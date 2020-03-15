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Казахстан обновил список стран с неблагоприятной обстановкой по коронавирусу

14.03.2020, 19:07 8479
Казахстан обновил список стран с неблагоприятной обстановкой по коронавирусу
Нур-Султан. 14 марта. Kazakhstan Today - В постановление главного государственного санитарного врача Республики Казахстан "О дальнейшем усилении мер профилактики коронавирусной инфекции в Республике Казахстан" внесены изменения, согласно которым скорректирован список стран, неблагополучных в связи с распространением коронавируса, передает Kazakhstan Today.
 
В частности, Китай и Южная Корея исключены из категории 1А. В настоящее время в категорию 1А входят Иран и Италия, в категорию 1Б - КНР, Южная Корея, Германия, Испания, Франция. В категорию 2 входят Австрия, Бельгия, Дания, Катар, Норвегия, Нидерланды, ОАЭ, Швейцария и Швеция. К категории 3 отнесены Азербайджан, Великобритания, Ирак, Люксембург, Словения, США, Чехия и Япония.
 

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