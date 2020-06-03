Каким санитарным требованиям должны соответствовать спортивные объекты в Алматы

Должно быть утверждено ответственное лицо за соблюдением профилактических мероприятий на время карантина по COVID-19. Ответственному лицу перед началом работы необходимо проводить ежедневную термометрию персонала объекта с регистрацией на бумажном или электронном носителях, с использованием бесконтактных термометров.
Исключается допуск к работе сотрудников с любыми признаками респираторной инфекции (повышение температуры, кашель, боли в горле, затруднение дыхания), в случае выявления или появления симптомов необходимо вызвать бригаду скорой медицинской помощи.
Персонал должен быть обеспечен запасом одноразовых медицинских масок (исходя из продолжительности рабочей смены и смены масок не реже 1 раза в 3 часа), а также одноразовыми перчатками (подлежащих замене не реже 2 раз в смену и при нарушении целостности), кожными антисептиками для обработки рук.
У главного входа, а также на видных и доступных местах в холлах, коридорах через каждые 20 метров, у входа в залы, лифты, санитарные узлы необходимо установить санитайзеры. Разместить памятки по профилактике коронавирусной инфекции.
Также требуется проводить термометрию посетителей на входе с использованием бесконтактных термометров (тепловизоров).
Кроме того, необходимо разделить зоны для групповых занятий, с соблюдением расстояний между тренажерами и снарядами от 1,5 до 2 метров. На занятиях (тренировках) должна соблюдаться дистанция не менее двух метров путем нанесения социальной разметки.
График занятий (тренировок) должен быть сформирован с учетом пропускной способности объекта, работа организована строго согласно графику (для исключения скопления посетителей в кассовой зоне, в вестибюлях, холлах).
В помещениях должна быть обеспечена бесперебойная работа вентиляционных систем и систем кондиционирования воздуха с проведением профилактического осмотра (включая замену фильтров, дезинфекцию воздуховодов). В помещениях, не оборудованных приточно-вытяжной системой вентиляции, где проводится учебно-тренировочный процесс и занятия (тренировки), проводить проветривание через каждые 2 часа.
Помимо этого, требуется проводить влажную уборку основных и вспомогательных помещений с применением дезинфицирующих средств вирулицидного действия не менее 2 раз в день, с обязательной дезинфекцией дверных ручек, выключателей, поручней, перил, контактных поверхностей (тренажеров, снарядов, ковриков, а также другого спортивного оборудования, инвентаря, столов, стульев), мест общего пользования (гардеробные, раздевалки, душевые, комнаты приема пищи, отдыха, санузлы).
Для проведения дезинфекции помещений применять дезинфицирующие средства, зарегистрированные в установленном порядке и разрешенные к применению, в инструкциях по применению которых указаны режимы обеззараживания объектов при вирусных инфекциях.
Кроме того, требуется проводить дезинфекцию прилегающей территории не менее 1 раза в сутки.
Отмечается, что ответственность за организацию и осуществление мероприятий по профилактике коронавирусной инфекции COVID-19 несет администрация объекта.
По последним данным, в Алматы зарегистрировано 2676 случаев коронавируса, всего в РК - 11 571.
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