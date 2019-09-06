Казахстан должен стать одним из лидеров по продаже готовых нефтепродуктов - Токаев

Атырау. 5 сентября. Kazakhstan Today - В рамках визита в Атырау Касым-Жомарт Токаев принял участие в торжественном собрании по случаю 120-летия нефтегазовой отрасли Казахстана, передает Kazakhstan Today.

Поприветствовав участников торжественного собрания, президент поздравил всех работников нефтегазового комплекса страны с профессиональным праздником. Он отметил, что нефтяная промышленность Казахстана имеет долгую и славную историю, и напомнил о сложностях, с которыми приходилось сталкиваться в процессе формирования независимой нефтегазовой индустрии в начале 90-х годов. В этом контексте он подчеркнул особую роль Елбасы Нурсултана Назарбаева в привлечении иностранных инвестиций для развития отрасли, сообщает пресс-служба Акорды.

Касым-Жомарт Токаев кратко обозначил достижения нефтяной промышленности Казахстана. В частности, он сказал, что в Казахстане стало больше отечественных специалистов, овладевших современными технологиями и передовыми практиками в нефтяной сфере. По словам главы государства, сегодня национальная компания "КазМунайГаз" успешно реализует крупные проекты с такими корпорациями, как Chevron, ExxonMobil, Shell, Лукойл, Eni, Total, CNPC и другими.

Касым-Жомарт Токаев отдельно остановился на преемственности поколений казахстанских нефтяников. Он отметил значительный вклад в становление отрасли основоположника отечественной нефтяной промышленности Сафи Утебаева, имя которого было присвоено Атыраускому университету нефти и газа. Президент считает, что накопленный опыт и знания работников нефтегазовой сферы позволят провести серьезную отраслевую модернизацию, которая будет способствовать дальнейшему процветанию и улучшению жизни граждан.

"Согласно стратегическому плану развития отрасли, к 2025 году добыча нефти должна превысить 100 млн тонн в год, а газа - 77 млрд кубометров в год. С этой целью разрабатывается программа масштабной геологической разведки на 2021-2025 годы. По оценкам экспертов, потенциальный ресурс Центрального и Северного Казахстана составляет порядка 18 млрд тонн условного топлива при общем ресурсном потенциале Казахстана в 75 млрд тонн", - отметил глава государства.

Касым-Жомарт Токаев высказал мнение, что Казахстан должен стать одним из лидеров по продаже готовых нефтепродуктов. По его словам, эта одна из ключевых задач правительства на предстоящие годы. При этом президент указал на необходимость внедрения инноваций, повышения экологичности процесса добычи и дальнейшей переработки сырья.

К 2025 году предполагается обеспечить ежегодный устойчивый рост ВВП на уровне 5% и выше, это было сказано в ходе моего послания народу Казахстана. В достижении этих целей большую роль будет играть нефтегазовый сектор страны", - заключил глава государства.

В завершение торжественной церемонии Касым-Жомарт Токаев вручил 41 награду отличившимся работникам нефтегазовой промышленности.

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