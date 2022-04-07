Казахстан снимает ограничения по пересечению сухопутной границы

НУР-СУЛТАН. 6 АПРЕЛЯ - Под председательством заместителя премьер-министра Ералы Тугжанова состоялось заседание Межведомственной комиссии по недопущению распространения коронавирусной инфекции на территории РК, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Учитывая стабилизацию эпидемиологической ситуации, Межведомственной комиссией по недопущению распространения коронавирусной инфекции на территории РК с 11 апреля принято решение о снятии ограничений по пересечению гражданами РК, лицами без гражданства и иностранцами государственной границы РК в сухопутных пунктах пропуска с Россией, Узбекистаном и Кыргызстаном, сообщает пресс-служба премьер-министра.
Также снимаются все ограничения по пересечению государственной границы РК авиасообщением. При этом сохраняется требование по обязательному предъявлению справки с отрицательным результатом исследования на COVID-19 методом ПЦР или документа/паспорта о прохождении полного курса вакцинации, ревакцинации против COVID-19 казахстанцам и иностранцам, имеющим вид на жительство на территории Республики Казахстан, и иностранным гражданам при наличии взаимного признания паспортов вакцинации.
Вице-премьер в своем выступлении подчеркнул, что вопрос по открытию государственной границы находится на постоянном личном контроле главы государства.
В завершение заседания Тугжанов поручил акиматам взять на особый контроль прививочную кампанию против коронавирусной инфекции и подчеркнул необходимость качественной разъяснительной работы среди населения.