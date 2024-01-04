Казахско-китайские отношения можно с уверенностью назвать образцовыми - Токаев
Казахстан твердо поддерживает китайский мегапроект "Один пояс, один путь"
Астана. 3 января. KAZAKHSTAN TODAY - Сегодня отношения Казахстана и Китая активно развиваются в духе дружбы, добрососедства, вечного стратегического партнерства. Об этом в интервью газете Egemen Qazaqstan заявил президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев.
Вместе с председателем Си Цзиньпином мы запустили новое "золотое тридцатилетие" сотрудничества между Казахстаном и Китаем. Наглядным свидетельством этому являются два визита, которые я совершил в Китай в прошлом году. Во время содержательных переговоров с лидером Китая в Сиане и Пекине мы достигли важных договоренностей и наметили конкретные пути их реализации. Такие личные контакты в полной мере отражают высокий уровень связей Астаны и Пекина. Казахско-китайские отношения можно с уверенностью назвать образцовыми", - сказал Токаев.
Он отметил, что взаимный товарооборот демонстрирует беспрецедентный рост - по итогам 10 месяцев 2023 года он достиг 24,3 миллиарда долларов, установив новый рекорд. Проводится активная работа для расширения номенклатуры экспорта казахстанской продукции и увеличения объемов поставок в КНР.
К тому же, Китай традиционно является одним из крупнейших инвесторов в экономику Казахстана. В нашей стране уже накоплено 24 миллиарда долларов китайских инвестиций. Общая граница с Китаем, выгодное географическое положение Казахстана между Востоком и Западом - все это открывает для нашей страны широкие перспективы для транзита китайских товаров в различных направлениях. В ходе моего участия в Третьем форуме высокого уровня "Один пояс, один путь" в Пекине были подписаны такие важные договоренности, как соглашение по совместному развитию Транскаспийского международного транспортного маршрута и меморандум по совместному строительству железной дороги "Аягоз - Тачэн". Уверен, они придадут дополнительный импульс развитию транспортно-логистической сферы нашей страны. Казахстан твердо поддерживает китайский мегапроект "Один пояс, один путь", о чем лишний раз свидетельствует мое выступление на форуме в Пекине в октябре прошлого года", - сказал Токаев.
Президент отметил, что крайне важное значение имеет вступление в силу безвизового режима между Казахстаном и Китаем - у казахстанцев появилось право свободного посещения этой страны.
В отношении Китая у нас не должно быть страхов, привнесенных извне или основанных на представлениях давно минувших дней. Сейчас Китай - это в высшей степени развитое государство, в том числе в сфере высоких технологий. Это признает весь мир. Поэтому Казахстану крайне важно сотрудничать с нашим восточным соседом, эффективно использовать все преимущества таких дружественных отношений и взаимного доверия", - подчеркнул глава государства.