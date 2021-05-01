Казахстан добился исполнения арбитражного решения по спору с итальянской строительной компанией

НУР-СУЛТАН. 30 АПРЕЛЯ - Казахстан добился принудительного исполнения арбитражного решения по спору с итальянской строительной компанией "Тодини", передает KAZAKHSTAN TODAY.

Как сообщалось ранее, 11 июня 2019 года Арбитражный суд Международной торговой палаты в городе Париже вынес решение в пользу Республики Казахстан по спору, инициированном строительной компанией СП "Todini Impregilo Kazakhdorstroy". Сумма требований составляла $20 млн.

Согласно решению, истец должен был возместить Республике Казахстан понесенные расходы в сумме $277 000. Ввиду отказа "Тодини" добровольно исполнить арбитражное решение Министерством юстиции проведен комплекс мероприятий по признанию на территории Республики Казахстан арбитражного решения и его исполнению.

На первом этапе, руководствуясь статьей 503 Гражданского процессуального кодекса РК Министерством юстиции было подано ходатайство в СМЭС Нур-Султана о признании и исполнении арбитражного решения. В соответствии с требованиями гражданского процессуального законодательства осуществлен сбор необходимых материалов, обеспечен перевод оригинала арбитражного решения и корпоративных документов о совместном предприятии на язык судопроизводства. Министерству юстиции удалось убедить суд в правоте своих требований и в результате суд поддержал требования Министерства юстиции в полном объеме. В последующем "Тодини" предприняли попытку отменить определение СМЭС Нур-Султана в апелляционном порядке, однако Суд города Нур-Султан отказал заявителям в их требованиях", - сообщили в Минюсте.

Тодини", как и по итогам арбитражного спора, добровольно не исполнили вступившие в законную силу судебные акты, после чего было организовано их принудительное исполнение. В результате взыскано $277 000.

Таким образом, Министерством юстиции в полном объеме завершена работа по защите интересов государства в арбитраже и исполнению вынесенного решения", - отметили в ведомстве.

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