11.04.2024, 08:30 42531
Какую помощь получат пострадавшие от паводка
Фото: mazhilis_kz
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Астана. 11 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Каждой пострадавшей семье будет представлена единовременная компенсация в размере 100 МРП. Разрушенные дома будут вновь построены за счет резерва правительства. Об этом сообщила пресс-секретарь Министерства финансов РК Арай Даулеткызы на брифинге в СЦК.
По ее словам, средства в регионы будут направлены через Министерство промышленности и строительства. Дома, нуждающиеся в ремонте, будут восстановлены за счет средств акиматов. Оценка ущерба будет проведена акиматами, сразу как уйдет вода. По дачным домам размер компенсации составит до 100 МРП.
При этом в случае если дача является единственным жильем или пострадавшие относятся к категории социально уязвимых слоев населения, то акиматами будет рассмотрена возможность предоставления альтернативного жилья. По сельскохозяйственным животным возмещение потерь будет производиться за счет средств местных исполнительных органов. Банками и МФО всем гражданам, отнесенным к категории пострадавших от паводков согласно спискам местных исполнительных органов, будет предоставлена автоматическая отсрочка платежей по кредитам на срок три месяца (с 1 апреля по 30 июня 2024 года) без посещения отделений банков и МФО", - сказала спикер.
Она отметила, что на текущий момент правительством совместно с местными исполнительными органами мобилизованы все имеющиеся ресурсы республиканского и местных бюджетов. В этих целях правительством утвержден план финансирования мероприятий по устранению последствий паводков с алгоритмом взаимодействия местных исполнительных органов с центральными госорганами.
Списки пострадавшего населения и оценка ущерба формируются и производятся акиматами.
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11.04.2024, 19:24 16351
В 11 областях Казахстана появятся 20 новых водохранилищ - МВРИ
Фото: пресс-служба правительства РК
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Астана. 11 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Как сообщила официальный представитель Министерства водных ресурсов и ирригации Молдир Абдуалиева, для защиты населенных пунктов от подтоплений и для сбора паводковых вод министерство приступило к работам по строительству 20 водохранилищ.
Строительство пяти водохранилищ планируется начать в этом году. Новые водохранилища увеличат площади поливных земель на 250 тысяч га и снизят угрозу затопления 70 населенных пунктов с населением 137 тысяч человек.
15 действующих водохранилищ страны будут реконструированы. Это позволит снизить угрозу затопления 64 населенных пунктов, в которых проживают 70 тысяч человек, а также улучшить подачу воды на 74 тысячах га поливных земель.
Что касается ситуации на водохранилищах Казахстана, то к этому часу она такова.
В Костанайской области пик паводка прошел, а среднее наполнение двух крупных водохранилищ составляет 92%.
Два крупных водохранилища Северо-Казахстанской области наполнены на 100%. Продолжается половодье.
В Западно-Казахстанской области четыре крупных водохранилища наполнены в среднем на 70%. Вода, сброшенная с Ириклинского водохранилища, еще не дошла до границ Казахстана. Ожидается, что это произойдет 15-20 апреля.
В Восточно-Казахстанской области среднее наполнение трех крупных водохранилищ составляет 84,8%. В регионе начался период половодья, поэтому начаты спуски по Ертисскому каскаду водохранилищ.
Среднее наполнение двух крупных водохранилищ Акмолинской области составляет 99%. Пик половодья на них пройден, притоки стабилизировались.
В Актюбинской области два крупных водохранилища наполнены на 97%. Обстановка в регионе стабильная.
Четыре крупных водохранилища Карагандинской области наполнены полностью, пик паводка в области прошел. Обстановка стабильная.
11.04.2024, 12:30 31926
Законопроект по защите женщин и детей от насилия приняли сенаторы
Фото: Depositphotos
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Астана. 11 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Депутаты сената в ходе сегодняшнего заседания одобрили закон об усилении защиты прав женщин и безопасности детей, сообщает пресс-служба верхней палаты парламента.
На заседании палаты сенаторы рассмотрели в двух чтениях и одобрили закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам обеспечения прав женщин и безопасности детей" и сопутствующий ему закон "О внесении изменений и дополнений в Кодекс РК об административных правонарушениях по вопросам обеспечения прав женщин и безопасности детей", - сообщает пресс-служба сената.
Главная задача законов - совершенствование правовых, экономических, социальных и организационных основ государственной политики по вопросам обеспечения безопасности детей, профилактика и пресечение преступлений в отношении женщин и детей.
Законом вводятся дополнительные правовые механизмы для обеспечения законных интересов женщин и детей и укрепления института семьи в стране.
Кроме того, усиливается ответственность за бытовое насилие", - подчеркнул спикер сената Маулен Ашимбаев, комментируя одобренные законы.
В рамках законов предусмотрены механизмы для поддержки семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Нормами законов определяются полномочия соответствующих уполномоченных органов, на законодательном уровне устанавливаются компетенции таких организаций, как центры поддержки семьи и контакт-центр "111".
В соответствии с нормами законов устанавливается уголовная ответственность за умышленное причинение легкого вреда здоровью, побои. В свою очередь, суд сможет установить особые требования в отношении поведения лица, совершившего уголовное правонарушение. Кроме того, предусматривается административная ответственность за буллинг, кибербуллинг, принудительную высадку детей из общественного транспорта. Уверен, одобренные законы будут содействовать обеспечению конституционных прав и интересов женщин и детей", - пояснил Ашимбаев.
Ранее законопроект приняли в мажилисе. Однако, когда он поступил в сенат, в соцсетях появилось много комментариев возмущенных пользователей, которые писали, что закон позволит органам опеки изымать детей из семьи. Опасения прокомментировал спикер верхней палаты Маулен Ашимбаев.
Это важный вопрос - лишение родительских прав и изъятие детей из семей. Хочу на этот вопрос четко и ясно ответить, что таких норм в принятых законах нет. И все эти разговоры, все эти обсуждения являются некорректными, фейковыми. И они, действительно, вводят людей в заблуждение. В этих законах таких норм нет", - пояснил Ашимбаев.
По его словам, в силу каких-то причин определенные круги поднимают эти вопросы, делают вбросы в социальные сети, "и на это ведутся те ли иные граждане, начинают обсуждать, верить в такого рода инсинуации".
В реальности эти два закона направлены на защиту прав женщин и детей. Это первое. Второе: если проанализировать действующий кодекс "О браке и семье", вы там увидите очень широкий перечень (оснований, Прим. ред.) для лишения родительских прав. Это какие-то правонарушения, насильственные действия в отношении детей, употребление алкоголя и т.д. Мы же все эти годы не видели, чтобы в соответствии с этим перечнем, действующим на протяжении нескольких лет, чтобы родители массово лишались родительских прав. Такого не было и не будет в дальнейшем", - уточнил спикер.
Он подчеркнул, что соответствующие органы могут поднять вопрос о лишении родительских прав в каких-то исключительных, единичных случаях, когда совершаются жесткие насильственные действия или преступления в отношении детей.
Окончательное решение принимает суд, а он принимает его на основании интересов ребенка. Интересы ребенка приоритетны", - уточнил Ашимбаев.
В Казахстане закон об ужесточении наказания за семейно-бытовое насилие прозвали "закон Салтанат" после трагической смерти Салтанат Нукеновой - жены экс-министра экономики РК Куандыка Бишимбаева. Его обвиняют в истязании и убийстве своей супруги. Открытый судебный процесс по делу идет в прямом эфире и вызвал огромный резонанс как в Казахстане, так и за рубежом.
11.04.2024, 12:09 34526
Насильникам детей ограничат въезд в Казахстан
Фото: Depositphotos
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Астана. 11 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Депутаты сената одобрили закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам совершенствования законодательства в сферах миграции населения и уголовно-исполнительной системы".
Согласно заключению комитета по конституционному законодательству, целями инициированного депутатами парламента закона являются совершенствование законодательства в сферах миграции населения и уголовно-исполнительной системы, механизмов государственного контроля в области миграции населения, обеспечение гарантии прав граждан в условиях чрезвычайного положения, а также устранение имеющихся пробелов в законодательстве.
Также задачами закона являются:
- ограничение въезда в Республику Казахстан и приобретения гражданства страны иностранцам, осужденным за преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних;
- запрет на въезд в страну иностранцам, причастным к экстремистской или террористической деятельности;
- определение порядка осуществления государственного контроля за соблюдением законодательства в области миграции. В частности, на законодательном уровне утверждается порядок проверки юридических, физических лиц, использующих иностранную рабочую силу, которая будет осуществляться территориальными органами внутренних дел;
- урегулирование вопроса использования в чрезвычайных ситуациях документов, удостоверяющих личность, и иных документов с истекшим сроком действия, если возможность их продления или замены отсутствует. Такие документы будут признаваться действительными независимо от срока их действия;
- в целях предотвращения двойного гражданства вводится новое основание для утраты гражданства Республики Казахстан - в случае использования документов, подтверждающих гражданство другого государства, после приобретения гражданства Казахстана.
Отмечается, что в действующем законодательстве предусмотрена регистрация утраты гражданства Казахстана только за приобретение гражданства иностранного государства.
Напомним, в конце февраля мажилис одобрил законопроект о пожизненном заключении насильников детей. Закон направлен на совершенствование правовых, экономических, социальных и организационных основ государственной политики по вопросам обеспечения безопасности детей, профилактику и пресечение преступлений в отношении женщин и детей.
10.04.2024, 19:16 69206
Минобороны дополнительно направило свыше 300 военнослужащих в Атыраускую область
Фото: МО РК
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Атырау. 10 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Военнослужащие бригады морской пехоты на 13 единицах военной техники выдвинулись в Махамбетский район сопредельного региона для оказания помощи населению в борьбе с весенним половодьем, сообщает пресс-служба МО РК.
В Атырау морские пехотинцы отправились комбинированным способом. Сначала по железной дороге они прибудут в областной центр, оставшиеся 60 км преодолеют своим ходом на военной технике. Такой способ передвижения позволяет оперативно доставить личный состав, военную технику и инженерное имущество в назначенный район.
Участие морских пехотинцев в борьбе с паводками покажет их готовность к выполнению служебного долга в сложных и критических ситуациях. В трудный час армия всегда приходит на помощь. Военнослужащие обеспечат безопасность гражданского населения и помогут в восстановлении пострадавших сел", - отметил командир бригады морской пехоты подполковник Азамат Сулейменов.
Вместе с морскими пехотинцами к борьбе с паводками в указанном регионе привлечены другие воинские части Актауского гарнизона. В Кульсары на работах по восстановлению дамбы и укладке мешков с песком по периметру задействованы 157 военнослужащих войсковой части 99116 и 163 бойца бригады территориальной обороны Мангистауской области.
10.04.2024, 12:15 95671
Штрафы и пени за просрочку платежей по кредитам отменят в районах ЧС
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Астана. 10 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Министерство труда и социальной защиты населения РК внесло дополнения в правила организации и финансирования мер по содействию предпринимательской инициативе.
Изменения опубликованы на портале "Открытые НПА".
В правила внесены следующие дополнения:
- Заемщикам, пострадавшим от чрезвычайной ситуации природного или техногенного характера, предоставляется отсрочка платежей. Все платежи по графикам текущего года, распределяется на платежи последующего года до конца срока финансирования равномерными платежами с соответствующим продлением действия договора;
- По кредитам пострадавших заемщиков не начисляются штрафы и пеня за просрочку платежей, возникших в связи с чрезвычайными ситуациями природного и (или) техногенного характера.
Кроме того, в правила организации субсидируемых рабочих мест и субсидирования заработной платы лиц внесено следующее дополнение:
- Оплата труда лиц, трудоустроенных на субсидируемые рабочие места на территории, где введена чрезвычайная ситуация природного и (или) техногенного характера на период действия чрезвычайной ситуации природного и (или) техногенного характера, осуществляется Центром трудовой мобильности ежемесячно без истребования сведений от работодателей, путем перечисления денежных средств на текущие (карточные) счета лиц, трудоустроенных на субсидируемые рабочие места.
В пояснении к документу подчеркивается, что поправки вносятся в рамках обеспечения защиты интересов лиц с инвалидностью в период чрезвычайных ситуаций, в части переосвидетельствования и продления срока, для получения социального пособия, а также в части выплаты заработной платы трудоустроенным гражданам на рабочих местах субсидируемых государством.
Документ размещен для публичного обсуждения до 23 апреля 2024 года.
Ранее сообщалось, что пострадавшим от паводков автоматически продлят назначение АСП, а также отсрочат на 3 месяца выплату кредитов.
10.04.2024, 11:31 99476
Ранее судимые охранники и неработающие камеры: грубые нарушения безопасности обнаружили в школах Жетысу
Всего выявлено более 300 нарушений санэпиднорм и безопасности
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Талдыкорган. 10 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Прокуроры выявили многочисленные нарушения в сфере безопасности в школах области Жетысу, сообщает пресс-служба ведомства.
Всего выявлено более 300 нарушений санитарно-эпидемиологических норм и пожарной безопасности.
Возле пяти учебных учреждений отсутствовали пешеходные переходы и знаки "Дети", а территории двух школ в Сарканском районе и городе Талдыкоргане оказались не полностью огорожены, что позволяло посторонним лицам легко проникать на их территорию.
В 60 школах большинство камер видеонаблюдения не функционировали и лишь 170 из них были подключены к центральным оперативным управлениям полиции. 25 школ функционировали с просроченными санитарными заключениями, а в отдельных случаях имелись факты хранения просроченных медицинских препаратов и продуктов питания для учеников. В 17 школах были обнаружены случаи свободного доступа учеников к запрещенному интернет-контенту", - сообщает ведомство.
Также вопреки требованиям трудового законодательства в школах области трудились три охранника, ранее привлекавшихся к уголовной ответственности за умышленные преступления.
Один из них был ранее приговорен к 11 годам лишения свободы за хранение наркотических средств в особо крупном размере", - подчеркнули в ведомстве.
По результатам проверок прокуроры начали досудебное расследование по факту хищения бюджетных средств бухгалтерами отдела образования в Кербулакском районе.
По всем выявленным нарушениям внесено 40 актов надзора об устранении нарушений, 135 лиц привлечены к административной ответственности, дисциплинарной - 41 лицо", - резюмировали в прокуратуре.
Напомним, в прошлом году Антикор начал расследование о миллиардных хищениях в системе образования области Жетысу.
10.04.2024, 09:31 105886
В СКО начинают принудительную эвакуацию жителей пригорода Петропавловска
Фото: primeminister.kz
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Петропавловск. 10 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Начать принудительную эвакуацию жителей пригорода Петропавловска поручил первый вице-премьер Роман Скляр, сообщила пресс-служба правительства.
Во время очередного ночного объезда аким Петропавловска Серик Мухамедиев доложил первому заместителю премьер-министра о нежелании 32 жителей поселка Заречный и дачных массивов эвакуироваться из зоны подтопления. По его словам, граждане заявляют, что справятся с паводками своими силами. Во избежание несчастных случаев Роман Скляр дал срочное распоряжение о принудительной эвакуации.
Я даю поручение непосредственно акимату, департаменту полиции и ДЧС начать принудительную эвакуацию населения. Нужно обеспечить безопасность людей. Никто не должен пострадать. Когда такое наводнение застает людей врасплох - это страшно. Люди не должны сознательно подвергать себя риску, это недопустимо", - сказал он.
Первый вице-премьер также проверил укрепления на участке объездной дороги в районе Подгора, проинспектировал состояние дамб в поселке Кожевенный и по улице Ущева.
В ходе инспекции Роман Скляр поручил вызвать на все дамбы геодезистов для проверки укреплений после обновленного прогноза о приливе воды. И уполномочил сотрудников акимата, службы спасения и полицейских оказать всемерную помощь в эвакуации граждан, бытовой техники, домашних питомцев и скота из зоны сильной угрозы подтоплений.
Как сообщалось ранее, большая вода идет по реке Есиль, на Сергеевском водохранилище зафиксирован абсолютный рекорд перелива.
10.04.2024, 08:11 101486
Токаев поздравил казахстанцев с праздником Ораза айт
Фото: Depositphotos
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Астана. 10 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Касым-Жомарт Токаев поздравил казахстанцев с праздником Ораза айт, сообщила пресс-служба Акорды.
Уважаемые соотечественники! Поздравляю вас с праздником Ораза айт, который все мусульмане встречают с особой радостью! В священный месяц Рамазан верующие уделяют большое внимание общечеловеческим ценностям и искренне стремятся к духовному очищению, протягивают руку помощи нуждающимся, проявляют заботу об окружающих. Совершенные во время тридцатидневного поста благие поступки, основанные на терпении, стойкости и умеренности, раскрывают истинную суть Ораза айта", - сказал Токаев.
Он отметил, что традиционная религия наших предков призывает всех людей к миру и спокойствию, милосердию и состраданию, доброте и созиданию, достижению заслуженного успеха через честный труд. Это в конечном итоге способствует укреплению единства и процветанию всего нашего народа.
Идеалы ислама, месяца Рамазан и праздника Ораза айт гармонично переплетены с нашим культурным наследием и обычаями. Эта преемственность объединяет всех граждан, внося важный вклад в построение справедливого общества. Пусть в нашей стране всегда царят мир и согласие, а в каждом доме будет счастье и благополучие! С праздником Ораза айт!" - сказал президент РК.
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