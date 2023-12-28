Как будут работать ЦОНы и спецЦОНы в праздничные дни

Фото: Минтранспорта РК

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Астана. 28 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В Министерстве транспорта подвели итоги 2023 года, - В Министерстве транспорта подвели итоги 2023 года, сообщает пресс-служба ведомства.





Расширяется география присутствия казахстанских компаний на внешних рынках. На прошлой неделе открылся казахстанский терминал в Сиане, который является логическим продолжением инициатив по привлечению грузопотоков из Китая.





Также в 2023 году начато строительство терминала в грузинском порту Поти, который позволит увеличить потенциал Транскаспийского международного транспортного маршрута.





По ТМТМ в 2023 году перевезено 2 млн 750 тысяч тонн груза, что на 64% больше, чем в 2022 году. Впервые по коридору ТМТМ в этом году перевезена нефть.





Для развития грузоперевозок по этому маршруту в 2023 году приобретено 2 нефтяных танкера дедвейтом 8 тысяч тонн.





Кроме того, в 2023 году в порту Курык запущен зерновой терминал, реализуемый совместно с эмиратской компанией Abu Dhabi Ports, и подписано соглашение по транспортировке чистого водорода и аммиака из порта Курык в Европу. Общий объем инвестиций на развитие терминалов порта превысит 200 млн долларов.





При поддержке правительства усилено развитие внутреннего водного транспорта. В частности, планируется наращивание транзитного потенциала трансграничной реки Иртыш и создание нового коридора РФ - Казахстан - Китай. Речь идет о строительстве нового судоходного шлюза в городе Семее, речного порта в поселке Тугыл и железной дороги до границы Китая.





Развитие транзитных возможностей Иртыша позволит увеличить объемы транспортируемых грузов с 1,5 до 3,5 млн тонн.