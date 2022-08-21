Казахстанские танкисты вышли в полуфинал АрМИ-2022

Фото: Минобороны РК
НУР-СУЛТАН. 20 АВГУСТА - Казахстанские танкисты по результатам заезда третьих экипажей индивидуальной гонки конкурса "Танковый биатлон" вышли в полуфинал Армейских международных игр, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Экипаж команды Казахстана в составе капитана Ермахана Кудайбергена, сержанта 3-го класса Рустама Молдашова и сержанта Беимбета Бодесова уверенно прошел трассу с препятствиями и безупречно поразил все мишени, опередив более чем на 1 минуту своих основных соперников по заезду из Узбекистана. Остальные участники полуфинальной эстафеты будут определены 21 августа после заезда третьих экипажей команд Беларуси, Китая, Кыргызстана и России", - сообщает Минобороны.
На морском полигоне в Азербайджанской Республике военные моряки выполнили упражнение по постановке корабля на якорь и бочку. По итогам четырех упражнений военные моряки Казахстана находятся на третьем месте - у них 164 балла. На первом месте - команда России (173 балла) на втором - Азербайджана (167 баллов).
В конкурсе "Эльбрусское кольцо" в Кабардино-Балкарии упорная борьба за лидерство развернулась между командами Казахстана, Китая, России и Узбекистана. По итогам выполнения восьмой задачи, в ходе которой участники преодолевали навесную переправу, казахстанские альпинисты заняли второе место, уступив лишь россиянам. На третьем месте команда Китая", - сообщает министерство.
Таким образом, команды Казахстана находятся в числе лидеров в конкурсах Армейских международных игр "Танковый биатлон", "Кубок моря", "Воин мира" и "Эльбрусское кольцо", сообщает Минобороны.
В ближайшее время пройдут решающие состязания в конкурсе "Воин мира", где казахстанцы имеют все шансы на успех, подчеркнули в ведомстве.
Ранее сообщалось, что казахстанские военнослужащие стали победителями в трех конкурсах АрМИ-2022.