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Казахстан продлит визы и рабочие разрешения для иностранцев до 20 апреля

22.03.2020, 15:14 14041
Нур-Султан. 22 марта. Kazakhstan Today - Казахстан продлит визы и рабочие разрешения для иностранцев до 20 апреля, сообщили в МИД РК, передает Kazakhstan Today.
 

Вниманию иностранных граждан, находящихся в Казахстане. В связи с ограничительными мерами по противодействию распространению коронавируса COVID-19 в Казахстане Государственная комиссия по обеспечению режима чрезвычайного положения при президенте РК приняла решение продлить визы и рабочие разрешения для зарубежных граждан, находящихся в РК до 20 апреля 2020 года, а также продлить на 30 дней сроки пребывания зарубежных граждан, въехавших на территорию РК по ранее действовавшему положению о безвизовом режиме для 57 стран", - говорится в сообщении.

 
Соответственно, по отношению к данным категориям иностранных граждан не будут приниматься административные меры 
 
Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце декабря с Китая, эпицентром стал город Ухань. После этого случаи заражения начали регистрироваться по всему миру. 11 марта ВОЗ объявила вспышку заболевания CoViD-19 пандемией, к настоящему моменту число инфицированных в мире превысило 300 тысяч, скончалось 13 тысяч. 
  
 

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