09.10.2024, 16:01 37551
Казахстан и Катар будут сотрудничать в области военной подготовки
Мажилис ратифицировал соответствующее соглашение
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Астана. 9 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Мажилис парламента Республики Казахстан ратифицировал соглашение о военном сотрудничестве между правительствами Казахстана и Катара, передает корреспондент агентства.
Документ гласит, что правительство РК и правительство Государства Катар будут осуществлять сотрудничество в области военного образования и подготовки военнослужащих; в сфере военной медицины и науки; при подготовке культурных и спортивных мероприятий в военной области; проводить консультации по вопросам, связанным с операциями по поддержанию мира; в области боевой подготовки и прочих.
В рамках соглашения уполномоченные органы стран создадут совместную рабочую группу, уполномоченных определять, организовывать и координировать деятельность.
В соответствии с соглашением, оборудование и имущество сторон при их ввозе (вывозе) на территорию государства другой стороны в рамках соглашения освобождаются от пошлин, сборов и налогов.
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10.10.2024, 08:54 3891
На реконструкцию магистральных теплосетей Актау выделили 5 млрд тенге
Фото: primeminister.kz
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Астана. 10 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Правительством выделены средства на реконструкцию магистральных теплосетей Актау. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Олжас Бектенов, сообщила пресс-служба правительства.
Документ предусматривает перечисление 5 млрд тенге бюджету Мангистауской области в виде целевых трансфертов на реализацию проекта по реконструкции магистральных тепловых сетей города Актау.
В частности, данные средства, с учетом солидарного софинансирования из местного бюджета в размере 10% от общей стоимости работ, будут направлены на реконструкцию участка трассы с наибольшим износом, протяженностью 11,5 км.
Ранее за счет средств подрядной организации уже проложено порядка 11,5 км сетей теплоснабжения. В целом, в период с 2024 по 2026 годы требуется поэтапная замена 44 км магистрального теплопровода, их износ составляет более 75%. Следует отметить, что основная часть сетей теплоснабжения Актау введена в эксплуатацию с 1962 года.
В результате принимаемые меры позволят снизить износ сетей для предоставления населению качественных коммунальных услуг и бесперебойного прохождения отопительного периода.
09.10.2024, 21:24 24711
В Павлодаре не допустили точечную застройку девятиэтажными домами
Фото: прокуратура Павлодарской области
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Павлодар. 9 октября. KAZAKHSTAN TODAY - 30 ноября 2023 года акимат Павлодар утвердил проект детальной планировки (ПДП) о возможности строительства девятиэтажных многоквартирных жилых домов с площадью 364 га, сообщает пресс-служба прокуратуры Павлодарской области.
Этот документ противоречил требованиям Генерального плана, где допускается строительство подобных объектов не более 4-5 этажей. По иску прокурора незаконный акт местного исполнительного органа судом признан незаконным и отменен", - сообщили в надзорном органе.
Ранее, по акту надзора за совершение проступка дискредитирующего государственную службу главный архитектор освобожден от занимаемой должности по отрицательным мотивам.
Напомним, экологи выразили обеспокоенность застройкой ущелья Ремизовка в Алматы. По их словам, при строительстве на горных склонах широко распространена практика "срезания" верхушек для создания удобной для строительства площадки. Такое воздействие нарушает структуру почвы и вызывает ее усиленную эрозию, что в разы усиливает вероятность возникновения оползней и разрушения построенных зданий.
Агентство неоднократно писало о том, что строительство многоэтажек в предгорьях негативно сказалось на качестве атмосферного воздуха и стало причиной ежегодных подтоплений. При этом в городе ухудшается качество воды, которое когда-то благодаря горным рекам считалось образцовым. Также растет угроза селепроявлений. Экоактивисты также отмечают, что Алматы, в особенности его предгорные районы, является высокосейсмичной зоной и подвержен сильным землетрясениям, увеличивает опасность строительство многоэтажных зданий.
09.10.2024, 20:18 27466
Казахстан заявил о способности поставлять критические минералы и металлы в США
РК способна организовать поставки практически всех элементов объединенного списка КСМ США и ЕС
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Астана. 9 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Министр промышленности и строительства РК Канат Шарлапаев провел встречу с Торговой миссией США. В ходе встречи министр отметил, что Казахстан недавно стал полноправным членом MSP и готов внести вклад в обеспечение безопасности глобальной цепочки поставок критических минералов и металлов, сообщает пресс-служба МПТ РК.
В Казахстане для этого имеются все необходимые предпосылки, включая диверсифицированную минерально-сырьевую базу, инфраструктуру, человеческий капитал и высокую компетенцию, а также развитую Midstream индустрию.
Когда мы называем нашу минерально-сырьевую базу диверсифицированной, мы желаем подчеркнуть факт того, что Казахстан может обеспечить поставки 21 элемента из списка 50 КСМ США и 19 минералов из списка 34 КСМ Европейского союза. Не каждая страна может покрывать столь широкий список КСМ, ограничиваясь несколькими наименованиями, на поставках которых они специализируются", - подчеркнул Канат Шарлапаев.
Также было отмечено, что возможности Казахстана не ограничиваются вышеперечисленными элементами. С учетом наличия залежей других минералов, Казахстан способен организовать поставки практически всех элементов объединенного списка КСМ США и ЕС.
Делегация Торговой миссии выразила заинтересованность в обсуждении путей сотрудничества в области устойчивых методов добычи, разведки и разработки редкоземельных металлов. А также в обсуждении интеграции инновационных технологий для повышения эффективности и экологической устойчивости в горнодобывающей промышленности Казахстана.
В ходе встречи стороны обсудили инвестиционные возможности в горнодобывающей и промышленной сферах, а также партнерство в проектах промышленной модернизации и инфраструктуры.
09.10.2024, 16:36 35361
Реализацию совместных многосторонних проектов обсудили президент Казахстана и глава Нацассамблеи Южной Кореи
Токаев выразил поддержку усилиям сторон по активизации межпарламентского взаимодействия двух стран
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Астана. 9 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и председатель Национальной ассамблеи Республики Корея У Вон Шик обсудили ход реализации текущих и перспективных совместных проектов, в том числе в сферах автомобилестроения, энергетики, промышленности, образования и культуры, сообщает Акорда.
Президент подчеркнул, что первый визит У Вон Шика в качестве председателя Национальной ассамблеи Республики Корея в Казахстан является ярким свидетельством особых отношений между двумя странами. Он отметил динамичное развитие многогранного сотрудничества с Южной Кореей, являющейся одним из ключевых партнеров Казахстана в Азии.
Глава государства выразил поддержку усилиям сторон по активизации межпарламентского взаимодействия, которое служит важным механизмом в деле дальнейшего укрепления политических, торгово-экономических и культурно-гуманитарных связей.
У Вон Шик поблагодарил президента Казахстана за оказанное гостеприимство и подтвердил приверженность углублению казахско-корейских отношений по всему спектру направлений
Собеседники подчеркнули важность поддержания диалога на всех уровнях, включая встречи в рамках многосторонних площадок.
09.10.2024, 11:22 46641
Фейки о пожаре в Карагандинской области: в прокуратуре предупредили об ответственности
Там напомнили, что распространение заведомо ложной информации является уголовно-наказуемым деянием и влечет уголовную ответственность
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Караганда. 9 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В прокуратуре Карагандинской области обратились к жителям Каркаралинского района с просьбой не распространять непроверенные сообщения о степном пожаре.
В средствах массовой информации и различных социальных сетях участились случаи распространения заведомо ложной информации касательно пожара в Каркаралинском районе. Публикуются непроверенные сообщения. Подобные фейковые вбросы формируют не только ложное общественное мнение, но и негативно влияют на общественный правопорядок", - предупредили в прокуратуре.
Там напомнили, что распространение заведомо ложной информации является уголовно-наказуемым деянием и влечет уголовную ответственность по статье 274 Уголовного кодекса Республики Казахстан. Наказание по этой статье грозит штрафом в размере до 1000 МРП (3 млн 692 тыс. тенге), либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 400 часов, либо ограничением свободы на срок до одного года, либо лишением свободы на тот же срок.
Прокуратура Каркаралинского района призывает граждан, представителей средств массовой информации, пользователей социальных сетей неукоснительно соблюдать законодательство и не допускать совершения данного правонарушения, доверять только официальным источникам информации", - подчеркнули в ведомстве.
Напомним, в Карагандинской области продолжается ликвидация степного пожара. Новые очаги горения не обнаружены.
Как сообщалось ранее, пожар начался 6 октября близ села Коянды Каркаралинского района Карагандинской области. Первоначально площадь пожара составляла 3 тыс. га. За сутки площадь пожара увеличилась с 3 тыс. до 35 тыс. га. В ходе тушения пожара пострадали пять человек, один из них скончался. Огонь из Карагандинской области перешел на непокрытую лесом территорию Баянаульского государственного национального природного парка Павлодарской области. Его удалось локализовать вечером 7 октября и ликвидировать 8 октября.
09.10.2024, 10:27 47701
Назначен новый аким Улытауской области
Фото: primeminister.kz
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Астана. 9 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев назначил нового акима Улытауской области, сообщила пресс-служба Акорды.
Назначить Рыспекова Дастана Адаевича акимом области Ұлытау", - говорится в указе президента.
Напомним, ранее президент РК освободил Берика Абдыгалиулы от должности акима области Улытау.
Дастан Рыспеков родился в 1984 году в Карагандинской области. Окончил Казахский национальный университет им. аль-Фараби и Алматинскую юридическую академию КазГЮУ.
С 2020 года и по 2023 год работал председателем Комитета индустрии туризма Министерства культуры и спорта. С 2023 года занимал должность заместителя акима области Улытау.
09.10.2024, 09:16 49771
Берик Абдыгалиулы освобожден от должности акима Улытауской области
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Астана. 9 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Президент РК подписал указ об освобождении от должности акима области Улытау.
Указом главы государства Әбдіғалиұлы Берік освобожден от должности акима области Ұлытау", - говорится в сообщении Акорды.
Берик Абдыгалиулы родился 18 сентября 1971 года в поселке Жезказган Карагандинской области. В 1994 году окончил Казахский Национальный Университет имени Аль - Фараби по специальности "История". Кандидат политических наук. В 2017 году защитил степень MBA по специальности "Региональный и муниципальный менеджмент" в Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (Москва).
С 11 июня 2022 года занимал должность акима области Улытау.
09.10.2024, 08:18 51826
План подачи воды в Арал выполнен почти на 100% впервые за 5 лет
Фото: правительство
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Астана. 9 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В этом году, впервые за последние 5 лет, план подачи воды в Аральское море в поливной период выполнен почти на 100%. Было направлено 977 млн кубометров воды. Об этом сообщили в пресс-службе правительства.
По данным пресс-службы, если в последние годы в море поступало всего 350-400 млн кубометров воды, то с начала года объем превысил 2 млрд кубометров, и до конца года планируется направить порядка 500 млн.
В результате на сегодня объем воды в Северном Арале составляет 22 млрд кубометров. До этого в поливной период в море поступало 7-10 кубометров воды в секунду, в этом году в 10 раз больше - 60-70 кубометров в секунду", - сообщил заместитель руководителя Арало-Сырдарьинской бассейновой инспекции Зейнолла Казтоганов.
Кроме того, более 45 млн кубометров воды было направлено в озера Акшатау, Соргак и Камыстыбас. Это положительно сказалось на рыбном хозяйстве и туризме. Например, снизилась минерализация Аральского моря, увеличилась популяция рыбы. После высыхания моря улов рыбаков едва достигал 400 тонн в год. Сейчас они вылавливают до 7,5-8 тыс. тонн рыбы.
Министерством водных ресурсов и ирригации совместно со Всемирным банком разрабатывается проект второй фазы программы по сохранению Северного Аральского моря, который будет сосредоточен на устойчивом обеспечении водой, развитии экономических и социальных инициатив.
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В Казахстане случаи подросткового суицида среди молодежи стали происходить с пугающей частотой. По мнению экспертов, ключевую роль в навязывании суицидальных идей играют деструктивные интернет-технологии. Какие, на ваш взгляд, меры должно предпринять государство для борьбы с этим явление?