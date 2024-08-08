Какая новая техника поступит на вооружение казахстанской армии  

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Астана. 7 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Министерство сельского хозяйства разместило на - Министерство сельского хозяйства разместило на сайте "Открытые НПА" проект приказа "О некоторых вопросах вывоза сельскохозяйственных животных с территории Республики Казахстан". Документ доступен для публичного обсуждения до 13 августа.





Планируется ввести на шесть месяцев количественные ограничения (квоты):





на вывоз с территории РК в третьи страны и в страны Евразийского экономического союза крупного рогатого скота живого в количестве 85 тысяч голов быков;

на вывоз с территории РК в третьи страны и в страны Евразийского экономического союза овец и коз живых в количестве 120 тысяч голов овец.





Кроме того, утверждены правила распределения количественных ограничений, согласно которым уполномоченный орган в области развития агропромышленного комплекса не позднее трех рабочих дней со дня введения в действие правил размещает на интернет-ресурсе уполномоченного органа gov.kz объявление о начале распределения квот на вывоз бычков старше 12 месяцев и баранчиков старше 6 месяцев.





Количественный лимит для вывоза бычков старше 12 месяцев составляет 85 тысяч голов, из них:





для откормочных площадок - 55 тысяч голов;

для товаропроизводителей - 30 тысяч голов.





Количественный лимит для вывоза овец старше 6 месяцев составляет 120 тысяч голов, из них:





для откормочных площадок - 60 тысяч голов;

для товаропроизводителей - 60 тысяч голов.





Лимит на одну откормочную площадку для получения квоты на вывоз бычков старше 12 месяцев с территории РК составляет в совокупном количестве не более 4000 голов, а на одного товаропроизводителя - не более 500 голов.





Лимит на одну откормочную площадку для получения квоты на вывоз овец старше 6 месяцев с территории РК составляет в совокупном количестве не более 1000 голов, а на одного товаропроизводителя - не более 500 голов.





Распределение количества квот на вывоз осуществляется на портале автоматически при выдаче лицензии на экспорт отдельных видов товаров. Распределение количества квот на вывоз осуществляется до полного исчерпания количества квот.





Уполномоченный орган размещает на интернет-ресурсе уполномоченного органа итоги распределения квот.