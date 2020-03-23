Нур-Султан. 22 марта. Kazakhstan Today - Казахстан продлит визы и рабочие разрешения для иностранцев до 20 апреля, сообщили в МИД РК, передает Kazakhstan Today.

Вниманию иностранных граждан, находящихся в Казахстане. В связи с ограничительными мерами по противодействию распространению коронавируса COVID-19 в Казахстане Государственная комиссия по обеспечению режима чрезвычайного положения при президенте РК приняла решение продлить визы и рабочие разрешения для зарубежных граждан, находящихся в РК до 20 апреля 2020 года, а также продлить на 30 дней сроки пребывания зарубежных граждан, въехавших на территорию РК по ранее действовавшему положению о безвизовом режиме для 57 стран", - говорится в сообщении.

Соответственно, по отношению к данным категориям иностранных граждан не будут приниматься административные меры

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце декабря с Китая, эпицентром стал город Ухань. После этого случаи заражения начали регистрироваться по всему миру. 11 марта ВОЗ объявила вспышку заболевания CoViD-19 пандемией , к настоящему моменту число инфицированных в мире превысило 300 тысяч, скончалось 13 тысяч.

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