Как меняются условия в детских интернатах после проверки Nur Otan

Нур-Султан. 6 января. Kazakhstan Today - Проваливающиеся полы, уличные туалеты, тараканы в посуде - казахстанские дети, находящиеся в интернатных учреждениях, живут в недопустимых условиях. Это выяснили члены рабочей группы Республиканского общественного Совета по вопросам семьи, женщин и защиты прав детей при партии "Nur Otan", объехавшие все регионы страны, передает Kazakhstan Today.

По итогам поездки рабочей группы, в рамках которой посетили все регионы Казахстана и 1300 учреждений, уже принят ряд решений по исправлению сложившейся ситуации. Члены комиссии смотрели не только интернатные учреждения, но и другие организации системы образования, здравоохранения и социальной защиты, и по каждым был подготовлен подробный отчет и принят комплекс мер.

Но активная работа продолжается - о том, что выявили и как будут меняться детские учреждения страны, рассказала заместитель председателя Республиканского общественного совета по вопросам семьи, женщин и защиты прав детей при партии "Nur Otan" Динара Закиева.

Она сообщила, что по итогам поездки по регионам был сформирован итоговый отчет, который был представлен Елбасы, председателю партии "Nur Otan", Нурсултану Назарбаеву.

В нем были отражены основные системные проблемы, над решением которых в настоящее время мы работаем совместно с центральными государственными и местными исполнительными органами.





Один из многих важных вопросов, над которым сейчас идет кропотливая работа, - это улучшение условий жизни детей в интернатных учреждениях. В Казахстане всего 518 интернатных учреждений. Это не детские дома, с которыми их часто путают. Это учреждения, где дети в возрасте от 7 до 18 лет из отдаленных населенных пунктов, аулов и семей в трудной жизненной ситуации живут около 10 месяцев в году. Среди таких интернатных учреждений есть и интернаты для одаренных детей и для детей с нарушениями слуха, зрения, для детей из малообеспеченных и многодетных семей. В каждом проживают до 400 детей. Во время работы в регионах мы увидели, что условия проживания детей во многих посещенных нами интернатных учреждениях вызывают тревогу", - сказала Динара Закиева.

Многие учреждения требуют капитального ремонта, внутреннего и внешнего благоустройства, в том числе территории. В посещенных нами интернатных учреждениях мы увидели проваливающиеся полы, устаревшие металлические кровати с железными сетками, бани и душевые, надворные туалеты в ужасном состоянии (куда дети даже с особыми потребностями ночью вынуждены идти), в то время как внутренние туалеты также в ужасном состоянии. По питанию: обнаружены несоответствующие санитарные условия в столовых - тараканы на кухне в посуде, условия хранения продуктов и качество питания. Во многих интернатах есть необходимость в установке камер видеонаблюдения.

- Учитывая Ваши замечания, как планируется решать эту проблему?

- Мы направили письма в МОН РК и Генеральную прокуратуру для организации комплексных проверок в 2020 году, включая СЭС. Особое внимание в первую очередь попросили обратить на интернаты в Туркестанской, Алматинской, Северо-Казахстанской областях и городе Шымкенте. В целом самое большое количество интернатов находится в Северо-Казахстанской - 68, Западно-Казахстанской - 64, Карагандинской - 48, Восточно-Казахстанской - 42, Туркестанской - 37, Алматинской областях - 30.

В то же самое время мы провели большую работу с местными исполнительными органами и уже получили первые результаты. Во многих учреждениях, где мы были, после наших замечаний началась активная работа по их устранению. Нам высылают фотоотчеты каждый день, мы наглядно видим разницу, как было и как стало. Исполнение всех выявленных вопросов находится на контроле партии.

Приведу несколько примеров о первых результатах только за два месяца работы над улучшением условий для детей. Работа еще будет продолжаться весь год.

Вот, например, Школа-интернат имени Ерубаева в городе Туркестане, в которой обучаются 655 детей, из них проживают большую часть года - 385 детей! На момент посещения в столовой интерната мы обнаружили тараканов в посуде, посуда разбита, санитарные нормы нарушены. Условия в бане и санузле, надворном туалете ужасные, негигиеничны и небезопасны для детей. В спальнях, где дети живут, - металлические пружинные кровати, на них даже сидеть больно было. Территория, асфальт травмоопасны.

На данный момент за месяц по выявленным замечаниям были проведены определенные работы.

Уже приняты меры по приведению условий к санитарным нормам, улучшению качества питания. Приобретены 50 кроватей и 30 шкафов, новые холодильные камеры, стиральные машины, электроплиты, кондиционеры, водонагреватель и насос нагревателя. Были проведены работы по замене деревянных сидений. Также было обновлено 260 матрацев и 390 комплектов постельного белья, одеял и одежды. Были приняты меры и в отношении ответственности сотрудников. Работа еще продолжается. Также выделено дополнительно 10 млн тенге на обновление материально-технической базы.

По итогам визита рабочей группы в Туркестанскую область, аким области Умирзак Шукеев дал поручение внедрить с января 2020 года проект государственно-частного партнерства (аутсорсинг) в столовые школ-интернатов Туркестанской области. Проект будет реализован в 20 школах-интернатах области.

В Саркандской областной школе-интернате Алматинской области мы выявили факты, которые также срочно нуждались во внимании. Отсутствие теплых туалетов внутри здания, это недопустимо, принимая во внимание то, что дети с нарушениями здоровья даже в зимнее и ночное время вынуждены идти на улицу. Кроме того, мебель, мягкий инвентарь были в очень плохом состоянии. На сегодняшний день принято решение о капитальном ремонте уже в 2020 году и подготовлена проектно-сметная документация на сумму 10 млн тенге.

В Школе-интернате имени Д. Ракишева города Талдыкоргана в 2020 году выделяют 35,5 млн тенге на ремонт и строительство детских игровых площадок на территории, комнаты отдыха для школьников и улучшения условий бани и душевых.

По пришкольному интернату школы имени Ж. Кудайбергенова, в Алматинской области Уйгурского района рассматривается вопрос о выделении денежных средств на проведение ремонта и благоустройства территории.

В Яйсанской специальной организации образования Актюбинской области по итогам наших замечаний приобретено 32 шкафа для одежды, 27 прикроватных тумбочек и 20 книжных полок. В ближайшие дни ожидается доставка еще одной партии мебели. Также в скором времени будет объявлен конкурс на приобретение новых одноместных и двухместных кроватей и на капитальный ремонт, в ходе которого в 2020 будут заменены двери и оборудованы спальные комнаты.

Специализированная школа-интернат для одаренных детей №12 имени М. Тасовой, города Шымкента. В школе-интернате обучаются 482 детей, 250 детей проживают в интернате.

На данный момент по итогам наших замечаний было заменено 58 матрацев и комплектов спального белья, ожидается закуп 250 кроватей. Кроме того, акиматом по нашему обращению проведено служебное расследование на предмет жалоб детей об отношениях с воспитателями. Были приняты необходимые меры.

- Недавно в СМИ обсуждалась ситуация с интернатом в Ленгере, общественность поднимает этот вопрос.

- Мы посещали этот интернат во время поездки рабочей группы и включили его в список учреждений в обращении об организации проверки Генеральной прокуратурой. В настоящее время мы, получив все материалы Акмарал Омралиновой, направили их партийному куратору и филиалу партии Туркестанской области для изучения и принятия мер на месте. Акмарал Омралина, поднимающая этот вопрос, участвовала с нами в составе нашей рабочей группы во время работы в Шымкенте, как представитель общественности. Филиал партии Толебийского района посетил данное учреждение, продолжает изучать ситуацию и держать ее на контроле. Система государственно-частного партнёрства для улучшения питания будет первой введена в специальной школе-интернате для слабослышащих детей в городе Ленгере.

- Есть ли интернаты, которые можно было поставить в пример?

Конечно, есть примеры, на которые можно ориентироваться по условиям, развивающей среде и программам. Например, самый хороший из тех, что мы изучали, - интернат "Ак-Ниет" в Восточно-Казахстанской области, построенный с учетом всех новшеств для развития особенных деток, школа-интернат для детей из многодетных и малоимущих семей имени Н. Тлендиева в Жамбылской области, интернат для слабовидящих детей в Павлодарской области и другие.

- Я знаю, что для решения выявленных проблем, вами в дорожную карту "Бакытты отбасы" был включен запуск акции "Безопасная и комфортная инфраструктура для детей". Можете рассказать о ней подробнее?

- Дорожная карта включает обширный и в то же время четкий ясный перечень мероприятий, направленных на поддержку семей, включающих развитие системы центра поддержки семьи, профилактики насилия в семье. Отдельный блок посвящен профилактике суицидов, жестокого обращения, выявления насилия в семье. Также увеличение охвата дополнительным образованием, строительство новых детских инклюзивных площадок и инфраструктуры для детей, мер по поддержки детей с особенностями в развитии, создания дружественной инфраструктуры для детей и семьи. Кроме того, большой блок уделяется безопасности, а именно люкам, дворам, обеспечению камерами, ликвидации надворных туалетов и обустройству внутренних комнат учреждений. Реализация плана стоит до 2021 года. Это наша основная задача наряду с решением тех проблем, которые мы выявили в регионах, - обеспечить реализацию всех пунктов дорожной карты. По мере проработки мы будем публиковать наши результаты.

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