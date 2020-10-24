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К 2025 году 100% госуслуг планируют перевести в онлайн-формат

23.10.2020 4294
Нур-Султан. 23 октября. Kazakhstan Today - В ходе заседания комиссии при президенте РК по вопросам внедрения цифровизации рассмотрены вопросы совершенствования госпрограммы "Цифровой Казахстан", цифровизации органов внутренних дел и создания цифровой карты земельных участков и инженерных коммуникаций, передает Kazakhstan Today.
 

В результате реализации госпрограммы "Цифровой Казахстан" к 2025 году планируется перевести в онлайн-формат 100% государственных услуг, довести объем инвестиций в сферу цифровизации до 500 млрд тенге, объем экспорта ИТ и электронной промышленности - до 200 млрд тенге, способствовать созданию свыше 1 тыс. новых инновационных компаний и подготовке 100 тыс. ИТ-специалистов", - сообщает пресс-служба премьер-министра РК.

 
В ведомстве напомнили, что в апреле текущего года глава государства поручил проанализировать результаты работы по цифровизации в режиме чрезвычайного положения и пересмотреть "Цифровой Казахстан" с перераспределением выделенных средств. 
 
В рамках решения поставленной задачи государственными органами, неправительственными организациями, специалистами ИКТ-сферы и представителями бизнес-сообщества выработаны 10 приоритетных направлений обновленного проекта "Цифрового Казахстана" (ранее было 5). 
 
Указанные направления включают цифровизацию сферы социальных отношений, создание технологической платформы "Индустрия 4.0" для энергетики и промышленности, технологических платформ AgriTech и Govtech, обеспечение качественной ИКТ инфраструктурой и информационной безопасностью, реализацию технологической платформы Smart city, цифровые инструменты для повышения уровня безопасности граждан, FinTech и электронную торговлю, развитие искусственного интеллекта и создание инновационной экосистемы. 
 
Особое внимание в обновленной редакции госпрограммы уделено проектам по улучшению работы госорганов, систем здравоохранения и образования, расширению возможности FinTech сектора, разработке системы умных городов.
 
В рамках цифровизации деятельности полиции предусмотрено создание единой информационно-аналитической системы и модернизация ситуационного центра МВД, интеграция различных каналов приема обращений граждан, "ковровое" покрытие системой видеонаблюдения областных центров, городов республиканского значения и столицы, реализация проекта "Цифровой полицейский", создание комплексной системы безопасности учреждений уголовно-исполнительной системы и реализация других мер. 
 
В рамках создания национальной базы данных о земельном фонде и объектах недвижимости проводится работа по формированию информационной системы "Единого государственного кадастра недвижимости", разработке национальной инфраструктуры пространственных данных и цифровых сельскохозяйственных карт. 
 
По итогам цифровизации земельных ресурсов будет создана цифровая карта открытого пользования на всю территорию РК, электронное оказание услуг в сфере земельных отношений и архитектуры, сокращение сроков предоставления прав на земельные участки с 1 года до 20 дней, исключение госакта, землеустроительного проекта, а также земельной комиссии. 
 
В целом в рамках актуализации госпрограммы "Цифровой Казахстан" дополнительно к текущим 125 мероприятиям выработаны новые 145 мероприятий, 3 индикатора и 41 показатель. 
 

Таким образом, обновленная версия госпрограммы предусматривает 15 индикаторов, 67 показателей и 270 мероприятий", - отметили в ведомстве.

 
Премьер-министр поручил внести проект обновленной редакции госпрограммы "Цифровой Казахстан" для рассмотрения на заседании правительства.
 

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