Каким санитарным требованиям должны соответствовать спортивные объекты в Алматы

Алматы. 2 июня. Kazakhstan Today - Согласно постановлению главного государственного санитарного врача города Алматы от 1 июня №37, с 3 июня разрешается работа спортивных объектов по проведению учебно-тренировочного процесса для групп до 30 человек (без проведения спортивно-массовых мероприятий с присутствием зрителей) и физкультурно-оздоровительных объектов (фитнес-клубы, тренажерные залы и др.), передает Kazakhstan Today.

Должно быть утверждено ответственное лицо за соблюдением профилактических мероприятий на время карантина по COVID-19. Ответственному лицу перед началом работы необходимо проводить ежедневную термометрию персонала объекта с регистрацией на бумажном или электронном носителях, с использованием бесконтактных термометров.

Исключается допуск к работе сотрудников с любыми признаками респираторной инфекции (повышение температуры, кашель, боли в горле, затруднение дыхания), в случае выявления или появления симптомов необходимо вызвать бригаду скорой медицинской помощи.

Персонал должен быть обеспечен запасом одноразовых медицинских масок (исходя из продолжительности рабочей смены и смены масок не реже 1 раза в 3 часа), а также одноразовыми перчатками (подлежащих замене не реже 2 раз в смену и при нарушении целостности), кожными антисептиками для обработки рук.

У главного входа, а также на видных и доступных местах в холлах, коридорах через каждые 20 метров, у входа в залы, лифты, санитарные узлы необходимо установить санитайзеры. Разместить памятки по профилактике коронавирусной инфекции.

Также требуется проводить термометрию посетителей на входе с использованием бесконтактных термометров (тепловизоров).

Кроме того, необходимо разделить зоны для групповых занятий, с соблюдением расстояний между тренажерами и снарядами от 1,5 до 2 метров. На занятиях (тренировках) должна соблюдаться дистанция не менее двух метров путем нанесения социальной разметки.

График занятий (тренировок) должен быть сформирован с учетом пропускной способности объекта, работа организована строго согласно графику (для исключения скопления посетителей в кассовой зоне, в вестибюлях, холлах).

В помещениях должна быть обеспечена бесперебойная работа вентиляционных систем и систем кондиционирования воздуха с проведением профилактического осмотра (включая замену фильтров, дезинфекцию воздуховодов). В помещениях, не оборудованных приточно-вытяжной системой вентиляции, где проводится учебно-тренировочный процесс и занятия (тренировки), проводить проветривание через каждые 2 часа.

Помимо этого, требуется проводить влажную уборку основных и вспомогательных помещений с применением дезинфицирующих средств вирулицидного действия не менее 2 раз в день, с обязательной дезинфекцией дверных ручек, выключателей, поручней, перил, контактных поверхностей (тренажеров, снарядов, ковриков, а также другого спортивного оборудования, инвентаря, столов, стульев), мест общего пользования (гардеробные, раздевалки, душевые, комнаты приема пищи, отдыха, санузлы).

Для проведения дезинфекции помещений применять дезинфицирующие средства, зарегистрированные в установленном порядке и разрешенные к применению, в инструкциях по применению которых указаны режимы обеззараживания объектов при вирусных инфекциях.

Кроме того, требуется проводить дезинфекцию прилегающей территории не менее 1 раза в сутки.

Отмечается, что ответственность за организацию и осуществление мероприятий по профилактике коронавирусной инфекции COVID-19 несет администрация объекта.





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