", - поручил президент.





Развивать общественный транспорт





Президент напомнил о своем поручении провести анализ загруженности автобусных маршрутов и увеличить их интенсивность.





Однако люди так и продолжают ожидают автобусы по полчаса и более, а иногда автобусы так переполнены, что пассажиры попросту не помещаются в них. Сегодня городу не хватает более 400 автобусов, а в течение 5 лет их дефицит может вырасти в 2 раза. Свыше 400 остановок не оборудованы заездными карманами для автобусов. 300 остановок не обустроены закрытыми павильонами ожидания, что становится особенно актуальным в зимний период", - заявил Токаев.





Он добавил, что по-прежнему считает проект LRT ошибочным, но сейчас его необходимо реализовать.





Если мы остановим строительство LRT, то убытки будут еще больше. Другой альтернативы нет. В целом акимату совместно с правительством необходимо разработать комплексную программу развития транспортной системы Астаны", - заявил глава государства.





Заняться благоустройством столицы





Пересмотреть концепцию развития городской среды. Городу нужно больше общественных пространств, зеленых насаждений и пешеходных улиц, заявил Токаев.





Строить дома без паркингов, вместо этого возвести многоуровневый крытый автомобильный паркинг.





Сохранить эстетический облик столицы за счет лучших мировых архитектурных решений. Сейчас, по словам президента, строящиеся объекты совершенно не гармонируют друг с другом. В пример он привел район юго-востока, где очень много хаотично возведенных зданий и объектов, не выдерживающих критики.





Озеленить город за счет высадки многолетних растений и ликвидировать стихийные свалки.





Повышать социальное благополучие горожан





Сейчас, по словам Токаева, более 60% трудоспособных получателей адресной социальной помощи остаются малообеспеченными. В столице фиксируется один из самых высоких уровней молодежной безработицы, она занимает второе место по республике.





Повышать экономический потенциал Астаны и Астанинской агломерации





Для этого, по словам главы государства, необходимо объединить две специальные экономические зоны и переориентировать их работу, сделав упор на развитие обрабатывающей промышленности, IT-сектора и новых технологий.





Реализовать потенциал Астаны как центра притяжения инвестиций





Здесь базируется более 70 посольств и 16 международных организаций. Это открывает большие возможности для привлечения инвестиций, которые почему-то не используются. Потенциальные инвесторы выступают в роли просителей, у них опускаются руки, и они уходят. В результате Астана недополучает значительные объемы инвестиций - на город приходится менее 4% иностранных вложений в нашу страну", - подчеркнул президент.





Развивать детскую медицину





Медицинская инфраструктура не поспевает за ростом численности столицы, подчеркнул президент.





В поликлиниках очереди, в родильных домах нехватка мест, и они перегружены на 68%. Более того, некоторые больницы не соответствуют элементарным базовым санитарным нормам. Приемные покои в детских больницах не оборудованы. Детский травматологический пункт в столице единственный, где всегда очень много пациентов. При этом многопрофильная детская больница № 3 работает только как инфекционная. Там до сих пор нет хирургической, офтальмологической и травматологической помощи. Для столицы это неприемлемо", - заявил Токаев.





Решить вопрос дефицита школ и детских садов





Сейчас в столице не выполняются планы по строительству школ. В прошлом году построено всего 3 новые школы, не введено 8. В результате увеличивается количество трехсменных и переуплотненных школ.





В некоторых классах более 30 учеников. Это все влияет на качество обучения. Кроме того, ощущается нехватка мест в специальных школах для детей с особыми потребностями", - отметил президент.





В целом глава государства поручил актуализировать стратегию развития города до 2050 года.





В этом документе должны быть определены основные направления комплексного развития города. Поручаю акимату Астаны провести общественные слушания и разработать новый генеральный план столицы. Далее правительство должно его принять до конца этого года. Администрации президента необходимо обеспечить контроль за его своевременным и качественным выполнением. Жду от вас конкретных результатов", - резюмировал Токаев.