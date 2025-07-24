Казахстан и Китай реализуют инновационный пилотный проект "Умная таможня"

Фото: акимат ВКО

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Усть-Каменогорск. 23 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Аким ВКО Нурымбет Сактаганов провел встречу с китайскими инвесторами из Funde Holding Group Co., Ltd., которые заинтересованы в реализации крупного проекта по созданию производства природного газа в Зайсанском районе, сообщает пресс-служба акимата региона.





Речь идет о потенциальных инвестициях порядка двух миллиардов долларов и создании более 1000 рабочих мест.





Это перспектива для жителей Зайсанского района - новые рабочие места, усиление газового потенциала региона, долгосрочный экономический эффект", - сказал Нурымбет Сактаганов.





Инвесторы провели глубокий анализ климатических, географических и инфраструктурных условий района, прежде чем принять решение о поддержке проекта. Компания имеет обширный международный опыт и реализует масштабные энергетические инициативы по всему миру.





Во время встречи стороны обсудили предварительный план сотрудничества, а также согласовали детальное участие профильных ведомств и экспертов в дальнейшем обсуждении проекта.



