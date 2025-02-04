03.02.2025, 11:42 35211
Казахстан создал собственную геодезическую систему координат
Благодаря внедрению системы существенно возрастет точность геодезических измерений
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Астана. 3 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстан создал собственную геодезическую систему координат с сетью постоянно действующих референцных станций по итогам аудита Высшей аудиторской палаты РК, сообщает пресс-служба ВАП.
С 1 января 2025 года запущена современная государственная система координат QazTRF-23 и сеть постоянно действующих референцных станций. Созданная таким образом координатная система обеспечит высокое качество геодезических и картографических данных, а также станет основой для дальнейшего развития инфраструктуры пространственных данных РК", - проинформировали в пресс-службе.
Подчеркивается, что благодаря внедрению QazTRF-23 существенно возрастет точность геодезических измерений, открывая перед государством широкие перспективы в области территориального планирования, строительства и создания современных систем управления данными.
Также в промышленную эксплуатацию введена информсистема "Государственный геопортал Национальной инфраструктуры пространственных данных".
Этот инструмент предоставляет госорганам и другим заинтересованным сторонам доступ к актуальным и точным пространственным данным, необходимым для эффективного управления территорией", - пояснили в ВАП.
Уточняется, что ранее в ходе проведенного госаудита эффективности управления земельными ресурсами, геодезии и картографии было установлено, что в Казахстане нет своей геодезической системы координат, что затрудняет создание единой цифровой картографической экосистемы.
Напомним, более 40 аудиторских проверок проведет ВАП в 2025 году.
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03.02.2025, 13:51 29466
Угроза паводков: режим повышенной готовности объявили в ВКО
Фото: ДЧС ВКО
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Усть-Каменогорск. 3 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В Восточном Казахстане с 1 февраля 2025 года введен режим повышенной готовности к паводковому периоду, сообщает пресс-служба департамента по чрезвычайным ситуациям региона.
Ведется мониторинг водоемов. Также вывезено более 156 тысяч кубометров снега.
На период угрозы паводка для оперативного реагирования в области наготове группировка сил и средств в количестве 2511 человек личного состава, 242 мотопомп, 46 плавательных средств спасателей и местных исполнительных органов, а также более 800 единиц техники. Заготовлено 64 тысячи штук мешкотары, 9323 тонны инертных материалов и более 263 тонн ГСМ", - сообщили в ДЧС.
Спасатели рекомендуют жителям уже сейчас подготовиться к весеннему периоду:
- очистить дворовую территорию от снега, арыки и канавы от наледи, чтобы обеспечить отвод талой воды;
- по возможности иметь в наличии мешкотару и подручные инертные материалы для обваловки.
При чрезвычайной ситуации в департаменте просят сразу звонить по телефону 112.
Ранее МЧС сообщало, что в Казахстане свыше 1,2 тысячи населенных пунктов находятся в зоне возможного подтопления. В числе регионов с высоким риском затопления Карагандинская, Улытауская, Абайская, Северо-Казахстанская, Западно-Казахстанская, Костанайская и Восточно-Казахстанская области.
В 2024 году Казахстан столкнулся с самыми масштабными за период независимости страны паводками. Режим ЧС местного масштаба был объявлен в десяти регионах: Абайской, Акмолинской, Актюбинской, Атырауской, Западно-Казахстанской, Карагандинской, Костанайской, Павлодарской, Северо-Казахстанской и Улытауской областях.
Всего в результате наводнения в Казахстане пострадали 224 населенных пункта, было эвакуировано свыше 120 тысяч человек, включая 45 тысяч детей. Тысячи казахстанцев потеряли свое имущество и остались без источника дохода. Также был нанесен ущерб предпринимателям и аграрному сектору.
03.02.2025, 12:26 33266
В Казахстане внедрен "прокурорский фильтр" для защиты инвесторов
Фото: gov.kz
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Астана. 3 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В Генеральной прокуратуре РК рассказали о новых законодательных мерах по защите инвесторов, сообщает пресс-служба ведомства.
По ключевым решениям в отношении инвесторов внедрен "прокурорский фильтр". Это означает, что госорган без согласия с прокурором не вправе проверять инвестора, приостанавливать его деятельность, отзывать лицензии и налагать иные ограничения. В рамках "прокурорского фильтра" прокуроры предотвратили 675 неправомерных решений о проверке инвесторов, привлечении их к административной ответственности и применении ограничительных мер. За нарушение прав инвесторов наказано свыше 130 должностных лиц", - сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.
Там уточнили, что "прокурорский фильтр" будет действовать в отношении инвесторов, включенных в реестр инвесторов, порядок формирования которого определит уполномоченный орган по инвестициям.
Всего за 2 года прокуроры успешно разрешили порядка 500 проблемных кейсов и оказали реальную помощь 700 инвесторам, чьи вложения в экономику страны превысили 10,4 трлн тенге.
Законодательные изменения внесены в Предпринимательский и Гражданский процессуальный кодексы, а также Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) и в январе 2025 года введены в действие.
В частности, поправки в КоАП предусматривают, что возбуждение дела об административном правонарушении в отношении инвестора допускается только после согласования с прокурором. Отсутствие согласия прокурора - основание для прекращения производства по делу.
Основные сроки согласования отражены в статье 759 КоАП (прокурор), а порядок будет определен приказом генерального прокурора.
Изменения в Предпринимательский кодекс запрещают госорганам без согласования с прокурором проверять инвесторов и применять к ним запретительно-ограничительные меры.
К ним относятся:
- приостановление деятельности субъекта, действия, процесса;
- приостановление действия, лишение (отзыва) разрешения и (или) приложения к разрешению;
- отказ в выдаче разрешения либо продлении срока его действия;
- отмена (отзыва) решения госоргана, организации квазигосударственного сектора, вынесенного ранее в пользу инвестора;
- расторжение с инвестором контракта в одностороннем порядке.
Новеллы затронули и Гражданский процессуальный кодекс. Теперь госорган имеет право права обращаться в суд с иском к инвестору только после обязательного его согласования с прокурором.
Названные меры направлены на пресечение нарушений прав инвесторов и обеспечение привлекательной правовой среды для ведения бизнеса", - резюмировали в Генпрокуратуре.
03.02.2025, 10:52 38811
В Казахстане будут отмечать День казахских пород собак
Фото: qr-pib.kz
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Астана. 3 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Комитет лесного хозяйства и животного мира Министерства экологии и природных ресурсов Республики Казахстан подготовил проект постановления правительства о внесении изменения в постановление "Об утверждении перечня праздничных дат в Республике Казахстан".
В список праздничных дат добавят День казахских пород собак - третье сентября.
Учреждение Дня казахских пород собак может стать важным шагом в укреплении интереса к национальному культурному наследию, истории и традициям казахского народа. Проведение мероприятий, посвященных этому дню, привлекло бы внимание туристов, интересующихся этнографией и культурой Казахстана. Кроме того, развитие кинологии и смежных отраслей откроет новые возможности для создания рабочих мест и увеличения налоговых поступлений, что способствует экономическому росту и социальной стабильности", - говорится в проекте.
День казахских пород собак может сопровождаться лекциями, семинарами, выставками и мероприятиями, посвященными истории, особенностям и уходу за этими породами, что повысит общий уровень осведомленности.
Также утверждение праздника создаст больше возможностей для заводчиков, кинологических организаций и любителей казахских пород для обмена опытом, участия в выставках, соревнованиях и других мероприятиях.
Тазы и тобет - исконно казахские породы собак, гордость казахского народа, одни из семи богатств "Жеті қазына". Собаки тазы незаменимые помощники человеку на охоте, а тобеты - неусыпный сторож стад и имущества наших предков. Эти породы связаны с нашей историей, а их происхождение уходит корнями в глубь веков. Изображения подобных собак встречаются в петроглифах, обнаруженных на территории Казахстана, самые древние изображения тазы датируются ХII-Х тысячелетием до нашей эры.
В XX веке в силу различных причин - экономических, политических, идеологических - численность этих прежде популярных пород собак начала сокращаться. 3 января 2023 года принят соответствующий закон Республики Казахстан, которым установлены правовые, организационные и экономические основы осуществления деятельности в области сохранения и воспроизводства казахских пород собак.
Документ опубликован на портале "Открытые НПА".
Ранее сообщалось, что FCI приняла решение о предварительном признании казахской тазы официальной породой собак.
03.02.2025, 10:22 40726
В Казахстане порядка 1,4 млн человек получили социальные выплаты из госфонда по итогам 2024 года
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Астана. 3 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - По итогам 2024 года порядка 1,4 млн казахстанцев получили социальные выплаты из Государственного фонда социального страхования (ГФСС) по пяти социальным рискам на общую сумму 958,3 млрд тенге. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства труда и социальной защиты населения РК.
Социальная выплата по случаю утраты трудоспособности назначается участникам системы обязательного социального страхования дополнительно к государственному социальному пособию по инвалидности, которое выплачивается за счет бюджетных средств. Выплата из ГФСС осуществляется в период утраты общей трудоспособности со степенью от 30% до 100%, установленной медико-социальной экспертизой и не зависит от продолжения трудовой деятельности", - проинформировали в Минтруда.
За 2024 год выплату по случаю утраты трудоспособности получили более 102 тыс. человек на сумму 46,6 млрд тенге, что на 20% больше по сравнению с 2023 годом. Ежемесячный средний размер назначенной выплаты составил 60 407 тенге.
Социальная выплата по случаю потери кормильца назначается лицам, которые были на иждивении у участника системы дополнительно к государственному социальному пособию по потере кормильца за счет средств бюджета. Выплата из ГФСС осуществляется до достижения иждивенцами 18 лет, а в случае очной формы обучения - до 23 лет.
За отчетный период указанную выплату получили 67,9 тыс. семей, потерявших кормильца, на сумму 33,8 млрд тенге, что на 26% больше по сравнению с 2023 годом. Ежемесячный средний размер назначенной выплаты составил 64 772 тенге.
Социальная выплата по случаю потери работы из ГФСС назначается участнику системы независимо от причины его увольнения. Главное условие для назначения - это регистрация в качестве безработного. В зависимости от стажа участия в системе выплата осуществляется от 1 до 6 месяцев. Ее размер зависит от среднемесячного дохода, с которого производились социальные отчисления в ГФСС за последние 2 года перед регистрацией в качестве безработного и стажа участия в системе.
В прошлом году указанная выплата осуществлена на сумму 88,2 млрд тенге, ее получили 293,6 тыс. человек, что на 31% превысило количество получателей за 2023 год. Ежемесячный средний размер назначенной выплаты составил 81 500 тенге.
Социальная выплата по случаю потери дохода в связи с беременностью и родами, усыновлением (удочерением) новорожденного ребенка (детей) назначается на все дни отпуска по беременности и родам. Размер выплаты зависит от среднемесячного дохода, с которого производились социальные отчисления в ГФСС за последние 12 месяцев до даты отпуска по беременности и родам и количества дней нетрудоспособности.
Данную единовременную выплату в 2024 году получили 245,7 тыс. будущих мам на общую сумму 385,6 млрд тенге, которая на 11% больше суммы, выплаченной в 2023 году. Средний размер назначенной выплаты составил 1 621 299 тенге.
Ежемесячная социальная выплата по случаю потери дохода в связи с уходом за ребенком до полутора лет назначается участнику системы с даты рождения ребенка. Размер выплаты составляет 40% от среднемесячного дохода, с которого производились социальные отчисления в ГФСС за последние 2 года. При рождении двух и более детей выплата назначается на каждого ребенка отдельно.
За 2024 год данная выплата назначена 276,8 тыс. человек и ежемесячный средний размер выплаты составил 86 758 тенге. Всего получателями выплаты в 2024 году стали 672,6 тыс. человек. Выплата произведена на сумму 404,1 млрд тенге, что в 1,4 раза больше суммы за 2023 год.
Таким образом, социальная защита работающих граждан за счет участия в системе обязательного социального страхования гораздо выше, чем неработающих, отметили в ведомстве.
03.02.2025, 09:40 43191
На канале имени Сатпаева заменят 19 насосных агрегатов
Фото: скришот из видео Минводных ресурсов
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Астана. 3 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Министерство водных ресурсов и ирригации планирует в ближайшие четыре года заменить 19 насосных агрегатов и электрооборудование на Канале имени К. Сатпаева. По поручению главы государства министерством разработана дорожная карта комплексной реконструкции гидротехнического сооружения, не имеющего аналогов в мире. Об сообщает пресс-служба Министерства водных ресурсов и ирригации РК
Канал имени К. Сатпаева обеспечивает питьевой водой Карагандинскую, Павлодарскую области и город Астану. Водой из канала также пользуются производственные очаги и крестьянские хозяйства этих регионов. Общая протяженность гидротехнического объекта составляет 458 км.
В связи с увеличением численности населения и числа промышленных предприятий растет спрос на водные ресурсы канала. Для реализации поручения главы государства в 2024 году министерство начало работу по комплексной модернизации канала имени К. Сатпаева. Согласно дорожной карте, до 2028 года мы обновим 19 насосных агрегатов и электрооборудование на объекте. В результате мы хотим повысить качество водоснабжения и обеспечить долгосрочную и безопасную эксплуатацию канала", - сообщил вице-министр водных ресурсов и ирригации Ерболат Ибрайханов.
02.02.2025, 09:04 102991
В Казахстане отмечают Национальный день печати
Фото: Depositphotos
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Астана. 2 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Сегодня в Казахстане отмечается Национальный день печати. Президент РК Касым-Жомарт Токаев поздравил работников печатных СМИ с праздником. Об этом сообщила пресс-служба Акорды.
Этот праздник - символ глубокого уважения сотрудникам печатных изданий, чей самоотверженный труд способствует прогрессу страны и развитию государственности. Отечественная пресса неизменно выступает голосом народа и оплотом нашей духовности. Мы гордимся ее богатой историей и просветительскими традициями. Газеты и журналы играют особую роль в укреплении национального самосознания. Во многом именно на страницах печатных медиа представители интеллигенции высказываются по вопросам, волнующим общество", - сказал Токаев.
Он отметил, что в разное время выходившие в стране печатные издания всегда беззаветно служили интересам нации.
Сегодня наши профессиональные журналисты достойно продолжают этот славный путь, распространяя достоверную информацию и активно участвуя в утверждении общенациональных ценностей. Уверен, наши периодические издания будут и впредь вносить большой вклад в реализацию созидательных инициатив, формирование нового качества нации и укрепление единства народа. Желаю всем благополучия и творческого вдохновения!" - сказал президент.
31.01.2025, 17:15 174681
Дефицит свободных слотов и способствование теневому рынку: недостатки выявили в работе электронной очереди на казахстанско-китайской границе
На таможенном посту "Хоргос" внедрена система "КеденМЦПС"
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Астана. 31 января. KAZAKHSTAN TODAY - Недостатки выявили прокуроры в работе электронной очереди на казахстанско-китайской границе, сообщает пресс-служба Главной транспортной прокуратуры РК.
Алгоритм работы платформы CarGoRuqsat позволял формально бронировать очередь без регистрации АТС, что приводило к дефициту свободных слотов и способствовало теневому рынку", - проинформировали в пресс-службе.
Подчеркивается, что после вмешательства прокуратуры ситуация улучшилась за счет устранения махинаций с бронированием очереди, что сделало процесс пересечения границы более прозрачным и доступным.
На таможенном посту "Хоргос" пересмотрен порядок осуществления контроля и внедрена система "КеденМЦПС", минимизирующая влияние человеческого фактора", - добавили в прокуратуре.
Ранее сообщалось, что на казахстанско-китайской границе для перевозчиков введут биометрическую идентификацию личности.
31.01.2025, 15:49 161831
Инвестиции Японии в экономику Казахстана превысили $8 млрд
Токаев встретился со спецсоветником премьер-министра Японии
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Астана. 31 января. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял специального советника премьер-министра Японии, депутата палаты представителей парламента Акихису Нагашиму, сообщает Акорда.
Казахстан придает важное значение развитию стратегического партнерства с Японией. Между нашими странами сложились тесные отношения, основанные на дружбе и взаимопонимании. Как мы говорим, "Казахстан и Япония - дальние соседи, но близкие друзья", - сказал Касым-Жомарт Токаев.
Президент Казахстана отметил значительный потенциал для расширения торгово-экономического, инвестиционного и научно-технического сотрудничества между двумя странами. По его словам, объем привлеченных в экономику нашей страны японских инвестиций превысил 8 млрд долларов. Казахстан готов и далее предоставлять благоприятные условия для иностранных инвесторов, в том числе передовых компаний Японии.
Акихиса Нагашима передал главе нашего государства теплые слова приветствия премьер-министра Японии Шигеру Ишибы, а также подтвердил твердую приверженность Токио дальнейшему укреплению казахско-японских многогранных отношений.
Собеседники особо подчеркнули важность укрепления политического диалога на высшем уровне и обсудили перспективы углубления двустороннего взаимодействия в таких сферах, как торговля, энергетика, транспорт, образование, климатические вопросы и культурно-гуманитарное сотрудничество.
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Эксперты отмечают, что ведущую роль в развитии казахстанского туризма в последние годы играет Алматы. Наибольшую ценность для туристов в Алматы имеет экологический туризм, в частности горный кластер. При этом катастрофическая экологическая обстановка - одна из главных проблем города. Что, на ваш взгляд, необходимо сделать для улучшения экологический ситуации в мегаполисе и развития туризма?