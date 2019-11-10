Система Orphus

Кассы без продавцов и турникет честности в метро успешно функционируют в Алматы

09.11.2019, 17:38 4996
Касса честности
Алматы. 9 ноября. Kazakhstan Today - "Кассы без продавцов" и "турникет честности" успешно функционируют в Алматы, передает Kazakhstan Today. 
 
Председатель Агентства РК по противодействию коррупции Алик Шпекбаев в рамках антикоррупционного форума посетил "кассу без продавца" и "турникет честности" в Алматы, сообщила пресс-служба Антикоррупционной службы.
 
Первая "касса без продавца" открылась в супермаркете "Юбилейный" весной этого года по инициативе проектного офиса "Алматы - адалдык аланы". Терминалы селф-чекаут (кассы самообслуживания) используют многие супермаркеты по всему миру. Кассовое оборудование даёт возможность покупателям отсканировать штрих-код товара, упаковать его и внести оплату.
 
Как отмечают в ведомстве, "помимо укрепления высоких нравственных качеств, кассы самообслуживания позволяют более рационально использовать трудовые ресурсы и ускорить пропускную возможность магазина". Кроме этого, атмосфера доверия в обществе является одним из рычагов искоренения коррупции.
 
На днях еще в один крупный супермаркет поддержал данное движение и запустил сразу несколько кассовых терминалов без продавцов. 
 
Комфортная зона самообслуживания - это дополнительный сервис для покупателей супермаркетов, которым удобно использовать безналичный расчет, и для тех, кто ценит свое время. Также сервис востребован у людей, которые любят пользоваться гаджетами. Многие покупатели уже оценили автоматизированную систему покупок, покупки через такие кассы происходят в три раза быстрее.
 

Первые шаги в этом направлении сделаны, по стране работают 4344 магазина без продавца. Это - проявление доверия к покупателю, ожидание ответственного и честного поведения", - подчеркнул Шпекбаев. 

 
Как еще один пример креативных мер культивирования принципов добропорядочности сегодня в городе Алматы функционирует "турникет честности" на станции метро "Алматы". По последним данным, лишь 0,4% пассажиров метрополитена не произвели оплату. Эксперимент прошел успешно, и запущенный пилотный проект на станции "Алмалы" доказал свою эффективность.
 

Жители и гости города Алматы при прохождении через безбарьерные турникеты демонстрируют свои лучшие качества - честность, порядочность и ответственность", - сказал глава Агентства. 


Напомним, ранее Шпекбаев посетил ряд вузов Алматы.
 

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства

Комментарии

новости по теме

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая