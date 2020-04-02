Нур-Султан. 1 апреля. Kazakhstan Today - Председатель молодежного крыла "Jas Otan" при партии "Nur Otan" Елнур Бейсенбаев на своей странице в Facebook сообщил, что в Jas Otan приняли решение временно приостановить бесконтактную доставку товаров первой необходимости, передает Kazakhstan Today.

Он напомнил, что по поручению Елбасы в рамках инициированной главой государства акции "Біз біргеміз!" за последние 2 недели волонтеры "Jas Otan" и партии "Nur Otan" бесконтактной доставкой обеспечили товарами первой необходимости более 20 тысяч нуждающихся семей во всех регионах нашей страны, в том числе одиноких пожилых людей, граждан с особыми потребностями и др.

Все это стало возможным благодаря волонтерам! Волонтёры - это герои нашего времени, супермены без плащей. Выражаю огромную благодарность волонтерам за работу! Вы - светлое будущее нашей страны!" - отметил Елнур Бейсенбаев.





Он сообщил, что принято решение временно приостановить бесконтактную доставку.

С учетом развития ситуации "Jas Otan" принимает решение временно приостановить данную работу. Призываем все организации также последовать нашему примеру, чтобы не подвергать опасности здоровье как населения, так и волонтеров. Еще раз благодарим всех за проявленное неравнодушие. Біз біргеміз!" - сообщил председатель молодежного крыла "Jas Otan".

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