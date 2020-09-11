Казахстан начнет переход на электронные военные билеты в следующем году

По словам Артыкова, Министерством обороны начата соответствующая работа.
В настоящее время разрабатывается программа по оцифровке всех данных из военных билетов и размещения их на портал "Правительство для граждан" egov. Данный проект планируется реализовать в 2021-2022 годах", - сказал представитель ведомства, отметив, что пока неизвестно, сколько средств будет потрачено.
Ранее сообщалось, что в РК предложено отказаться от бумажных военных билетов.
При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства