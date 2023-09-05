Канат Шарлапаев возглавил Министерство промышленности и строительства
Фото: НУХ Байтерек
Астана. 4 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назначил Шарлапаева Каната министром промышленности и строительства Республики Казахстан, сообщает Акорда.
До назначения министром промышленности и строительства Шарлапаев занимал пост председателя правления АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек".
В разные годы работал главным финансовым директором по России, Украине и Казахстану, старшим вице-президентом "Ситибанка", Россия.
В 2020 году был региональным директором по стратегии, планированию и анализу на развивающихся рынках Африки, Ближнего Востока и Восточной Европы, инвестбанка "Сити" (ОАЭ).
В ноябре 2022 года отказался от гражданства России.
Напомним, Министерство промышленности и строительства было образовано путем разделения Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК на два новых министерства. Минпрому переданы функции и полномочия в сферах индустрии и индустриального развития; промышленности; горно-металлургического комплекса; развития внутристрановой ценности; машиностроения; угольной, химической, легкой (кроме переработки шкур и шерсти сельскохозяйственных животных), деревообрабатывающей и мебельной промышленности; строительной индустрии и производства строительных материалов; безопасности машин и оборудования; безопасности химической продукции в соответствии с отраслевой направленностью; контроля специфических товаров; энергосбережения и повышения энергоэффективности; регулирования производства драгоценных металлов и оборота драгоценных металлов и драгоценных камней; сырьевых товаров, содержащих драгоценные металлы; ювелирных и других изделий; создания, функционирования и упразднения специальных экономических зон; государственного управления недропользованием в части твердых полезных ископаемых, за исключением добычи урана; государственного геологического изучения недр, воспроизводства минерально-сырьевой базы; архитектурной, градостроительной и строительной деятельности; жилищных отношений; коммунального хозяйства; государственного регулирования в области водоснабжения и водоотведения, теплоснабжения (кроме теплоэлектроцентралей и котельных, осуществляющих производство тепловой энергии в зоне централизованного теплоснабжения) в пределах населенных пунктов; долевого участия в жилищном строительстве; оборонной промышленности; участия в проведении единой военно-технической политики; осуществления военно-технического сотрудничества; в области формирования, размещения и выполнения государственного оборонного заказа.