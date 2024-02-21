20.02.2024, 08:52 54401
Казахстан и Южная Корея увеличат количество авиарейсов
Фото: Depositphotos
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Сеул. 20 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстан и Южная Корея увеличат количество выполняемых авиарейсов между странами и откроют новые авианаправления, сообщили в Министерстве транспорта РК.
В Сеуле состоялась двусторонняя встреча вице-министра транспорта Казахстана Талгата Ластаева с заместителем министра земли, инфраструктуры и транспорта Кореи Юн Санг Ли.
В ходе встречи стороны обсудили и договорились о возобновлении рейсов между Астаной и Сеулом, увеличении выполняемых рейсов по маршруту Алматы - Сеул, а также открытии рейсов из Шымкента в Сеул и между Пусаном и городами Казахстана", - сообщили в ведомстве.
Кроме того, Талгат Ластаев провел встречи с руководством низкобюджетной авиакомпании T’Way и грузовой авиакомпании Sirius Airlines. Корейские перевозчики выразили намерение выполнять полеты в Казахстан.
Ранее сообщалось, что Астана возобновит авиасообщение с Батуми.
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21.02.2024, 12:44 1346
Контроль мобильных переводов: Минфин намерен пересмотреть критерии
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Астана. 21 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Минфин намерен пересмотреть критерии отнесения операций, проводимых на банковских счетах физических лиц, к операциям, имеющим признаки получения дохода от осуществления предпринимательской деятельности.
Об этом написал в ответе на депутатский запрос глава Министерства финансов Нурлан Байбазаров.
По словам министра, если физлицо в течение 3 месяцев получает мобильные переводы от 100 и более граждан на сумму, превышающую 3 МЗП (255 тысяч тенге), эти поступления могут обложить налогом.
Он напомнил, что по статье 35 Предпринимательского кодекса обязательной государственной регистрации в качестве ИП подлежат физические лица, имеющие годовой доход от частного предпринимательства в размере, превышающем 12-кратный минимальный размер заработной платы.
Напомним, в 2024 году МЗП в Казахстане составляет 85 тыс. тенге. Соответственно, без регистрации в качестве ИП могут работать лишь те лица, чей годовой доход не превышает 1 млн 020 тыс. тенге.
На сегодняшний день для ведения и развития бизнеса созданы благоприятные условия. Упрощены порядки налоговых режимов - ставки налога составляют всего от 1% до 4% в зависимости от вида деятельности. Налоговые органы и банковские учреждения создали мобильные приложения, позволяющие в удобном формате представлять декларации", - подчеркнул Байбазаров.
Он добавил, что контрольные меры не затронут добросовестных налогоплательщиков и нацелены только на вывод из тени незаконной предпринимательской деятельности.
То есть, физические лица, как и прежде, могут совершать и принимать мобильные переводы в своих личных целях - переводы родственникам, друзьям, помощь родителям и детям, и по другим жизненным ситуациям", - отметил министр.
Напомним, в депзапросе мажилисмены заявили, что от такого контроля пострадает малый бизнес: "обычные таксисты, швеи, самозанятые, у которых доходы меньше средней зарплаты".
Получается, вы хотите обложить налогами тех, кто еле сводят концы с концами. Но тогда им проще перестать работать и получать социальную помощь от государства", - написали депутаты.
Ранее Байбазаров обещал, что механизм проверки мобильных переводов еще раз пересмотрят. До этого Минфин объяснял необходимость контроля за мобильными переводам тем, что большая часть предпринимателей не отражает свои денежные обороты.
21.02.2024, 12:22 1316
Бижанова утвердили на должность замглавы АФМ
С 2019 года Бижанов руководил департаментом экономических расследований Астаны
Фото: gov.kz
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Астана. 21 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Распоряжением главы государства Кайрат Бижанов назначен заместителем председателя Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу, сообщает Акорда.
С 2019 года Бижанов руководил департаментом экономических расследований Астаны.
До этого в разные годы возглавлял департаменты по борьбе с экономической и коррупционной преступностью по Жамбылской и Актюбинской областям, а также работал на руководящих должностях в органах финансовой полиции, прокуратуры и Верховного суда РК.
С июня 2019 года - руководитель департамента экономических расследований по Атырауской области.
Напомним, главой АФМ 13 февраля был назначен Дмитрий Малахов.
21.02.2024, 12:09 2861
Назначен вице-министр экологии и природных ресурсов
Им стал Жомарт Алиев, ранее занимавший должность председателя Комитета экологического регулирования и контроля
Фото: primeminister.kz
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Астана. 21 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Постановлением правительства Республики Казахстан Жомарт Алиев назначен вице-министром экологии и природных ресурсов, сообщает пресс-служба кабмина.
Жомарт Алиев родился в 1969 году в Акмолинской области. Окончил Казахский политехнический институт имени В.И.Ленина, Кокшетауский университет имени А.Мырзахметова.
В разные годы работал на разных должностях в структуре Министерства охраны окружающей среды РК, а также занимал руководящие должности в Министерстве энергетики РК. До 2022 года работал специалистом по охране окружающей среды АО "Институт развития электроэнергетики и энергосбережения". В прошлом году был советником министра экологии и природных ресурсов Республики Казахстан.
Напомним, вчера постановлением правительства Мереке Пшембаев был освобожден от должности вице-министра по чрезвычайным ситуациям согласно поданному заявлению.
Ранее Данияр Тургамбаев был назначен главой Комитета лесного хозяйства и животного мира.
21.02.2024, 11:01 4556
Законопроект по защите прав и законных интересов женщин и детей в первом чтении приняли в мажилисе
Фото: Depositphotos
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Астана. 21 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстанские мажилисмены одобрили в первом чтении законопроект по защите прав и законных интересов женщин и детей, сообщает пресс-служба нижней палаты парламента.
Что предусмотрено в законопроекте:
- пожизненный срок за убийство малолетнего и педофилию;
- уголовная ответственность за причинение легкого вреда здоровью с наказанием в виде штрафа до 200 МРП, либо привлечения к общественным работам до 200 часов, либо ареста до 50 суток; за нанесение побоев - штраф до 80 МРП, либо привлечение к общественным работам до 80 часов, либо арест до 25 суток;
- исключается ограничение свободы за истязание несовершеннолетнего либо лица, находящегося в беспомощном состоянии, нанесение тяжкого и среднего вреда здоровью - с применением только лишения свободы;
- к лицам, совершившим административное, уголовное правонарушение в отношении несовершеннолетнего либо в сфере семейно-бытовых отношений, по решению суда может быть установлено прохождение психологической помощи в медицинских организациях;
- уполномоченным органам дается возможность реагировать на сообщения в СМИ о фактах насилия;
- вводится уголовная ответственность за доведение до самоубийства в виде лишения свободы на срок от 5 до 9 лет и за пропаганду самоубийства в виде штрафа в размере 200 МРП;
- вводятся штрафы за буллинг и кибербуллинг несовершеннолетнего с наказанием в виде штрафа 10 МРП;
- штрафовать будут также за принудительную высадку из автобуса и иного общественного пассажирского транспорта несовершеннолетнего до 16 лет без сопровождения;
- уполномоченным органам разрешат проводить проверки в интернатах для детей всех типов и форм без предварительного уведомления и т.д.
Также в законопроекте предлагаются меры по обеспечению безопасности и защиты детей:
- открытие в каждом районе центров поддержки семьи;
- организация работы мобильных групп по раннему выявлению семей, находящихся в трудной жизненной ситуации;
- создание контакт-центра 111 для оказания психологической и иной помощи;
- разработка программ помощи несовершеннолетним, подвергшимся насилию, жестокому обращению, буллингу.
Кроме того, предлагается обязательное лицензирование организаций, оказывающих специальные социальные услуги, а также образовательно-оздоровительные услуги для детей.
В Казахстане регулярно происходят шокирующие случаи издевательства над детьми и женщинами, а также инциденты, связанные с травлей и буллингом в школах.
На днях сообщалось, что сын бывшего акима Караганды Уразалинова избил мать.
Ранее в Алматинской области задержали изверга, который связал, избил и порезал ножом четверых детей. Младший мальчик попал в больницу с гематомами и сотрясением.
В Алматы отчим до смерти избил четырехлетнего ребенка, а в Экибастузе мать убила семилетнюю дочь. В Шымкенте мать убила двоих детей и оставила их тела на съемной квартире.
В 2023 году от семейно-бытового насилия в Казахстане погибло 69 женщин и 7 детей. Еще одной из основных причин смертности казахстанской молодежи стал суицид.
20.02.2024, 20:24 27401
Мереке Пшембаев покинул пост вице-министра по ЧС
Освобожден от должности согласно поданному заявлению
Фото: пресс-служба правительства РК
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Астана. 20 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Постановлением правительства РК Мереке Пшембаев освобожден от должности вице-министра по чрезвычайным ситуациям согласно поданному заявлению, сообщает пресс-служба правительства.
Мереке Пшембаев родился в 1962 году в Павлодарской области. Трудовую деятельность начал в 1985 году старшим дорожным мастером, главным инженером Майского райавтодора Павлодарского областного управления автомобильных дорог.
Работал на различных должностях в квазигоссекторе, занимал руководящие должности в структурах Министерства транспорта и коммуникаций РК.
С 2020 года по настоящее время - вице-министр по чрезвычайным ситуациям РК.
20.02.2024, 17:00 37451
Султанова стала председателем Комитета по делам гражданского общества
Фото: primeminister.kz
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Астана. 20 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Приказом министра культуры и информации Гульбара Султанова назначена на должность председателя Комитета по делам гражданского общества Министерства культуры и информации Казахстана, сообщает пресс-служба правительства РК.
Султанова родилась в 1967 году в Костанайской области. Окончила Костанайский педагогический институт имени 50-летия СССР, Костанайский социально-технический университет.
Работала руководителем управления по взаимодействию с институтами гражданского общества Комитета по делам гражданского общества Министерства по делам религий РК, заместителем председателя Комитета по делам гражданского общества Министерства информации и общественного развития. Также была экспертом управления организационной работы Министерства культуры и спорта.
Ранее был назначен председатель Комитета информации.
20.02.2024, 16:57 37496
Ашимбаев назвал безрезультатной программу добровольного переселения на север страны Дополнено
В северных областях наблюдается тенденция к сокращению населения
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Астана. 20 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Спикер сената Казахстана Маулен Ашимбаев высказался о безрезультатности программы переселения из южных регионов страны в северные.
По словам Маулена Ашимбаева, за последние несколько лет наблюдается тенденция к сокращению населения в северных регионах страны. А в южных, западных областях и крупных мегаполисах, наоборот, население значительно растет.
Следует признать, что программа добровольного переселения с юга на север не дала ожидаемого результата", - подчеркнул спикер сената в ходе правительственного часа.
Дополнено 20.02.2024, 18.58
Спикер сената считает, что нужно найти механизмы для стимулирования внутренних миграционных процессов из южных в северные регионы. Ашимбаев подчеркнул, что демографическая политика должна быть встроена в социальную политику, политику здравоохранения, образования и так далее.
Ранее сообщалось, что переселенцы из южных регионов Казахстана испытывают проблемы с трудоустройством на новом месте.
20.02.2024, 15:23 41846
Президент предложил выплачивать компенсации работающим по 12 часов в день госслужащим
Фото: Pexels.com
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Астана. 20 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял участие в форуме президентского молодежного кадрового резерва, сообщает Акорда.
По словам президента, сегодня в президентский молодежный кадровый резерв входит 400 специалистов. 280 из них, или 70 процентов, назначены на ответственные должности в центральных и местных органах власти. Многие работают в квазигосударственном секторе и в сфере бизнеса.
Токаев сообщил, что в ближайшее время начнется отбор в региональный молодежный кадровый резерв. Акимам поручено обеспечить его прозрачное и справедливое прохождение. Кроме того, при формировании кадрового резерва будет учитываться специфика социально-экономической ситуации в каждой области.
В своем выступлении Токаев отметил, что сейчас на государственной службе ощущается определенный дефицит сильных отраслевых специалистов.
Тем временем в стране достаточно успешных людей в сферах бизнеса, сельского хозяйства, финансов, медицины, образования и других секторах. Нужно задействовать потенциал таких кадров, ориентированных на конкретный результат и потребности потребителя. Необходимо продолжить внедрение гибридной модели государственной службы. Для этого предстоит детально проработать вопросы более свободного, менее регламентированного приема на госслужбу квалифицированных кадров из частного сектора", - сказал он.
Президент подчеркнул, что для повышения привлекательности государственной службы необходимо установить заработную плату, конкурентную с частным сектором.
Считаю, что государственные служащие, которые находятся на работе, как правило, с 8-9 утра и до 8-9 вечера, должны получать определенную материальную компенсацию, но не перебарщивая с заработными платами и премиями. Вопрос актуальный. Мы будем решать его именно в пользу государственных служащих. Вопрос с жильем также нужно решать соответствующим образом. В этой связи стоит обратить внимание на опыт Сингапура и других стран. Необходимо рассмотреть эффективные подходы и методы в системе государственного управления", - заявил Касым-Жомарт Токаев.
Глава государства считает важным привлекать на государственную службу ученых, экспертов и активных граждан, особенно волонтеров. Наряду с этим президент отметил, что страна строит справедливое государство и инклюзивное общество, поэтому важен вопрос обеспечения гендерного баланса на государственной службе.
Несмотря на то что доля женщин в госаппарате составляет около 55%, среди руководящего состава этот показатель ниже - 39%. Мой значительный опыт на государственной службе подсказывает, что женщин нужно привлекать. Во-первых, не в обиду будет сказано мужчинам, женщины все-таки более внимательны к работе, более тщательно подходят, не подвержены коррупционным проявлениям и действиям. Статистика Агентства по противодействию коррупции говорит о том, что женщины ведут себя более ответственно. Значительный дисбаланс наблюдается среди политических служащих, менее 10% из которых - женщины. Имеются диспропорции и в отношении доли молодежи на госслужбе. Необходимо увеличить количество женщин, молодежи и граждан с ограниченными возможностями на государственной службе. В частности, им должны быть предоставлены более широкие возможности для работы на руководящих должностях", - отметил президент.
Токаев также акцентировал внимание на активизации института наставничества для адаптации молодых специалистов к государственной службе. Он подверг критике сохранившуюся до сих пор практику командных перемещений. В этой связи администрации президента и агентству по делам государственной службы поручено взять данный вопрос под жесткий контроль и решительно воспрепятствовать подобным проявлениям.
Полагаю, что Агентству по делам государственной службы, может быть, в законодательном порядке нужно придать дополнительные полномочия, чтобы оно могло конструктивным образом влиять на кадровую политику в масштабах государства. Но это, конечно же, накладывает особую ответственность на само руководство агентства", - сказал Касым-Жомарт Токаев.
Президент убежден, что государственная служба должна превратиться в передовую отрасль.
Пришло время окончательно искоренить бюрократию, бумажную волокиту, накопившуюся на протяжении многих лет. Все процессы в системе государственной службы должны быть прозрачными. Государство должно служить человеку. В стране нужно сформировать модель госслужбы, которая в полной мере защищает интересы граждан. Необходимо внедрять новые подходы к работе, отвечающие требованиям времени и запросам общества. Следует установить четкие критерии, по которым будет оцениваться деятельность государственных служащих. Другими словами, система оценки должна постоянно обновляться. Важно, чтобы вся работа, выполненная госслужащими, учитывалась. Главное, чтобы каждый государственный служащий был готов работать максимально эффективно в соответствии со стратегическими задачами, стоящими перед страной", - сказал глава государства.
Наряду с этим президент призвал оптимизировать систему государственной службы с помощью IT-решений.
Необходимо эффективно использовать технологию искусственного интеллекта (AI) и Big Data, то есть большие данные. С помощью современных технологий следует усовершенствовать способы взаимодействия с населением, ведь все важные решения должны приниматься с учетом мнения граждан", - добавил Касым-Жомарт Токаев.
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