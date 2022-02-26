Как готовятся к паводку в Акмолинской области

КОКШЕТАУ. 25 ФЕВРАЛЯ - В Акмолинской области усиленно готовятся к приходу весеннего половодья, передает KAZAKHSTAN TODAY

Чтобы стихия не настигла населенные пункты, местные власти совместно со спасателями делают все возможное, начиная от уборки снега и заканчивая строительством дамб, сообщает управление внутренней политики региона.

С целью предотвращения паводка с лета 2021 года в области проводились мероприятия по инженерной защите населенных пунктов от паводковых угроз в 14 районах и в Кокшетау. Это такие мероприятия, как обустройство, расширение и углубление водоотводных каналов, очистка русел рек, очистка более 27 километров водоотводного канала, укрепление и наращивание имеющихся обвалований и ремонт более 10 километров дамб, возведение обвалования, обустройство 20 единиц водопропускных сооружений.

Активно ведется вывоз снега из населенных пунктов. Уже вывезено 313 тысяч кубометров снега.

По словам заместителя руководителя департамента по чрезвычайном ситуации Каната Доспаева, в зависимости от погоды сохраняется уровень угрозы подтопления в некоторых населенных пунктах.

Исполнение мероприятий дорожной карты и других планов позволили снять полностью угрозу подтопления 20 населенных пунктов и минимизировать в 80 из имеющихся населенных пунктов, которые подвержены воздействию паводковых проявлений", - рассказал Канат Доспаев.

Для оперативного реагирования на возможные осложнения паводковой обстановки подготовлена группировка сил и средств подведомственных подразделений в количестве 2598 человек, 1067 единиц техники, 248 мотопомб, 12 мотолодок и 35 плавсредств.