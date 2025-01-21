20.01.2025, 11:38 45396
Как будут финансировать политические партии в Казахстане - ЦИК изменил правила
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Астана. 20 января. KAZAKHSTAN TODAY - Центральная избирательная комиссия РК изменила правила финансирования политических партий.
По новым правилам, размер бюджетных средств, выделяемых на финансирование деятельности политических партий, будет составлять 0,65 МРП (2555 тенге) за каждый голос избирателя, поданный при голосовании за политические партии, представленные в мажилисе.
Таким образом, объем финансирования в зависимости от роста МРП тоже будет ежегодно увеличиваться.
Ранее размер финансирования определялся с учетом 3% от минимального размера заработной платы за каждый голос избирателя.
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20.01.2025, 17:40 27576
Терроризм, экстремизм и кибербезопасность: о чем говорили Токаев и глава КНБ
Фото: Depositphotos
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Астана. 20 января. KAZAKHSTAN TODAY - Председатель Комитета национальной безопасности Ермек Сагимбаев доложил президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву о принимаемых мерах по обеспечению нацбезопасности с учетом актуальных вызовов и угроз, сообщает пресс-служба Акорды.
Главе государства также были представлены данные о ситуации в сферах противодействия международному терроризму и религиозному экстремизму, организованной преступности, наркобизнесу, обеспечения кибербезопасности, защиты и охраны государственной границы.
Кроме того, руководитель КНБ сообщил о реализуемых мероприятиях по перспективному развитию органов национальной безопасности, совершенствованию структуры и организации оперативно-служебной деятельности.
Касым-Жомарт Токаев был проинформирован о работе по кадровому и техническому укреплению спецслужбы, обновлению нормативной правовой базы, а также оптимизации и цифровизации служебных процессов в КНБ.
По итогам встречи президент дал ряд поручений по ключевым направлениям деятельности органов национальной безопасности.
Ранее президент дал ряд поручений новому министру юстиции.
20.01.2025, 17:38 29201
Первое заседание комиссии по проведению Года рабочих профессий состоялось в правительстве
Фото: Depositphotos
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Астана. 20 января. KAZAKHSTAN TODAY - Первое заседание республиканской комиссии по проведению Года рабочих профессий в Казахстана состоялось в правительстве страны, сообщает пресс-служба премьер-министра.
Рассмотрены планы мероприятий на республиканском и региональном уровнях. В целом план включает 7 основных направлений и состоит из 70 шагов. На его основе определен перечень из 20 региональных инициатив, в рамках которых предусмотрены вопросы совершенствования системы подготовки рабочих профессий, профориентация школьников, вовлечение работодателей в совместную деятельность", - проинформировали в пресс-службе.
В ходе заседания заместитель министра просвещения Едил Оспан сообщил, что в этом году в стране будут организованы 12 крупных республиканских и международных мероприятий.
Первое из них пройдет в феврале в столице. В выставочном центре EXPO запланирован уникальный фестиваль под названием "Город рабочих профессий". В течение 5 дней посетители смогут ознакомиться с профессиями будущего, инновационными технологиями. Организаторы намерены продемонстрировать потенциал рабочих профессий. В рамках фестиваля будут работать павильоны, посвященные востребованным направлениям в реальном секторе экономики. К участию в них будут привлечены крупные предприятия и отраслевые объединения со всех регионов", - отметили в правительстве.
Также на заседании были рассмотрены планы АО "Самрук-Казына" в рамках Года рабочих профессий.
В группе компаний акционерного общества трудятся более 255 тысяч человек, из которых около 190 тысяч являются представителями рабочих профессий. Существует потребность в 5 тысяч специалистах. Поэтому планируется заключение соглашений с учебными заведениями по дуальному обучению, проведение ярмарок вакансий, а также реализация программ по развитию молодых специалистов. До 2032 года АО "Самрук-Казына" планирует реализацию 46 крупных инвестиционных проектов, в рамках которых будет создано более 64 тысячи рабочих мест", - сообщили в пресс-службе.
В плане мероприятий отраслевого министерства также предусмотрено участие представителей стран Центральной Азии в международном форуме ІС3, проведение республиканского хакатона INNOVATION, а также чемпионата по профессиональному мастерству TURKICSKILLS, который пройдет в городе Актау. Кроме того, на рассмотрение комиссии также были представлены инициативы крупных предприятий в рамках Года рабочих профессий.
Основная цель - это повышение статуса и престижа рабочих профессий. В этом процессе важно слаженное сотрудничество всех заинтересованных государственных органов, местных властей, предприятий и учебных заведений, готовящих специалистов. Поэтому поручаю обеспечить выполнение мероприятий в срок и с должным качеством", - подчеркнула заместитель премьер-министра Тамара Дүйсенова.
Она также отметила, что работа по повышению статуса и престижа рабочих профессий не ограничится только одним годом и продолжится на постоянной основе. Последующие заседания комиссии будут проводиться в выездном формате ежемесячно. На них будут оцениваться результаты проделанной работы и приниматься соответствующие решения.
Напомним, ранее комиссию по проведению Года рабочих профессий создали в правительстве.
20.01.2025, 17:01 31616
Президент дал ряд поручений новому министру юстиции
Глава государства подчеркнул важность приоритета прав и интересов граждан
Фото: Акорда
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Астана. 20 января. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев дал ряд поручений новому министру юстиции Ерлану Сарсембаеву, сообщает Акорда.
Также президенту было доложено об основных направлениях деятельности органов юстиции, целях и задачах министерства в рамках реализации послания "Справедливый Казахстан: закон и порядок, экономический рост, общественный оптимизм".
Кроме того, Касым-Жомарт Токаев был проинформирован о проводимой работе по повышению качества нормотворческой деятельности, обеспечению верховенства закона и формированию справедливого и безопасного общества. Глава государства подчеркнул важность приоритета прав и интересов граждан в процессе формирования правовой системы.
Напомним, 9 января Токаев назначил нового министра юстиции.
20.01.2025, 12:56 43421
QR-коды контакт-центра 111 начали действовать во всех школах и колледжах Казахстана
Фото: Depositphotos
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Астана. 20 января. KAZAKHSTAN TODAY - Во всех школах и колледжах Казахстана начали функционировать QR-коды контакт-центра 111, который предоставляет правовую, организационную и психологическую помощь в защите прав семьи, женщин и детей, сообщает Министерство просвещения РК.
QR-коды размещены во всех организациях образования, в доступных для детей местах, а также на автобусных остановках.
Ранее дети могли обращаться в контакт-центр только по телефону, а теперь у них появилась возможность отправлять запросы через QR-коды. Это значительно упрощает процесс обращения за поддержкой, делает его более удобным и доступным. QR-коды позволяют быстро и анонимно получать необходимую информацию и помощь, что способствует оперативной реакции на вопросы и запросы детей", - отметила председатель Комитета по охране прав детей Министерства просвещения РК Насымжан Оспанова.
По итогам 2024 года в контакт-центр 111 поступило около 1000 обращений от детей. Им была предоставлена справочная информация, оказана психологическая поддержка и организована своевременная помощь в сотрудничестве с государственными органами.
Функции контакт-центра 111 законодательно закреплены в июле 2024 года в рамках принятого главой государства закона РК по вопросам обеспечения прав женщин и безопасности детей.
20.01.2025, 11:09 50206
Обеспечить газом более 12 млн казахстанцев планируется в 2025 году
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Астана. 20 января. KAZAKHSTAN TODAY - 12 миллионов 400 тысяч казахстанцев обеспечат газом в 2025 году, сообщает Министерство энергетики РК.
Там напомнили, что в 2024 году построено более 1700 километров сетей, обеспечивших доступ к газу для более чем 300 тысяч человек.
В 2025 году государство выделило 65,9 млрд тенге для реализации 45 проектов по газификации 7 населенных пунктов.
Их реализация увеличит уровень газификации страны до 62%, доступ к газу получат 12,4 млн человек.
Одним из крупных проектов является строительство автоматизированной газорегуляторной станции "Финская-120" и отвода от магистрального газопровода в Атырауской области. Реализация этого проекта позволит увеличить пропускную способность газопровода для обеспечения необходимого объема газа для европейской части Атырау, что даст большой импульс для развития промышленности региона.
Использование природного газа также улучшит экологическую обстановку.
В ведомстве напомнили, что в декабре 2024 года в Казахстане начал действовать пилотный проект по предоставлению адресной социальной и жилищной помощи для социально уязвимых слоев населения в виде скидки на товарный газ (до 24%) в Западно-Казахстанской области и в Шымкенте. По итогам пилотного проекта данный механизм будет внедрен по всей стране.
Также в 2025 году завершится строительство магистрального газопровода Талдыкорган - Ушарал протяженностью 302 км, что позволит обеспечить природным газом 66 населенных пунктов области Жетысу с охватом населения в 124 тыс. человек. Газопровод имеет стратегическое значение для развития промышленной инфраструктуры региона, в том числе для расширения мощностей и оптимизации затрат на производство сельхозпродукции.
Кроме того, продолжается строительство ГПЗ мощностью 1 млрд м3/год на месторождении Кашаган.
Проект реализуется в рамках национальной программы переработки сырого газа, что позволит увеличить добычу нефти на 25 тыс. баррелей в сутки с месторождения Кашаган и увеличить объемы товарного газа на 700 млн кубометров в год для внутреннего потребления.
Начато строительство технологического комплекса по производству сжиженного нефтяного газа на базе сырья месторождения Кашаган в объеме до 700 тыс. тонн в год.
Предполагается, что с 2026 года благодаря дополнительным объемам сжиженного нефтяного газа удастся обеспечить население автогазом и продолжить развитие нефтегазохимии в регионе.
20.01.2025, 09:50 54761
В 2024 году более 3,7 трлн тенге из бюджета направлено на выплату пенсий
Фото: Depositphotos
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Астана. 20 января. KAZAKHSTAN TODAY - В 2024 году из республиканского бюджета выплачено пенсий на сумму 3 трлн 752,1 млрд тенге, из них на выплату базовой пенсии направлено - 1 трлн 182,3 млрд тенге, солидарной пенсии - 2 трлн 569,8 млрд тенге. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства труда и социальной защиты населения РК.
По состоянию на 1 января 2025 года численность пенсионеров составляет 2 млн 451 тыс. человек.
Средний размер совокупной пенсии в декабре 2024 года составил 131 356 тенге, в том числе размер солидарной пенсии - 88 819 тенге, базовой пенсии - 42 537 тенге.
Как сообщалось ранее, 1 января 2025 года размер базовой пенсионной выплаты увеличен на 6,5% в соответствии с прогнозным уровнем инфляции, определяемым Национальным банком РК, солидарной пенсии - на 8,5%, то есть с опережением уровня инфляции на 2%.
Кроме того, по поручению главы государства, начиная с 2023 года в течение пяти лет, осуществляется ежегодное поэтапное повышение минимальной базовой пенсии до 70% от величины прожиточного минимума, максимальной - до 120%.
С 1 января 2025 года минимальный размер базовой пенсии увеличен с 65% до 70% от прожиточного минимума, что составляет 32 360 тенге, максимальный размер - со 105 до 110% от прожиточного минимума, что составляет 50 851 тенге.
Напомним, с 1 июля 2018 года государственная базовая пенсионная выплата назначается каждому получателю индивидуально, с учетом его стажа участия в пенсионной системе. При этом в стаж участия в пенсионной системе включаются трудовой стаж, выработанный в солидарной системе на 1 января 1998 года, а также периоды, за которые уплачивались обязательные пенсионные взносы (ОПВ).
20.01.2025, 08:50 61391
В МВД Казахстана разъяснили правила регистрации мопедов
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Астана. 20 января. KAZAKHSTAN TODAY - С 5 апреля 2025 года мопеды официально приравниваются к механическим транспортным средствам, сообщает Polisia.kz.
Это означает, что для их использования потребуются следующие документы и процедуры:
- регистрация в полиции;
- водительское удостоверение категории А1, А или В;
- технический осмотр;
- страховка гражданской ответственности.
Для регистрации необходимо обратиться в спецЦОН по месту жительства со следующими документами:
- удостоверение личности (можно в электронном виде);
- технический документ или характеристики мопеда.
После этого нужно заполнить заявление, пройти осмотр мопеда и оплатить госпошлины.
Важно: с 5 апреля эксплуатация незарегистрированных мопедов, езда без водительских прав будет запрещена. Рекомендуем зарегистрировать мопед и получить права, чтобы избежать нарушений", - отметила старший инспектор по особым поручениям комитета административной полиции МВД Арай Толегенкызы.
18.01.2025, 17:43 149381
В Казахстанских аэропортах намерены упростить прохождение погранконтроля
В Министерстве транспорта разработали соответствующий проект приказа
Фото: МИИР РК
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Астана. 18 января. KAZAKHSTAN TODAY - В Министерстве транспорта разработали проект приказа "О внесении изменения в приказ исполняющего обязанности министра по инвестициям и развитию РК от 24 февраля 2015 года № 189 "Об утверждении правил организации обслуживания пассажиров в аэропортах Республики Казахстан".
Согласно тексту документа, простоту и скорость прохождения пассажиром процедуры должны обеспечивать:
- наличие стандарта аэропорта, регламентирующий время прохождения пассажиров процедур на вылет/прилет, согласованный с пограничной службой;
- наличие до прохождения контроля доступной информации для пассажиров о требованиях прохождения процедур;
- наличие согласованной пограничной службой скорости обслуживания пассажиров на паспортном контроле и контроль выполнения;
- наличие автоматизированной системы паспортного контроля в аэропортах с пассажиропотоком свыше одного миллиона пассажиров в год.
С полным текстом документа можно ознакомиться на портале "Открытые НПА".
Ранее права авиапассажиров усилили в Казахстане.
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20.01.2025, 08:50В МВД Казахстана разъяснили правила регистрации мопедов 20.01.2025, 09:5053806В 2024 году более 3,7 трлн тенге из бюджета направлено на выплату пенсий 20.01.2025, 11:0949251Обеспечить газом более 12 млн казахстанцев планируется в 2025 году 20.01.2025, 09:1244571Транснациональную организованную преступную группу задержали в Жетысу 20.01.2025, 11:3844441Как будут финансировать политические партии в Казахстане - ЦИК изменил правила 15.01.2025, 17:11238236Крушение самолета близ Актау: Казахстан получил расшифровку черных ящиков 15.01.2025, 19:32237246Пенсионеров истязали в пансионате Павлодара: заведение покинули все постояльцы 16.01.2025, 13:39223326Новая юбилейная медаль к 80-летию Великой Победы появится в Казахстане 16.01.2025, 14:29222591В стандарты питания в организациях здравоохранения и образования внесены изменения 16.01.2025, 11:19215166В Астане и Алматы определили места для крещенских купаний 26.12.2024, 13:09618421Иностранные букмекеры и казино составляют более 60% в секторе азартных игр в Казахстане 26.12.2024, 19:13608856Евгений Ян сообщил о предложениях медиакомпаний написать посты в поддержку единого часового пояса 26.12.2024, 12:24580646В 2024 году казахстанцы потеряли из-за интернет-мошенников более 20 млрд тенге 03.01.2025, 07:20545991Обзор основных событий 2024 года по версии Kazakhstan Today 25.12.2024, 21:22537096Астрофизик призвал безотлагательно отменить переход на единый часовой пояс в Казахстане
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Эксперты отмечают, что ведущую роль в развитии казахстанского туризма в последние годы играет Алматы. Наибольшую ценность для туристов в Алматы имеет экологический туризм, в частности горный кластер. При этом катастрофическая экологическая обстановка - одна из главных проблем города. Что, на ваш взгляд, необходимо сделать для улучшения экологический ситуации в мегаполисе и развития туризма?