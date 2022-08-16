Казахстан подписал соглашение об отмене виз с Никарагуа

Фото: Depositphotos
НУР-СУЛТАН. 15 АВГУСТА - Правительство Казахстана подписало соглашение о взаимной отмене визовых требований с Никарагуа, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Граждане государства одной из Сторон, владельцы действительных проездных документов, освобождаются от визовых требований для однократного или многократного въезда, выезда, транзита, временного пребывания на территории государства другой стороны на период, не превышающий 30 (тридцать) дней в течение каждого 180-дневного (сто восемьдесят) периода с даты первого въезда", - говорится в тексте соглашения.
По истечении 30 дней граждане должны получить соответствующую визу.
Действительными проездными документами, указанными в статье 1 настоящего Соглашения, являются следующие документы:
Для Республики Казахстан:
- дипломатический паспорт;
- служебный паспорт;
- паспорт гражданина Республики Казахстан:
- свидетельство на возвращение в Республику Казахстан (только для возвращения в РК);
- удостоверение личности моряка (по записи в судовом списке или выписки из нее).
Для Республики Никарагуа:
- дипломатический паспорт;
- официальный паспорт;
- служебный паспорт;
- обычный паспорт;
- временный паспорт, действительный проездной документ для возвращения в Республику Никарагуа;
- удостоверение личности моряка (по записи в судовом списке или выписки из него).
Сотрудники дипведомства или консульского учреждения, а также члены их семей, владеющие действительными дипломатическими и служебными паспортами, могут въезжать, пребывать и выезжать с территории государств сторон без оформления виз на период их аккредитации, сообщается в документе.
С полным текстом соглашения можно ознакомиться здесь.