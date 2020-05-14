Казахстан передал Таджикистану муку в качестве гуманитарной помощи

Душанбе. 13 мая. Kazakhstan Today - Казахстан передал гуманитарную помощь Таджикистану, передает Kazakhstan Today.

Казахстанская мука была доставлена по железной дороге с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических норм. Сертификат на данный груз был передан послом Казахстана в Душанбе Аскаром Тажибаевым заместителю директора Агентства по государственным материальным резервам при правительстве Таджикистана Сохибджону Зиёдуллоеву, сообщили в пресс-службе МИД Казахстана.

Тажибаев отметил, что Казахстан ежегодно оказывает гуманитарную помощь братскому народу Таджикистана, общий объем которой с 2006 года превысил $38 млн.

В свою очередь, Зиёдуллоев выразил благодарность и отметил, что таджикская сторона высоко ценит помощь, оказываемую правительством РК.

По информации пресс-службы, в целях оказания поддержки своим соседям в условиях пандемии, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял решение оказать гуманитарную помощь Кыргызстану и Таджикистану в виде поставок казахстанской муки в объеме по 5 тысяч тонн каждой стране на общую сумму свыше $3 млн.

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