Казахстан и Азербайджан проведут совместные учения "Каспийский бриз - 2025"

Из Азербайджана прибудут два сторожевых корабля, вспомогательное судно и береговые подразделения

Фото: Минобороны РК

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Актау. 10 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Учения военно-морских сил Казахстана и Азербайджана "Каспийский бриз - 2025" пройдут в Актау. Первый заместитель - начальник главного штаба Военно-морских сил Казахстана капитан 1-го ранга Канат Ниязбеков и начальник штаба Военно-морских сил Азербайджана капитан 1-го ранга Теймур Муршудов обсудили и согласовали детали предстоящих учений. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РК.





Учения пройдут в казахстанском секторе Каспийского моря. По прибытии кораблей будут уточнены план учений и детали розыгрыша эпизодов на картах.





Этап "ведения боевых действий" предполагает комплексную отработку задач. Предусмотрено развертывание кораблей в районе проведения учений, выполнение элементов совместного плавания кораблей на переходе морем. Военные моряки отработают вопросы отражения асимметричных угроз, оказания помощи терпящим бедствие летательным аппаратам, кораблям, и суднам. Будут также проведены боевые стрельбы по морским и воздушным целям.





Учения охватят широкий спектр задач, направленных на повышение эффективности взаимодействия и укрепления взаимоотношений между военно-морскими силами наших стран", - отметил начальник главного штаба - первый заместитель главнокомандующего Военно-морскими силами Вооруженных сил РК капитан 1-го ранга Канат Ниязбеков.





К учениям будет привлечен личный состав береговых подразделений и кораблей (судов) военно-морской базы. Из Азербайджана на учения прибудут два сторожевых корабля, вспомогательное судно и береговые подразделения.