27.12.2023, 18:10 55531
Как будут работать ЦОНы и спецЦОНы в праздничные дни
Фото: facebook/правительство для граждан
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Астана. 27 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В связи с празднованием Нового года центры обслуживания населения страны не будут работать 1 и 2 января, сообщили в Госкорпорации.
С 3 января Госкорпорация возобновит работу в обычном режиме.
Напомним, в будние дни центры принимают граждан с 9.00 до 18.00. Дежурные ЦОНы работают с понедельника по пятницу с 9.00 до 20.00 и в субботу с 9.00 до 13.00.
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28.12.2023, 17:25 5676
В Минтранспорта подвели итоги года
Фото: Минтранспорта РК
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Астана. 28 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В Министерстве транспорта подвели итоги 2023 года, сообщает пресс-служба ведомства.
Расширяется география присутствия казахстанских компаний на внешних рынках. На прошлой неделе открылся казахстанский терминал в Сиане, который является логическим продолжением инициатив по привлечению грузопотоков из Китая.
Также в 2023 году начато строительство терминала в грузинском порту Поти, который позволит увеличить потенциал Транскаспийского международного транспортного маршрута.
По ТМТМ в 2023 году перевезено 2 млн 750 тысяч тонн груза, что на 64% больше, чем в 2022 году. Впервые по коридору ТМТМ в этом году перевезена нефть.
Для развития грузоперевозок по этому маршруту в 2023 году приобретено 2 нефтяных танкера дедвейтом 8 тысяч тонн.
Кроме того, в 2023 году в порту Курык запущен зерновой терминал, реализуемый совместно с эмиратской компанией Abu Dhabi Ports, и подписано соглашение по транспортировке чистого водорода и аммиака из порта Курык в Европу. Общий объем инвестиций на развитие терминалов порта превысит 200 млн долларов.
При поддержке правительства усилено развитие внутреннего водного транспорта. В частности, планируется наращивание транзитного потенциала трансграничной реки Иртыш и создание нового коридора РФ - Казахстан - Китай. Речь идет о строительстве нового судоходного шлюза в городе Семее, речного порта в поселке Тугыл и железной дороги до границы Китая.
Развитие транзитных возможностей Иртыша позволит увеличить объемы транспортируемых грузов с 1,5 до 3,5 млн тонн.
28.12.2023, 16:46 7996
Токаев освободил от должности заместителя министра обороны
Фото: Gov.kz
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Астана. 28 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев освободил от должности заместителя министра обороны Мухамеджана Таласова
Распоряжением главы государства Таласов Мухамеджан освобожден от должности заместителя министра обороны Республики Казахстан, сказано в сообщении Акорды.
Таласов занимал должность замминистра обороны РК с октября 2020 года.
Ранее Токаев освободил от должности заместителя министра МВД.
28.12.2023, 12:07 19376
Президент снял Кайрата Сунтаева с поста замглавы МВД
Фото: gov.kz
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Астана. 28 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев снял Кайрата Сунтаева с поста заместителя министра внутренних дел Республики Казахстан, сообщает пресс-служба президента.
Распоряжением главы государства Сунтаев Кайрат Имятович освобожден от должности заместителя министра внутренних дел Республики Казахстан", - говорится в сообщении.
Сунтаев занимал должность замминистра внутренних дел с 13 марта 2020 года.
Также распоряжением главы государства Ерлан Оразбай освобожден от должности заместителя управляющего делами президента Республики Казахстан. На этот пост он был назначен 26 декабря 2019 года.
Ранее президент назначил и уволил ряд судей.
28.12.2023, 11:20 20646
В сенате одобрили поправки в договор ОДКБ относительно эпидбезопасности
Фото: odkb-csto.org
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Астана. 28 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Депутаты сената в ходе пленарного заседания палаты одобрили закон "О ратификации четвертого протокола о внесении изменений в устав Организации Договора о коллективной безопасности от 7 октября 2002 года".
Представил документ депутат сената Дархан Кыдырали. По его словам, протокол подписан 26 августа 2022 года в целях юридического оформления изменений, вносимых в устав Организации Договора о коллективной безопасности, ратифицированный законом РК от 1 июля 2003 года, сообщает zakon.kz.
Протокол предусматривает дополнения в статьи 8 и 17 устава. В частности, внесены изменения в статью 8 устава, позволяющие расширить государствам - членам Организации Договора о коллективной безопасности взаимодействие в сфере биологической безопасности. Кроме того, во исполнение решения Совета коллективной безопасности организации от 28 ноября 2019 года "О внесении изменений в нормативные правовые акты Организации Договора о коллективной безопасности" в статью 17 устава вносится дополнение, позволяющее досрочно прекратить полномочия генерального секретаря организации по решению Совета коллективной безопасности организации согласно представлению Совета министров иностранных дел организации", - проинформировал Дархан Кыдырали.
В свою очередь депутат сената Сергей Ершов отметил, что целью Организации Договора о коллективной безопасности является укрепление мира, международной и региональной безопасности.
В настоящее время очевидно, что Организация Договора о коллективной безопасности имеет особую актуальность в условиях биологической и санитарно-эпидемиологической безопасности. В связи с этим предложенные поправки несут концептуальный характер и дают дополнительный импульс на дальнейшее укрепление и развитие системы коллективной безопасности на базе организации", - цитирует inform.kz Сергея Ершова.
Он подчеркнул, что данные изменения позволят устранить правовые коллизии в уставе организации и регламентировать порядок досрочного освобождения генерального секретаря данной организации.
Как вы знаете, мы в начале сессии ратифицировали ряд международных договоров в рамках ОДКБ, направленных на оказание правовой помощи и взаимодействие в сфере материально-технического, а также медицинского обеспечения. Убежден, что вся эта работа по совершенствованию правовой базы деятельности ОДКБ станет основой для эффективной деятельности Казахстана непосредственно в рамках председательствования с 1 января 2024 года", - добавил депутат.
Ранее мажилис одобрил внесение изменений в устав ОДКБ.
28.12.2023, 10:01 23826
Вопросы деятельности Qarmet обсудили в правительстве
Фото: primeminister.kz
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Астана. 28 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Премьер-министр РК Алихан Смаилов провел заседание рабочей группы по вопросам деятельности компании Qarmet с участием нового инвестора и руководителей центральных госорганов, сообщила пресс-служба правительства.
Было отмечено, что благодаря принятым оперативным мерам на предприятии в декабре вырос объем производства. Были увеличены запасы ферросплавов и угля. Возобновлена отгрузка готовой продукции.
В стабилизацию деятельности предприятия вложено 28,6 млрд тенге частных инвестиций. Своевременно выплачена заработная плата, проведены налоговые платежи, в том числе по линии ОСМС.
В ходе заседания участники обсудили вопросы обеспечения комбината необходимым сырьем, оказания мер поддержки по экспорту готовой продукции, налогообложения, устранения выявленных экологических нарушений и ряд других.
Среди основных задач Qarmet на 2024 год - обеспечение безопасности работников, наращивание объемов производства, снижение себестоимости выпускаемой продукции за счет заключения новых инвестиционных контрактов и сокращения непродуктивных издержек и т.д.
В целом в рамках новой бизнес-модели в ближайшие годы будут приняты меры по модернизации и реорганизации производства, кардинальному улучшению показателей безопасности и экологической обстановки (в том числе переход на газ), пересмотру номенклатуры выпускаемой продукции и другие", - отметили в правительстве.
Премьер-министр подчеркнул, что со стороны государственных органов должна быть оказана необходимая поддержка в решении актуальных вопросов комбината. В этой связи Алихан Смаилов поручил в недельный срок принять требуемые решения по наиболее приоритетным задачам.
Как сообщалось ранее, правительство РК и корпорация ArcelorMittal заключили сделку о передаче АО "АрселорМиттал Темиртау" Казахстану. Общая сумма сделки составила $286 млн. Это стоимость двух полностью функционирующих предприятий: основное производство "АрселорМиттал Темиртау" и трубный завод в городе Актау.
Напомним, вопрос о выборе нового инвестора встал после очередной трагедии на шахте имени Костенко. Ночью 28 октября в шахте произошел пожар на глубине около 700 метров. Через некоторое время после возгорания произошел взрыв. На момент аварии в шахте находились 252 шахтера. Самостоятельно на поверхность поднялись 206 работников, погибли 46 человек. 29 октября было объявлено Днем общенационального траура по погибшим шахтерам.
После трагедии на шахте президент РК незамедлительно распорядился прекратить инвестиционное сотрудничество с компанией "АрселорМиттал Темиртау". Новым инвестором стал казахстанский бизнесмен Андрей Лаврентьев (группа компаний Allur). "АрселорМиттал Темиртау" был переименован в Qarmet.
28.12.2023, 09:21 24861
В Казахстане планируют запретить предварительные договоры приобретения жилья
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Астана. 28 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане для усиления контроля в сфере долевого строительства и снижения рисков возникновения долгостроев разработаны новые поправки в законодательство. В частности, планируется запретить предварительные договоры приобретения жилья, что позволит избежать обмана дольщиков, которые вносят деньги застройщикам без заключения полноценного договора долевого участия, сообщили в пресс-службе правительства.
Кроме того, для повышения ответственности застройщиков предусматривается увеличение штрафных санкций за незаконное привлечение средств дольщиков с дальнейшим приостановлением строительства.
В настоящее время данные поправки находятся на рассмотрении в мажилисе парламента РК", - отметили в пресс-службе.
В правительстве рассказали о проделанной за год работе по обеспечению жильем и комплексной модернизации системы жилищно-коммунального хозяйства.
Глава государства Касым-Жомарт Токаев в своей предвыборной программе "Справедливый Казахстан - для всех и для каждого. Сейчас и навсегда" обозначил конкретные задачи в этих направлениях:
- в течение 7 лет построить 111 млн квадратных метров жилья;
- завершить строительство всех проблемных домов с долевым участием;
- обеспечить новым жильем около 40 тысяч собственников аварийного и ветхого жилья;
- активизировать строительство инженерных коммуникаций в районах массовой жилищной застройки;
- обеспечить 100% населенных пунктов услугами водоснабжения;
- снизить показатель износа сетей тепло- и водоснабжения, водоотведения до 40%.
● По итогам 11 месяцев в Казахстане введено свыше 15 млн квадратных метров нового жилья, что на 16% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Благодаря этому порядка 134 тысяч семей улучшили свои жилищные условия.
В целом по республике сдано в эксплуатацию 134 тысячи жилищ, из которых более 32 тысяч - индивидуальные жилые дома.
● Объем строительных работ достиг 5,9 трлн тенге, что на 12,6% больше, чем в прошлом году.
● Наращивание собственного производства строительных материалов является важным компонентом развития отрасли. Утверждена дорожная карта до 2027 года, включающая 270 проектов в сфере стройиндустрии общей стоимостью около 1,8 трлн тенге.
● В целом производство строительных материалов в республике выросло на 10,2%, до 1,03 трлн тенге. При этом доля отечественных товаропроизводителей в общем объеме закупок стройматериалов увеличилась с 62 до 66%, что свидетельствует об укреплении их позиций на внутреннем рынке.
● В рамках обеспечения очередников доступным социальным жильем в текущем году выделено свыше 104 млрд тенге на приобретение 10,9 тысячи арендных квартир, а также более 158 млрд тенге - на строительство и реализацию 12,5 тысячи единиц кредитного жилья.
● "Отбасы банк" осуществил выдачу 4,4 тысячи льготных жилищных кредитов под 2% на сумму 43,7 млрд тенге, а также 2,7 тысячи кредитов под 5% на 32 млрд тенге. Речь о программах "Бакытты отбасы" и "Шанырак".
● В целях недопущения точечной застройки разработан механизм единой градостроительной экспертизы, которая будет внедрена с января 2024 года. Теперь разработанные и откорректированные градостроительные проекты (генеральные планы, проекты детальной планировки и проекты застройки) будут проходить комплексную экспертизу с обязательной регистрацией в информационной системе Госградкадастра.
● В текущем году установлен запрет на проектирование и строительство объектов жилья без инженерных сетей. Это исключит риски некачественного ввода объектов в эксплуатацию.
● Ведется работа по внедрению нового механизма контроля "мера оперативного реагирования". Он позволит в рамках профилактического контроля без посещения своевременно реагировать и пресекать нарушения, в том числе с приостановлением строительно-монтажных работ вплоть до лишения разрешительных документов (лицензии, аттестаты, аккредитация).
● В Астане на начало текущего года незавершенными оставались 16 проблемных объектов с участием более 4 тыс. дольщиков. В текущем году порядка 3,6 тыс. дольщиков получили ключи от квартир. Оставшиеся дольщики получат ключи в первом полугодии 2024 года.
В целом по Астане за последние годы с участием государства было завершено строительство более 120 проблемных многоквартирных жилых домов, решены жилищные вопросы более 14 тыс. дольщиков.
● В текущем году отремонтировано 560 км тепловых сетей, а также 1,7 тысячи км сетей водоснабжения и водоотведения.
● До конца года планируется довести уровень обеспеченности жителей страны услугами водоснабжения до 97,6%, в том числе в городах - до 98,8%, в селах - до 96,3%. В целом по поручению главы государства до конца 2025 года планируется обеспечить чистой питьевой водой 100% населения.
27.12.2023, 18:48 53726
Главу фонда "НеМолчи" объявили в розыск
Фото: Instagram/dinatansari
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Усть-Каменогорск. 27 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Главу фонда "НеМолчи" Дину Тансари (Смаилову) официально объявили в розыск. Информацию об этом появилась на портале органов правовой статистики и специальных учетов.
Розыск начали 27 декабря 2023 года в Восточно-Казахстанской области.
В начале декабря стало известно, что следователи ВКО расследуют уголовное дело по фактам мошенничества в отношении Тансари.
27.12.2023, 17:40 52261
В МЦРИАП прокомментировали слухи о переходе Мусина в "Казахтелеком"
Министр исполняет обязанности в своей должности
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Астана. 27 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В соцсетях активно распространяется информация о том, что в 2024 году "Казахтелеком" возглавит Багдат Мусин.
В пресс-службе МЦРИАП 27 декабря прокомментировали эту информацию.
Касательно распространения публикаций в соцсетях о переходе на другую должность министра Багдата Мусина сообщаем следующее. На сегодняшний день министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности продолжает свои обязанности в своей должности. Распространяемая информация не соответствует действительности", - сообщили в Минцифры.
Ранее министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Казахстана рассказал, когда казахстанцы смогут пользоваться интернетом Starlink.
В сентябре глава государства поставил перед руководством "Казахтелекома" задачи по решению проблем с качеством связи и скорейшим устранением "серых зон", в которых отсутствует покрытие широкополосным доступом, в казахстанских городах. Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что жители сельской местности должны иметь доступ к тем же современным цифровым услугам и продуктам, что и горожане. В связи с этим компании поручено повысить интенсивность строительства соответствующей инфраструктуры.
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