Казахстан договорился с Исламским банком развития о финансировании ряда проектов

Фото: primeminister.kz

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Астана. 11 июля. KAZAKHSTAN TODAY - В Джидде состоялась двусторонняя встреча советника премьер-министра РК Нурлана Байбазарова с президентом Исламского банка развития (ИБР) Мухаммадом Сулейманом Аль-Джассером, - В Джидде состоялась двусторонняя встреча советника премьер-министра РК Нурлана Байбазарова с президентом Исламского банка развития (ИБР) Мухаммадом Сулейманом Аль-Джассером, сообщает пресс-служба премьер-министра Казахстана.





Во время переговоров стороны обсудили возможности углубления сотрудничества в сфере финансирования приоритетных инфраструктурных проектов в Казахстане. Особое внимание было уделено развитию инженерной и транспортной инфраструктуры в специальных экономических и индустриальных зонах. Ключевым итогом встречи стала договоренность о привлечении финансирования от Исламского банка развития на сумму до 1,1 млрд долларов для реализации этих целей.





В дополнение к достигнутым договоренностям состоялось подписание протокола о намерениях между правительством Казахстана и Исламским банком развития. Документ отражает обоюдную готовность сторон к практической проработке механизмов финансирования проектов в рамках развития СЭЗ и ИЗ с применением инструментов исламского финансирования.





Ожидается, что реализация этого сотрудничества придаст мощный импульс инфраструктурному развитию страны, обеспечит приток свыше 1,6 трлн тенге инвестиций и создание более 16 тыс. рабочих мест, что в свою очередь будет способствовать ускоренной индустриализации и экономической диверсификации Казахстана.





В ходе встречи были также обозначены ключевые направления сотрудничества в сфере исламского финансирования, включая вопросы привлечения исламских инвестиций с участием АО "Банк развития Казахстана" - дочерней организации АО "НУХ "Байтерек".