Казахстан победил в очередном конкурсе АрМИ 2022

Фото: Минобороны РК
НУР-СУЛТАН. 25 АВГУСТА - Казахстанские военнослужащие заняли первое место в интеллектуально-профессиональном состязании "Воин мира" на Армейских международных играх, передает KAZAHSTAN TODAY.
В армянском Дилижане казахстанская команда в составе старших сержантов Дархана Аслана, Бекторе Назашова, Турара Тлегенова и рядового Назиры Альбосыновой, опередив своих оппонентов из Армении, Беларуси и России, завоевала золотые медали соревнования", - сообщает Минобороны РК.
Судьба первого места конкурса решилась на заключительном этапе "Ратник". Казахстанские военнослужащие уверенно победили в военно-прикладных дисциплинах среди мужчин, рядовой Назира Альбосынова показала лучшие результаты в военно-медицинском состязании, и успешно выполнили упражнения по огневой подготовке. Победа на данном этапе позволила казахстанской команде взойти на высшую ступень пьедестала конкурса. Второе место в общекомандном зачете заняли военнослужащие России, замкнули тройку призеров представители Беларуси.
Завершились состязания военных моряков в Азербайджанской Республике в конкурсе "Кубок моря". Казахстанская команда по итогам всех этапов заняла второе место. Первое место поделили военнослужащие Азербайджана и России.
В Кабардино-Балкарии продолжается конкурс "Эльбрусское кольцо". В упорном соперничестве после выполнения упражнений казахстанские военнослужащие занимают третье место, совсем немного уступая воинам из России и Узбекистана. Четвертое и пятое место занимают команды Китая и Индии. Окончательные итоги конкурса будут подведены после заключительного состязания, в ходе которого командам предстоит восхождение на Эльбрус.
В подмосковном Алабино казахстанские танкисты остановились в шаге от финала "Танкового биатлона". Полуфинальная эстафета проходила в напряженной обстановке и в условиях высочайшей конкуренции. В ходе гонки лидеры менялись несколько раз. К сожалению, команда Казахстана на финише уступила команде Китая и не прошла в финал, который пройдет в день закрытия Армейских международных игр", - сообщили в оборонном ведомстве.
Ранее сообщалось, что казахстанские военнослужащие стали победителями в трех конкурсах АрМИ-2022. Победителей конкурсов наградили в Казахстане.