27.04.2025, 12:51 35496
Как летчики готовятся к военному параду на 80-летие Великой Победы
Фото: Кадр из видео
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Астана. 27 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Министерство обороны Республики Казахстан опубликовало кадры подготовки летчиков к военному параду на День Победы в Астане, передает корреспондент агентства.
Наиболее зрелищным моментом военного парада, посвященного 80-летию Великой Победы, станет его воздушная часть", - поделились в Минобороны.
Сообщается, что к пролету над главной площадью страны готовятся 66 летательных аппаратов фронтовой, армейской и военно-транспортной авиации.
На тренировках под руководством опытных инструкторов военные летчики отрабатывают все нюансы полета, чтобы удивить зрителей слаженностью, красотой и мощью техники", - отметили в ведомстве.
Ранее в Минобороны предупредили об ограничении полетов над Астаной.
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27.04.2025, 11:56 37561
Минздрав не будет предупреждать школьные столовые о проверках
Фото: Depositphotos
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Астана. 27 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - После массовых отравлений детей в образовательных учреждениях Министерство здравоохранения РК планирует изменить подходы в госконтроле за организацией питания школьников, сообщили в пресс-службе ведомства.
Ситуация с массовыми отравлениями школьников в Мангистауской области показала необходимость изменения подходов в госконтроле за организацией питания школьников. Минздравом разработаны новые подходы госконтроля за объектами образования, направленные на придание особого статуса объектам с пребыванием детей, исключение предварительного уведомления о проверках для объективной оценки, а также внедрение мониторинговых визитов с целью приведения объектов в соответствие с санитарно-эпидемиологическими требованиями", - проинформировали в министерстве.
Отмечается, что в настоящее время действующие нормы, предусмотренные Предпринимательским кодексом РК, не позволяют уполномоченным органам обеспечить полноценный охват госконтролем всех объектов пребывания детей.
По фактам группового отравления детей в школьных столовых Министерством здравоохранения по согласованию с Генеральной прокуратурой проводится внеплановая проверка пищеблоков в образовательных учреждениях Мангистауской области на предмет соблюдения санитарно-эпидемиологических требований. Всего для проверки в регионе определено 72 объекта, на сегодня проверками охвачено 14 школьных пищеблоков", - рассказали в пресс-службе Минздрава.
7 сентября прошлого года в Мангистауской области произошло массовое отравление школьников. В первый день за медпомощью обратились 50 человек, на следующий день число пострадавших выросло до 300. Расследование отравления детей взяло на контроль правительство. По делу была создана следственная группа. У работников школьной столовой, где отравились дети, выявили стафилококк.
Недавно виновного в массовом отравлении граждан в одном из ресторанов Экибастуза приговорили к ограничению свободы с запретом на занятие деятельностью в сфере общественного питания.
27.04.2025, 09:15 41926
Токаев выразил соболезнования президенту Ирана
Число погибших при в результате взрыва в морском порту "Шахид Раджаи" возросло до 14 человек
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Астана. 27 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму соболезнования президенту Ирана Масуду Пезешкиану в связи с гибелью людей в результате взрыва в морском порту "Шахид Раджаи" города Бендер-Аббас, сообщили в Акорде.
Глава государства пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим при взрыве и преодоления последствий трагедии.
Напомним, более 500 человек пострадали при взрыве в порту Бендер-Аббас на юге Ирана. По данным СМИ, взрыв произошел на причале в результате возгорания топливного резервуара. Число погибших возросло до 14 человек, сообщает РБК.
26.04.2025, 17:37 80826
Правительство Казахстана рассматривает потенциал открытия криптобанков в стране
Фото: depositphotos.com
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Астана. 26 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Правительство Казахстана рассматривает потенциал открытия криптобанков на территории страны, сообщил в своем ответе на депзапрос премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов.
Наличие криптобанков повысит инвестиционную привлекательность юрисдикции, отразив зрелость финансовой инфраструктуры Казахстана в условиях децентрализованных финансов. Появление подобных институтов создаст спрос на новых специалистов - в частности, в области комплаенса, блокчейн-аналитики и AML, а также обеспечит рост ликвидности фиатных и цифровых активов в рамках МФЦА. В этой связи правительство рассматривает потенциал открытия криптобанков на территории Республики Казахстан, которые могут сыграть ключевую роль в формировании устойчивой экосистемы", - заявил Олжас Бектенов.
Также, по его словам, криптобанки способны обеспечить комплексное банковское обслуживание новых участников цифрового рынка, способствовать увеличению прозрачности операций с цифровыми активами и соблюдению требований по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
Деятельность криптобанков будет способствовать развитию проектов с цифровыми активами и стимулировать внутренние IT-разработки и блокчейн-технологии", - добавил премьер-министр.
Напомним, в прошлом году в Казахстане ликвидировали 19 криптообменников с оборотом более $60 млн.
26.04.2025, 11:46 96701
Развитие Алматы: акимат разработал план по реализации поручений Токаева
Эффективность деятельности акима анализирует администрация президента
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Алматы. 26 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Акимат города Алматы разработал план по реализации поручений президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева по качественному развитию мегаполиса, сообщил пресс-секретарь - советник президента Руслан Желдибай.
В рамках рабочей поездки президента в Алматы 28-29 марта 2025 года акиму города Ерболату Досаеву были даны поручения по качественному развитию Алматы. Акимат города разработал план конкретных мероприятий по их реализации. Отчет о ходе выполнения поручений для главы государства формируется и предоставляется в соответствии с установленным графиком. Эффективность деятельности акима анализирует администрация президента", - написал Руслан Желдибай в своем телеграм-канале.
Он также подчеркнул, что о конкретных результатах работы городских структур будет информировать акимат Алматы.
Ранее сообщалось, что аким Алматы будет раз в две недели докладывать президенту о выполнении его поручений.
25.04.2025, 19:27 142001
Бектенов обсудил с инвесторами вопросы локализации фармпроизводства
В РК ведется масштабная модернизация медицинской инфраструктуры
Фото: primeminister.kz
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Астана. 25 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Премьер-министр Олжас Бектенов провел заседание Совета по улучшению инвестиционного климата по вопросам развития сферы здравоохранения с участием руководителей посольств США, Европейского союза, Канады, Американской торговой палаты, а также региональных директоров международных компаний, лидеров отрасли, таких как Johnson & Johnson, Pfizer, AstraZeneca, Kazanada LLP, La Roche и других, сообщает пресс-служба премьер-министра РК.
Мы нацелены на увеличение объема инвестиций, локализацию производств, создание кластеров высокого передела с участием инвесторов. Убежден, что активное взаимодействие и обмен мнениями в рамках совета придаст дополнительный импульс нашим совместным усилиям по развитию здравоохранения и росту деловой активности в Казахстане", - отметил Олжас Бектенов.
В РК ведется масштабная модернизация медицинской инфраструктуры с акцентом на укрепление сельской и первичной медико-санитарной помощи. В рамках национального проекта "Модернизация сельского здравоохранения" построено 467 медицинских объектов в сельских округах. Продолжается последовательная модернизация многопрофильных больниц в районах.
Активно применяются цифровые решения с поэтапной оцифровкой всех процессов, в том числе по амбулаторному лекарственному обеспечению. Внедряется технология искусственного интеллекта для диагностики заболеваний, использования персонализированных AI-ассистентов для врачей и пациентов. Создается единое хранилище медицинских данных, благодаря чему будет достигнут 100-процентный охват врачебных сведений с контролем их полноты и качества.
Внимание уделено мерам по стимулированию локализации производства фармацевтической продукции. В целях увеличения доли отечественного производства лекарственных средств и медицинских изделий до 50% к 2029 году правительством усилена работа по улучшению бизнес-климата страны. Законодательством предусмотрены инвестиционные преференции, включая налоговые льготы, натурные гранты, долгосрочные контракты и другое. Упрощается законодательство по выходу лекарственных средств на рынок с 2 лет до 100 рабочих дней. Заключено 90 долгосрочных договоров с 34 производителями на производство около 2,5 тыс. наименований фармпродукции. Налажено активное взаимодействие с ведущими мировыми фармацевтическими компаниями для локализации производства инновационных препаратов, включая трансферт технологий и обучение персонала.
В ходе встречи помимо перспектив привлечения инвестиций в сферу здравоохранения были обсуждены проблемные вопросы и пути их решения в диалоге с бизнесом.
Исполнительный директор Американской торговой палаты в Казахстане Джефф Эрлих акцентировал внимание на важности свободной торговли и подтвердил готовность Торговой палаты США укреплять торговые отношения с Казахстаном.
Посол Европейского союза в РК Алешка Симкич в своей речи отметила положительные результаты сотрудничества между ЕС и Казахстаном в секторе здравоохранения.
Генеральный директор Johnson & Johnson в Казахстане Адилет Назарбаев актуализировал вопрос доступности онкопрепаратов для пациентов в рамках государственного финансирования. Отмечена важность сокращения периода с момента регистрации до приема лекарства онкобольными до 100 дней - на сегодня Министерством здравоохранения проводится соответствующая работа.
Президент по региону Центральной Азии, GE HealthCare Дмитрий Занчев отметил потенциал Казахстана стать технологическим производственным хабом в регионе. Особое внимание уделено эффективности инструментов привлечения инвестиций.
Директор AstraZeneca Kazakhstan Мария Шипулева отметила, что международные компании начали более активно инвестировать, увидев поддержку со стороны государства и заинтересованность в инициировании таких проектов.
По итогам заседания Совета по улучшению инвестиционного климата премьер-министр поручил Министерству здравоохранения проработать озвученные предложения и рекомендации зарубежных партнеров.
25.04.2025, 18:59 143976
До 2028 года в трех регионах РК планируется реализовать более 100 инвестпроектов
Фото: primeminister.kz
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Семей. 25 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В рамках рабочей поездки заместитель премьер-министра Канат Бозумбаев провел совещание в Семее по социально-экономическому развитию Абайской, Восточно-Казахстанской и Павлодарской областей, сообщает пресс-служба премьер-министра.
На совещании подробно рассмотрены новые подходы к реализации региональной политики. Отмечено, что приоритетное финансирование социальной и другой инфраструктуры со стороны центра будет направлено в отстающие регионы для сокращения разрыва с более развитыми областями. Также финансирование по линии программы "Ауыл аманаты" для развития бизнеса будет предоставляться регионам под конкретные проекты, участвующие в цепочке добавленной стоимости и обладающие необходимым сырьевым потенциалом и рынками сбыта.
До 2028 года в трех регионах планируется реализовать 102 инвестпроекта на 6,5 трлн тенге в сферах АПК, ГМК, туризма и переработки. Подчеркнута необходимость развития обрабатывающих производств, кластеров МСБ и туристических зон: Катон-Карагай, Баянаул, Зайсан, Алаколь, Шульбинское водохранилище.
В реализации важно задействовать транспортно-логистический потенциал регионов с учетом трансграничных потоков с выходом на рынки России и Китая.
Особое внимание необходимо обратить на поддержку сел и моногородов. В рамках проекта "Ауыл аманаты" партия Amanat и акиматы завершили скрининг сел с определением их специализации. Вице-премьер поручил начать формирование сельхозкооперативов и создание малых промышленных зон в селах согласно анализам скрининга.
25.04.2025, 15:26 154066
Новую врачебную амбулаторию открыли в одном из сел ВКО
Фото: Акимат ВКО
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Усть-Каменогорск. 25 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В селе Секисовка Глубоковского района ВКО в рамках пилотного национального проекта "Модернизация сельского здравоохранения" открылась новая врачебная амбулатория, сообщает акимат региона.
Новое медицинское учреждение позволит своевременно оказывать помощь сельским жителям при инфарктах, инсультах, травмах и других неотложных состояниях. Кроме того, будет налажена работа по укреплению здоровья сельского населения, проведению своевременных профилактических и оздоровительных мероприятий, скрининговых обследований.
Прежняя амбулатория располагалась в обычном здании. Это было неудобно как для жителей, так и для врачей. Сейчас в нашем селе растет новое поколение, и, если будут квалифицированные специалисты, которые будут следить за их здоровьем, то наше будущее будет светлым", - говорит жительница села Елена Блинова.
В рамках пилотного национального проекта "Модернизация сельского здравоохранения" в области запланировано строительство 36 медицинских объектов: 7 врачебных амбулаторий, 2 фельдшерско-акушерских пункта и 27 медицинских пунктов.
Району было бы трудно самостоятельно реализовать такое строительство. Поэтому был разработан Национальный проект. В его рамках в Глубоковском районе за два года будет построено 6 объектов. Открывшаяся сегодня амбулатория - уже третье медицинское учреждение. Такие новые социальные объекты - большая радость для сельских жителей", - сказала заместитель акима Глубоковского района Елена Старенкова.
В будущем во многих селах будут открыты новые медицинские учреждения, подчеркнули в акимате.
25.04.2025, 15:03 133296
Ограничивающий рекламу букмекерских контор и тотализаторов закон подписал Токаев
Фото: Depositphotos
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Астана. 25 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал закон РК "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты по вопросам здравоохранения, игорного бизнеса и исключения излишней законодательной регламентации".
Законом внесены поправки в Кодекс "О здоровье народа и системе здравоохранения", законы "О рекламе", "Об игорном бизнесе", "Об обязательном социальном медицинском страховании".
Первый блок поправок направлен на решение отдельных вопросов в сфере здравоохранения. Специализированная медпомощь в амбулаторных условиях при скрининговых исследованиях на раннее выявление онкологических заболеваний включена в гарантированный государством бесплатный объем медицинской помощи с исключением таких исследований из системы обязательного социального медицинского страхования", - говорится в сообщении Акорды.
Ряд поправок решает вопросы обеспечения слуховыми аппаратами пациентов, не имеющих инвалидности.
Второй блок поправок устанавливает запрет на рекламу букмекерских контор и тотализаторов путем ее передачи на абонентские устройства сотовой связи, а также на онлайн-платформах. Сужен круг средств массовой информации, которым разрешается реклама букмекерских контор и тотализаторов, которые теперь должны иметь исключительно спортивную направленность. Установлен запрет на участие в азартных играх и (или) пари лиц, осужденных к наказанию в виде ограничения свободы или осужденных условно", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что в Казахстане демонтированы свыше 1,6 тысячи билбордов с рекламой букмекерских контор.
Напомним, в прошлом году глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам игорного бизнеса, лотерейной деятельности, охраны здоровья, государственной инспекции труда, государственного контроля и исключения излишней законодательной регламентации". Законом ограничена реклама букмекерских контор и тотализаторов.
Ранее президент назвал игроманию одним из пяти социальных зол Казахстана.
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