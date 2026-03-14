Казахстан подтвердил приверженность гендерному равенству на 70-й сессии комиссии ООН по положению женщин

Фото: Пресс-служба Конституционного суда РК

Нью-Йорк. 13 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстанская делегация во главе с председателем Конституционного суда Эльвирой Азимовой приняла участие в работе 70-й сессии комиссии ООН по положению женщин, сообщает пресс-служба суда.





В ходе общих дискуссий комиссии Эльвира Азимова представила опыт Казахстана по укреплению правовых и институциональных механизмов, обеспечивающих гендерное равенство, а также расширение прав и возможностей женщин. В своем выступлении председатель Конституционного суда подчеркнула значение устойчивого развития, роли правосудия и комплексного подхода к защите прав женщин на всех уровнях государственной политики", - проинформировали в пресс-службе.





В рамках участия в министерском круглом столе на тему "Достижение гендерного равенства и расширение прав и возможностей всех пожилых женщин" было акцентировано внимание на практических инициативах Казахстана, направленных на поддержку пожилых женщин, повышение их социальной активности, а также обеспечение равного доступа к правовой защите и социальным услугам.





Выступления казахстанской делегации в ходе сессии комиссии подчеркнули приверженность страны реализации международных обязательств в области гендерного равенства, активному участию в обмене опытом и продвижению глобальных практик по защите прав женщин всех возрастов, включая пожилых женщин", - говорится в сообщении.





Кроме того, в рамках визита Эльвира Азимова провела встречу с администратором программы развития ООН Александром Де Кроо. Стороны обсудили укрепление международного сотрудничества в области продвижения гендерного равенства, а также роль регионального центра ООН по целям устойчивого развития для Центральной Азии и Афганистана в Алматы как ключевого хаба для реализации программ устойчивого развития и расширения партнерской координации в Центральной Азии.





Казахстанская делегация также представила инициативы по продвижению гендерного равенства. Обсуждались вопросы устойчивого финансирования для поддержки женщин и девочек, использование цифровых технологий для расширения доступа женщин к правосудию с учетом защиты персональных данных и этических аспектов, а также гендерно ориентированное управление природными ресурсами и обеспечение доступа к правосудию для женщин и местных сообществ в условиях энергетического перехода.