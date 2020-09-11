Казахстан начнет переход на электронные военные билеты в следующем году

Нур-Султан. 10 сентября. Kazakhstan Today - В Казахстане переход на электронные военные билеты будет осуществлён в 2021-2022 годах. Об этом в ходе брифинга в Службе центральных коммуникаций при президенте РК сообщил представитель управления комплектования департамента по делам обороны столицы Гани Артыков, передает Kazakhstan Today.

По словам Артыкова, Министерством обороны начата соответствующая работа.

В настоящее время разрабатывается программа по оцифровке всех данных из военных билетов и размещения их на портал "Правительство для граждан" egov. Данный проект планируется реализовать в 2021-2022 годах", - сказал представитель ведомства, отметив, что пока неизвестно, сколько средств будет потрачено.





При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства