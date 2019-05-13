Астана. 28 декабря. Kazakhstan Today - Казахстан подписал соглашение о безвозмездной военно-технической помощи Таджикистану, передает Kazakhstan Today.





В Астане состоялась встреча заместителя министра обороны РК генерал-лейтенанта Талгата Жанжуменова с чрезвычайным и полномочным послом Республики Таджикистан в Республике Казахстан Назирмадом Ализода, сообщила пресс-служба Минобороны РК.





В ходе встречи стороны подписали Соглашение между правительствами двух стран об оказании безвозмездной военно-технической помощи Республике Таджикистан.





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