Кассы без продавцов и турникет честности в метро успешно функционируют в Алматы

Алматы. 9 ноября. Kazakhstan Today - "Кассы без продавцов" и "турникет честности" успешно функционируют в Алматы, передает Kazakhstan Today.

Председатель Агентства РК по противодействию коррупции Алик Шпекбаев в рамках антикоррупционного форума посетил "кассу без продавца" и "турникет честности" в Алматы, сообщила пресс-служба Антикоррупционной службы.

Первая "касса без продавца" открылась в супермаркете "Юбилейный" весной этого года по инициативе проектного офиса "Алматы - адалдык аланы". Терминалы селф-чекаут (кассы самообслуживания) используют многие супермаркеты по всему миру. Кассовое оборудование даёт возможность покупателям отсканировать штрих-код товара, упаковать его и внести оплату.

Как отмечают в ведомстве, "помимо укрепления высоких нравственных качеств, кассы самообслуживания позволяют более рационально использовать трудовые ресурсы и ускорить пропускную возможность магазина". Кроме этого, атмосфера доверия в обществе является одним из рычагов искоренения коррупции.

На днях еще в один крупный супермаркет поддержал данное движение и запустил сразу несколько кассовых терминалов без продавцов.

Комфортная зона самообслуживания - это дополнительный сервис для покупателей супермаркетов, которым удобно использовать безналичный расчет, и для тех, кто ценит свое время. Также сервис востребован у людей, которые любят пользоваться гаджетами. Многие покупатели уже оценили автоматизированную систему покупок, покупки через такие кассы происходят в три раза быстрее.

Первые шаги в этом направлении сделаны, по стране работают 4344 магазина без продавца. Это - проявление доверия к покупателю, ожидание ответственного и честного поведения", - подчеркнул Шпекбаев.

Как еще один пример креативных мер культивирования принципов добропорядочности сегодня в городе Алматы функционирует "турникет честности" на станции метро "Алматы". По последним данным, лишь 0,4% пассажиров метрополитена не произвели оплату. Эксперимент прошел успешно, и запущенный пилотный проект на станции "Алмалы" доказал свою эффективность.

Жители и гости города Алматы при прохождении через безбарьерные турникеты демонстрируют свои лучшие качества - честность, порядочность и ответственность", - сказал глава Агентства.





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