Казахстан обновил список стран с неблагоприятной обстановкой по коронавирусу

В частности, Китай и Южная Корея исключены из категории 1А. В настоящее время в категорию 1А входят Иран и Италия, в категорию 1Б - КНР, Южная Корея, Германия, Испания, Франция. В категорию 2 входят Австрия, Бельгия, Дания, Катар, Норвегия, Нидерланды, ОАЭ, Швейцария и Швеция. К категории 3 отнесены Азербайджан, Великобритания, Ирак, Люксембург, Словения, США, Чехия и Япония.
При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства