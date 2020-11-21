Кадровые перестановки произошли в МЦРИАП

Нур-Султан. 20 ноября. Kazakhstan Today - Постановлением правительства РК Аскар Жамбакин назначен на должность вице-министра цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан, передает Kazakhstan Today.

Аскар Жамбакин родился в 1985 году в Алматы. В 2007 году окончил Алматинский институт энергетики и связи, в 2009 году - университет Манчестера.

Трудовую деятельность начал в 2003 году техником связи первой категории узла связи в ЗАО "Эйр Казахстан".

С 2010 по 2011 годы - начальник отдела по корпоративным системам, офицер по директ-маркетингу ДБ АО "HSBC Банк Казахстан".

С 2011 по 2014 годы - работал в АО "Банк развития Казахстана" начальником управления методологии и бизнес-процессов, директором департаментов бизнес-процессов и корпоративного развития.

С 2014 по 2016 годы - заместитель директора департамента управления и развития платежных систем Национального банка РК.

С 2016 по 2017 годы - занимал должности заместителя директора, директора департамента в АО "Казкоммерцбанк".

С 2017 по 2018 годы - менеджер программ проектного офиса, советник председателя правления национального ИКТ холдинга "Зерде".

С мая 2018 года по настоящее время занимал руководящие позиции в коммерческих организациях.

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