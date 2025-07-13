12.07.2025, 11:32 69921

Казахстан усиливает контроль за ввозом яиц

Стало известно о случаях незаконного ввоза
Казахстан усиливает контроль за ввозом яиц
Астана. 12 июля. KAZAKHSTAN TODAY - В Министерстве торговли и интеграции РК обсудили меры по пресечению незаконного ввоза яиц и реализации на внутреннем рынке Казахстана, сообщает пресс-служба ведомства.

Приказом министра сельского хозяйства от 4 апреля 2025 года № 101 введен временный запрет на ввоз куриных яиц на территорию Казахстана с целью стабилизации цен и недопущения демпинга на внутреннем рынке.

В Министерстве торговли и интеграции под председательством председателя Комитета торговли Айдара Абилдабекова состоялось совещание по вопросам незаконного ввоза куриных яиц. Поводом стали обращения от Союза птицеводов, в которых сообщается о случаях незаконного ввоза яиц, свободно реализуемых в торговых точках без должного государственного контроля.

Айдар Абилдабеков отметил важность усиления межведомственного взаимодействия, координации действий уполномоченных органов, а также внедрения эффективных механизмов мониторинга и оперативного реагирования на нарушения.

Ранее сообщалось, что в Казахстане растет внутреннее производство продуктов питания. За 5 месяцев 2025 года его объем увеличился на 10,5% и составил 1,5 трлн тенге. Среди социальных продуктов питания наибольший рост показали сахар из свеклы - с 4,6 тыс. тонн до 64 тыс. тонн; масло растительное - с 316,3 тыс. тонн до 376,8 тыс. тонн; масло сливочное - с 13 тыс. тонн до 15 тыс. тонн; мука - с 1,3 млн тонн до 1,4 млн тонн; кисломолочная продукция - со 102 тыс. тонн до 106 тыс. тонн; молоко обработанное - с 264 тыс. тонн до 274,6 тыс. тонн и другие.
 
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Теги:ПродуктыКонтрольввоз

новости по теме

12.07.2025, 19:25 43821

Акимат Алматы обновил список не рекомендуемых для покупки недвижимости ЖК

Список состоит из 28 жилых комплексов
Акимат Алматы обновил список не рекомендуемых для покупки недвижимости ЖК
Алматы. 12 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Акимат Алматы обновил список ЖК, не рекомендуемых для покупки недвижимости. По актуальной информации на текущую дату, список состоит из 28 жилых комплексов, сообщает пресс-служба акимата города.

Алатауский район:

  • ЖК "Питтсбург" - мкр. Дархан, ул. Сабатаева, 24;
  • ЖК "Достар Deluxe" - мкр. Мадениет, 185/8.

Алмалинский район:

  • ЖК "Auezov Apartaments" - ул. Карасай батыра, 183/19;
  • ЖК "Tole bi Residence" - ул. Аносова, 103б;
  • ЖК "Кабанбай батыр" - в квадрате улиц Исаева, Кабанбай батыра, Байганина, Карасай батыра;
  • ЖК "M-Park" 2-я очередь - ул. Ауэзова, 2/8;

Бостандыкский район:

  • ЖК "Швейцария" - мкр. Нурлытау, уч.1480/1, 1480/10, 1480/8, 1480/6, 1480/23, 1480/22;
  • клубный дом Rich - мкр. Мирас, 24/1, 24/2;
  • ЖК "7 Avenue" - мкр. Ремизовка, пер. 7, уч. 71, 73, 75;
  • МЖД (без названия) - мкр. Ерменсай, ул. Жангир хана, 46;
  • ЖК "Evim novo" - мкр. Каргалы, ул. Кенесары хана, 85/3;
  • ЖК "Barakat" - мкр. Нур-Алатау, ул. Тауасарулы, уч. 71/5, 71/6;
  • ЖК "Montblanc" - мкр. Ерменсай, пер. 7, уч. 8;
  • строительство жилых домов - ПК Горный Гигант, уч. 596/4;
  • садовые дома - ПК Жанару, уч. 556;
  • ЖК "Alatau park" - мкр. Нур-Алатау, ул. Баязитовой, уч.13;
  • МЖК "Баганашыл" - с/т Мамыр, уч.138/2, 138/3, 138/4, 138/5.

Медеуский район:

  • клубный дом Sky Club House - ул. Фонвизина, 28;
  • клубный дом Maison - ул. Шашкина, 42/1;
  • клубный дом Pine Hill Residence - ул. 2, уч. 33;
  • клубный дом Alma Garden - ул. 6, уч. 7, 9;
  • МЖД (без названия) - ул. Нурмагамбетова, 374/1;
  • клубный дом Compositor - ул. Жамакаева, уч. 108.

Наурызбайский район:

  • ЖК "Люксембург" - мкр. Каргалы, ул. Кали Надырова, уч. 71, 73, 75;
  • ЖК "Flora" - мкр. Тастыбулак, ул. Таутаган, уч. 6, 8,10;
  • ЖК "Lantana" - Большой Алматинский сельский округ;
  • ЖК "Французский дом" - мкр. Карагайлы, АКХ Чапаево, уч. 426;
  • МЖК (без названия) - ул. Кенесары хана, уч. 98.

Реестр пополнился рядом ЖК, не имеющих полного пакета разрешительных документов на строительство, а также возводимых с отклонениями от проекта и прочими нарушениями", - добавили в акимате.


Список актуален на дату публикации. В список также вошли объекты без разрешительных документов, строительство которых еще не начато. По информации управления, предложения по подобным ЖК выявляются в результате мониторинга интернет-ресурсов.

Напомним, в июне стало известно о сносе в предгорьях Алматы четырехэтажного здания на улице Нурмагамбетова, строительство которого признано незаконным.
 
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Теги:АкиматСписокЖК
12.07.2025, 18:31 47141

Заместитель премьер-министра поручил усилить санитарное оснащение пляжа на Алаколе

Ермек Кошербаев ознакомился с состоянием инфраструктуры на побережье озера
Заместитель премьер-министра поручил усилить санитарное оснащение пляжа на Алаколе
Фото: primeminister.kz
Талдыкорган. 12 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Заместитель премьер-министра РК Ермек Кошербаев ознакомился с состоянием инфраструктуры на побережье озера Алаколь в Жетысуской области, сообщает пресс-служба премьер-министра.

В ходе поездки вице-премьер посетил коммунальный пляж, где были зафиксированы типичные и характерные для многих регионов системные вопросы, требующие комплексного решения. Несмотря на наличие базовых условий в большинстве зон отдыха, в открытых и общедоступных пространствах сохраняются вызовы, связанные с санитарной, инженерной и сервисной инфраструктурой.

Люди, выбирающие отдых на коммунальных пляжах, должны получать такой же базовый комфорт и безопасность, как и гости частных зон. Это принцип справедливости. Независимо от того, где человек отдыхает, он должен видеть порядок, чистоту и организованную среду", - подчеркнул Ермек Кошербаев.


Заместитель премьер-министра дал поручения акиму района и профильным службам усилить санитарное оснащение пляжа, закупить дополнительные контейнеры для сбора мусора, продлить линию буйков и определить зоны безопасного захода для маломерных судов. Также поручено проработать возможность установки раздевалок, душевых и элементов благоустройства, в том числе зон активного отдыха.

Для обеспечения общественной безопасности в районе будет рассмотрен вопрос увеличения численности сотрудников ЧС, задействованных в дежурстве на побережье.

Отдельное внимание было уделено вопросам стихийной торговли. Вице-премьер отметил необходимость установки стационарных торговых киосков с подключением к воде и электроснабжению, а также обязательным соблюдением санитарно-эпидемиологических требований.

Все эти вопросы актуальны не только для Алаколя. Это вызовы, характерные для всех регионов, с которыми сталкиваются курортные зоны по всей стране. Мы соберем предложения, проанализируем лучшие практики и уже в Министерстве туризма и спорта проведем отдельное совещание с участием всех ответственных госорганов. Туризм - это не только бизнес, но и качество жизни самих граждан", - отметил Ермек Кошербаев.


Напомним, заместитель премьер-министра начал рабочие выезды в регионы для оценки состояния приоритетных туристических направлений. Первым объектом стало побережье Капшагайского водохранилища в Конаеве.
 
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Теги:туризмРазвитиеАлаколь
12.07.2025, 11:08 71811

Более 5 млрд тенге возвращенных активов потратят на водопроводные сети в Карагандинской области

Завершить все работы планируется до конца 2025 года
Более 5 млрд тенге возвращенных активов потратят на водопроводные сети в Карагандинской области
Фото: Deposltphotos
Караганда. 12 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Из специального государственного фонда правительством выделено свыше 5 млрд тенге на строительство и реконструкцию водопроводных сетей в Карагандинской области, сообщает пресс-служба премьер-министра.

Финансирование осуществляется за счет возвращенных в страну незаконно выведенных активов.

Проекты реализуются в нескольких населенных пунктах области: в Караганде, в селах Тихоновке, Садовом, Колхозном, Актереке, Алихан, а также на станции Коктенколь.

Большинство сетей эксплуатировались десятилетиями без капитального ремонта, что приводило к авариям, перебоям в подаче воды и жалобам населения. Завершить все работы планируется до конца 2025 года.

По информации Министерства промышленности и строительства РК, доступ к услугам водоснабжения по Караганде составляет 99,4%, в сельской местности - 97,9%.

Ранее из специального государственного фонда на строительство системы водоснабжения в Акмолинской области было выделено 21,5 млрд тенге.
 
11.07.2025, 21:07 122496

Ермек Кошербаев поручил выяснить причины завышенных цен на пляжах Капшагая

Вице-премьер ознакомился с туристической инфраструктурой Капшагайского водохранилища
Ермек Кошербаев поручил выяснить причины завышенных цен на пляжах Капшагая
Фото: primeminister.kz
Конаев. 11 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Заместитель премьер-министра Ермек Кошербаев начал рабочие выезды в регионы для оценки состояния приоритетных туристических направлений. Первым объектом стало побережье Капшагайского водохранилища в Конаеве, сообщает пресс-служба премьер-министра.

Ермек Кошербаев ознакомился с состоянием объектов размещения, пляжной и дорожной инфраструктуры, санитарным содержанием территории, обеспечением общественного порядка и готовностью экстренных служб. Вице-премьер поручил акимату региона завершить дорожные работы к северному пляжу до осени текущего года.

Представителям бизнеса и жителям региона рассказали об основных проблемах туристических зон. Особое внимание уделено инфраструктурным ограничениям.

В числе приоритетов - обеспечение безопасности и готовность к чрезвычайным ситуациям. Заместитель премьер-министра поручил МЧС привести в соответствие все спасательные будки на пляжах и усилить профилактическую работу. Также в рамках рабочей поездки были обсуждены вопросы готовности инженерных систем и санитарно-эпидемиологических служб к массовому притоку отдыхающих, особенно при проведении мероприятий с участием до 15 тыс. человек.

Также был представлен пилотный проект по зонированию туристических территорий. По информации представителей Минсельхоза, такая система предполагает деление побережья на функциональные зоны - рекреационные, природоохранные, инфраструктурные и иные участки. Это позволит более эффективно управлять развитием территории, сохранить экологический баланс и обеспечить комфорт как для отдыхающих, так и для инвесторов.

Кроме того, была поднята тема ценообразования. Несмотря на развитие условий, стоимость услуг в ряде объектов остается высокой. Дано поручение провести анализ причин завышенных цен, особенно на коммунальных пляжах, где услуги должны быть максимально доступными для населения.

Рассмотрены и экологические вопросы. В отличие от стабильного уровня воды в озере Балхаш уровень Алаколя подвержен колебаниям, что вызывает подвижность береговой линии и смещение инфраструктуры. Ермек Кошербаев подчеркнул необходимость научного и инженерного сопровождения при строительстве новых объектов и учета природных факторов.

Коммунальные пляжи должны задавать стандарт - как по чистоте, так и по качеству сервиса. Стихийной торговле, работе "в тени" здесь не место. Должны быть чеки, терминалы, налоговая регистрация. Людей нужно приучать к порядку и закону с детства. Со стороны власти важно не просто устранить текущие проблемы, а системно навести порядок и создать условия, соответствующие ожиданиям граждан. Туризм - это лицо страны. При строительстве в таких природных зонах, как Алаколь, Капшагай, Балхаш необходимо учитывать подвижность береговой линии, закладывать охранные зоны, вести разъяснительную работу с населением. За все это несут ответственность местные исполнительные органы", - отметил вице-премьер.

 
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Теги:туризмРазвитиеправительство
11.07.2025, 20:58 121651

В Алматы появится специализированная структура по озеленению и благоустройству

Аким города заявил о необходимости выстраивания более системного подхода к вопросам экологии
Алматы. 11 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Аким Алматы Дархан Сатыбалды подчеркнул необходимость выстраивания более системного подхода к вопросам экологии и благоустройства, сообщает пресс-служба акимата города.

В этой связи было озвучено поручение о создании нового специализированного предприятия, которое будет заниматься озеленением, санитарным содержанием территорий и формированием комфортной городской среды.

Они должны заниматься исключительно озеленением и благоустройством, созданием комфортной среды в городе. Чтобы сами выезжали на места и выявляли участки, где можно изменить ситуацию", - отметил Дархан Сатыбалды.


Также во время рабочего совещания были рассмотрены вопросы содержания зеленого фонда города. По итогам инвентаризации выявлено свыше 16 тысяч сухостойных и аварийных деревьев, более 5 тысяч из них уже удалено. Параллельно ведутся работы по санитарной обрезке, посадке кустарников и благоустройству буферных зеленых зон.

В числе приоритетных вопросов - работоспособность систем автоматического полива. В ходе мониторинга выявлены неисправности на 56 участках, что напрямую влияет на состояние многолетних насаждений. В этой связи аким поручил усилить контроль и обеспечить качественное содержание зеленых пространств.

Подводя итоги совещания, аким города дал ряд поручений: обеспечить неукоснительное выполнение мероприятий по утвержденному плану, активизировать работу по экологическому просвещению населения, а также системно проводить субботники с широким участием предприятий, организаций и самих горожан.
 
11.07.2025, 19:32 129111

Казахстан договорился с Исламским банком развития о финансировании ряда проектов

Стороны обсудили возможности углубления сотрудничества в сфере финансирования приоритетных инфраструктурных проектов в Казахстане
Казахстан договорился с Исламским банком развития о финансировании ряда проектов
Фото: primeminister.kz
Астана. 11 июля. KAZAKHSTAN TODAY - В Джидде состоялась двусторонняя встреча советника премьер-министра РК Нурлана Байбазарова с президентом Исламского банка развития (ИБР) Мухаммадом Сулейманом Аль-Джассером, сообщает пресс-служба премьер-министра Казахстана.

Во время переговоров стороны обсудили возможности углубления сотрудничества в сфере финансирования приоритетных инфраструктурных проектов в Казахстане. Особое внимание было уделено развитию инженерной и транспортной инфраструктуры в специальных экономических и индустриальных зонах. Ключевым итогом встречи стала договоренность о привлечении финансирования от Исламского банка развития на сумму до 1,1 млрд долларов для реализации этих целей.

В дополнение к достигнутым договоренностям состоялось подписание протокола о намерениях между правительством Казахстана и Исламским банком развития. Документ отражает обоюдную готовность сторон к практической проработке механизмов финансирования проектов в рамках развития СЭЗ и ИЗ с применением инструментов исламского финансирования.

Ожидается, что реализация этого сотрудничества придаст мощный импульс инфраструктурному развитию страны, обеспечит приток свыше 1,6 трлн тенге инвестиций и создание более 16 тыс. рабочих мест, что в свою очередь будет способствовать ускоренной индустриализации и экономической диверсификации Казахстана.

В ходе встречи были также обозначены ключевые направления сотрудничества в сфере исламского финансирования, включая вопросы привлечения исламских инвестиций с участием АО "Банк развития Казахстана" - дочерней организации АО "НУХ "Байтерек".
 
11.07.2025, 13:39 149411

Выдача онлайн-кредитов: АРРФР изменило правила биометрической идентификации

При оформлении займа дистанционно клиент обязан пройти двухфакторную идентификацию, в том числе биометрию
Выдача онлайн-кредитов: АРРФР изменило правила биометрической идентификации
Фото: Depositphotos
Астана. 11 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Агентство по регулированию и развитию финансового рынка РК внесло изменения и дополнения в некоторые нормативные правовые акты по вопросам регулирования банковской деятельности.

Изменения, в частности, касаются правил биометрической идентификации клиентов при получении онлайн-кредита.

Для идентификации и аутентификации клиента используются следующие способы:

  1. электронная цифровая подпись физического или юридического лица;
  2. или средства биометрической идентификации;
  3. или реквизиты платежной карточки при идентификации и аутентификации физического лица (номер, срок действия платежной карточки, наименование системы платежных карточек), выпущенной банком второго уровня или Национальным оператором почты, с которым субъектом финансового мониторинга заключено соглашение об информационном обмене, в случае, если физическое лицо было ранее идентифицировано субъектом финансового мониторинга при личном присутствии;
  4. или подтверждение личности физического лица путем сверки с государственными базами данных;
  5. или уникальный идентификатор, представляющий собой комбинацию букв, цифр или символов или иной идентификатор, установленный субъектом финансового мониторинга для идентификации клиента и согласованный с ним.

Также допускается использование одного или в совокупности нескольких из способов идентификации и аутентификации клиента.

Выбор способа идентификации и аутентификации клиента осуществляется субъектом финансового мониторинга.

Банки второго уровня, филиалы банков-нерезидентов Республики Казахстан и Национальный оператор почты при дистанционном установлении деловых отношений с клиентом применяют двухфакторную идентификацию клиента с обязательным проведением биометрической идентификации клиента",- говорится в документе.


При этом они обеспечивают хранение записи сеанса видеоконференции с клиентом либо полученного текущего изображения клиента с использованием технологии выявления движения не менее пяти лет со дня прекращения деловых отношений с клиентом, в том числе на основе аутсорсинга.

В случае подозрений субъект финансового мониторинга вправе отказать клиенту в установлении деловых отношений дистанционным способом и попросить явиться для идентификации лично.

Постановление вводится в действие с 21 июля 2025 года.


Ранее сообщалось, что банки обяжут предупреждать клиентов о повышении тарифов по платежам и переводам за 3 месяца. Также АРРФР разработало изменения и дополнения в постановление, которое предусматривает получение согласия супруга на предоставление банковского займа или микрокредита. Кроме того, с апреля в РК изменились правила выдачи кредитов гражданам младше 21 года и старше 55 лет.
 
11.07.2025, 12:58 125116

Минобороны изменило требования к призывникам

Изменения касаются требований к состоянию здоровья военнослужащих
Минобороны изменило требования к призывникам
Фото: кадр из видео
Астана. 11 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Министерство обороны РК изменило требования, предъявляемые к состоянию здоровья лиц для прохождения службы в Вооруженных силах, других войсках и воинских формированиях Республики Казахстан.

В частности, изменен пункт 4 документа, касающийся категорий годности к воинской службе.

Теперь в нем предусмотрены следующие категории:

  • А - годен к воинской службе;
  • Б - годен к воинской службе с незначительными ограничениями;
  • В - ограниченно годен к воинской службе (в отношении военнослужащих, проходящих воинскую службу по контракту или воинскую службу в резерве, офицеров, проходящих воинскую службу по призыву);
  • Г - временно не годен к воинской службе;
  • Д - не годен к воинской службе в мирное время, ограниченно годен в военное время;
  • Е - не годен к воинской службе с исключением с воинского учета;
  • НГ - не годен к воинской службе в видах и родах войск Вооруженных сил, а также в других войсках и воинских формированиях Республики Казахстан, по отдельным военно-учетным специальностям, не годен к поступлению в вуз (школы), не годен к воинской службе с вредными факторами;
  • В-ИНД - годность к воинской службе в Вооруженных силах, других войсках и воинских формированиях Республики Казахстан определяется индивидуально и предусматривает категорию годности Б или В;
  • ИНД - годность к воинской службе в видах и родах войск Вооруженных сил, а также в других войсках и воинских формированиях Республики Казахстан, по отдельным военно-учетным специальностям, с вредными факторами определяется индивидуально.

Для военнослужащих срочной воинской службы категория годности Б предусматривает негодность к воинской службе в ДШВ (ВМС или ЧСН). Категория годности Г предусматривает негодность к поступлению на воинскую службу по контракту, в вузы и школы, а категории годности В, Д и Е предусматривают негодность к обучению в вузах и школах", - уточнили в Минобороны.


Приказ вступит в силу 21 июля 2025 года.

Ранее сообщалось, что в Казахстане будут призывать в армию через SMS и eGov. Также в воинских частях внедрят современные IT-системы видеонаблюдения.
 

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