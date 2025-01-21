Как будут финансировать политические партии в Казахстане - ЦИК изменил правила

В 2025 году государство выделило 65,9 млрд тенге для реализации 45 проектов по газификации 7 населенных пунктов

Рассказать друзьям

Астана. 20 января. KAZAKHSTAN TODAY - 12 миллионов 400 тысяч казахстанцев обеспечат газом в 2025 году, - 12 миллионов 400 тысяч казахстанцев обеспечат газом в 2025 году, сообщает Министерство энергетики РК.





Там напомнили, что в 2024 году построено более 1700 километров сетей, обеспечивших доступ к газу для более чем 300 тысяч человек.





В 2025 году государство выделило 65,9 млрд тенге для реализации 45 проектов по газификации 7 населенных пунктов.





Их реализация увеличит уровень газификации страны до 62%, доступ к газу получат 12,4 млн человек.





Одним из крупных проектов является строительство автоматизированной газорегуляторной станции "Финская-120" и отвода от магистрального газопровода в Атырауской области. Реализация этого проекта позволит увеличить пропускную способность газопровода для обеспечения необходимого объема газа для европейской части Атырау, что даст большой импульс для развития промышленности региона.





Использование природного газа также улучшит экологическую обстановку.





В ведомстве напомнили, что в декабре 2024 года в Казахстане начал действовать пилотный проект по предоставлению адресной социальной и жилищной помощи для социально уязвимых слоев населения в виде скидки на товарный газ (до 24%) в Западно-Казахстанской области и в Шымкенте. По итогам пилотного проекта данный механизм будет внедрен по всей стране.





Также в 2025 году завершится строительство магистрального газопровода Талдыкорган - Ушарал протяженностью 302 км, что позволит обеспечить природным газом 66 населенных пунктов области Жетысу с охватом населения в 124 тыс. человек. Газопровод имеет стратегическое значение для развития промышленной инфраструктуры региона, в том числе для расширения мощностей и оптимизации затрат на производство сельхозпродукции.





Кроме того, продолжается строительство ГПЗ мощностью 1 млрд м3/год на месторождении Кашаган.





Проект реализуется в рамках национальной программы переработки сырого газа, что позволит увеличить добычу нефти на 25 тыс. баррелей в сутки с месторождения Кашаган и увеличить объемы товарного газа на 700 млн кубометров в год для внутреннего потребления.





Начато строительство технологического комплекса по производству сжиженного нефтяного газа на базе сырья месторождения Кашаган в объеме до 700 тыс. тонн в год.





Предполагается, что с 2026 года благодаря дополнительным объемам сжиженного нефтяного газа удастся обеспечить население автогазом и продолжить развитие нефтегазохимии в регионе.