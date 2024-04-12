Какую помощь получат пострадавшие от паводка

Строительство пяти водохранилищ планируется начать в этом году

Фото: пресс-служба правительства РК

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Астана. 11 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Как сообщила официальный представитель Министерства водных ресурсов и ирригации Молдир Абдуалиева, для защиты населенных пунктов от подтоплений и для сбора паводковых вод министерство приступило к работам по строительству 20 водохранилищ.





Строительство пяти водохранилищ планируется начать в этом году. Новые водохранилища увеличат площади поливных земель на 250 тысяч га и снизят угрозу затопления 70 населенных пунктов с населением 137 тысяч человек.





15 действующих водохранилищ страны будут реконструированы. Это позволит снизить угрозу затопления 64 населенных пунктов, в которых проживают 70 тысяч человек, а также улучшить подачу воды на 74 тысячах га поливных земель.





Что касается ситуации на водохранилищах Казахстана, то к этому часу она такова.





В Костанайской области пик паводка прошел, а среднее наполнение двух крупных водохранилищ составляет 92%.





Два крупных водохранилища Северо-Казахстанской области наполнены на 100%. Продолжается половодье.





В Западно-Казахстанской области четыре крупных водохранилища наполнены в среднем на 70%. Вода, сброшенная с Ириклинского водохранилища, еще не дошла до границ Казахстана. Ожидается, что это произойдет 15-20 апреля.





В Восточно-Казахстанской области среднее наполнение трех крупных водохранилищ составляет 84,8%. В регионе начался период половодья, поэтому начаты спуски по Ертисскому каскаду водохранилищ.





Среднее наполнение двух крупных водохранилищ Акмолинской области составляет 99%. Пик половодья на них пройден, притоки стабилизировались.





В Актюбинской области два крупных водохранилища наполнены на 97%. Обстановка в регионе стабильная.





Четыре крупных водохранилища Карагандинской области наполнены полностью, пик паводка в области прошел. Обстановка стабильная.