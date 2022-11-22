Касымбек рассказал Токаеву о ситуации на "АрселорМиттал Темиртау"

Астана. 21 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Аким Карагандинской области Женис Касымбек отчитался перед президентом об основных показателях социально-экономического развития Карагандинской области за 10 месяцев текущего года.
Президенту было доложено о положительной динамике роста в промышленности, сельском хозяйстве и привлечении инвестиций, сообщает Акорда.
Как сообщил Касымбек, объем производства промышленной продукции в области составил 3,1 трлн тенге (рост на 1,5 %). В обрабатывающей промышленности производство увеличилось на 6,3%. В экономику региона привлечено 522,2 млрд тенге инвестиций (рост на 8,5%), значительная часть которых (92%) приходится на частные инвестиции. За январь-октябрь 2022 года введено 414,4 тысячи квадратных метров жилья. Это на 1,7% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Глава государства был проинформирован о развитии автомобильных дорог Карагандинской области, обеспечении населения водоснабжением. Касымбек также доложил главе государства о ситуации в компании "АрселорМиттал Темиртау".
В завершение встречи президент дал ряд поручений по дальнейшему развитию экономики региона.
Напомним, ранее Токаев поручил провести комплексную проверку "АрселорМиттал Темиртау" в связи с регулярными авариями на предприятии, в которых гибнут люди.