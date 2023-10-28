27.10.2023, 18:58 43211
Казахстан ведет переговоры с РФ о газификации северных и восточных регионов республики
Рассматриваются различные возможные маршруты поставок газа из Российской Федерации
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Астана. 27 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстан ведет переговоры с Россией по газификации северных и восточных регионов республики.
Данные переговоры продолжаются по линии министерства, по линии компании QazaqGaz, рассматриваются различные возможные маршруты поставок газа из Российской Федерации, также соединения возможных трубопроводов с казахстанской газопроводной системой, но пока окончательное решение не принято. Речь идет о стадии предварительных технико-экономических исследований", - цитирует министра энергетики Алмасадама Саткалиева "Sputnik Казахстан".
Министр не уточнил, когда планируется завершение переговоров.
Ранее в Казахстане утвердили генеральную схему газификации на 2023-2030 годы. Соответствующий приказ подписал министр энергетики РК.
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27.10.2023, 20:18 38851
В Астане прошла Международная конференция по вопросам национальной и региональной безопасности
Фото: Минобороны РК
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Астана. 27 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В Астане прошла международная научно-теоретическая конференция "Национальная и региональная безопасность в свете современных вызовов", сообщает пресс-служба Минобороны РК.
В мероприятии приняли участие депутаты обеих палат парламента РК, представители Конституционного суда, Вооруженных сил, других войск и воинских формирований, военных вузов, госорганов, международных организаций, научного сообщества, а также военные атташе, аккредитованные в Казахстане.
Начальник департамента военного образования и науки Министерства обороны РК генерал-майор Жумабек Ахметов озвучил приветственное слово министра обороны генерал-полковника Руслана Жаксылыкова.
Обеспечивая социальный прогресс, экономическую устойчивость и справедливость, мы строим прочные основы для защиты населения и сохранения мирного будущего. Сегодняшняя встреча должна стать не только плодотворной площадкой для обмена мнениями, опытом, наработками и конструктивными предложениями, но и послужит толчком к работе на перспективу", - отмечено в обращении министра к участникам научного форума.
Конференция прошла по трем тематическим блокам: "Военные угрозы", "Водная безопасность Казахстана" и "Социально-экономические факторы нестабильности в регионе".
Термин "безопасность", по мнению организаторов конференции, сегодня охватывает гораздо больше жизненных сфер - от киберпространства и информационных технологий до борьбы за природные ресурсы и социально-экономическую стабильность.
Отметим, что в военной доктрине Казахстана информационное и психологическое воздействие отнесено к факторам, способным оказать существенное влияние на обеспечение военной безопасности. Не случайно сегодня информационное пространство рассматривается как новая сфера противоборства.
На конференции был проведен всесторонний анализ перечисленных проблем, выявлены наиболее актуальные вызовы и выработаны рекомендации, направленные на укрепление мира и стабильности в регионе.
Участники конференции отметили необходимость активного вовлечения экспертного сообщества, профессионального и научного потенциала всех стран региона в обсуждении вопросов безопасности, для формирования эффективных и устойчивых стратегий противодействия угрозам безопасности.
27.10.2023, 18:48 43896
В Минобороны озвучили итоги распределения мест для бесплатного обучения в вузах
Всего в конкурсном отборе принял участие 29 491 солдат весеннего и осеннего призыва 2022 года, уволенный в текущем году
Фото: Минобороны
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Астана. 27 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Об итогах двух отборов военнослужащих срочной службы для поступления в вузы страны и других инициативах оборонного ведомства на площадке службы центральных коммуникаций при президенте рассказали руководитель аппарата Министерства обороны полковник Ербол Кумарбекулы и главный инспектор - помощник министра обороны Айгуль Тулембаева, сообщает пресс-служба ведомства.
Министерство обороны успешно реализует проект "Срочники 2.0" по предоставлению возможности получения бесплатного образования гражданам после службы в армии без сдачи Единого национального тестирования.
Как пояснила Айгуль Тулембаева, в течение службы солдаты-срочники участвовали в конкурсе на получение образования на безвозмездной основе. Все данные об успехах, достижениях и недочетах претендентов фиксировались на сайте Министерства обороны на цифровой платформе "Срочники 2.0".
Всего в конкурсном отборе принял участие 29 491 солдат весеннего и осеннего призыва 2022 года, уволенный в текущем году. Распределено 3000 мест для бесплатного обучения в гражданских вузах, в том числе 350 - в военных учебных заведениях страны (1500 мест в июне для военнослужащих весеннего призыва и такое же количество в октябре для тех, кто был призван осенью). Списки прошедших конкурс опубликованы в социальных сетях и направлены в учебные заведения.
Министерство обороны проводит работу по законодательному урегулированию образовательных льгот для тех, кто прошел армейскую школу. И если до сегодняшнего дня бесплатное обучение обеспечивалось за счет вузов, то с 2024 года, после закрепления этой нормы в законе, эта категория граждан будет получать грант государства. Эта новация гарантирует им получение стипендии и общежития. Гражданам, поступающим в вузы после армии, места в общежитиях будут предоставляться в приоритетном порядке. Причем это касается студентов, которые обучаются как на бесплатной, так и на платной основе", - обозначил перспективы полковник Ербол Кумарбекулы.
На сегодняшний день на платформе "Срочники 2.0" зарегистрированы воинские части Вооруженных сил, Пограничной службы КНБ, Службы государственной охраны, Министерства по чрезвычайным и Национальной гвардии. Всего 49 349 солдат 2022 и 2023 годов призывов.
С сентября текущего года более 600 граждан весеннего призыва 2022 года, получив образовательные льготы, начали обучение в вузах. Наибольший интерес у претендентов на льготное обучение вызывают Казахский национальный университет имени аль-Фараби, Евразийский национальный университет имени Л.Н. Гумилева, Astana IT University, Южно-Казахстанский университет имени М. Ауэзова", - уточнила помощник министра обороны Айгуль Тулембаева.
Представители оборонного ведомства также проинформировали, что с будущего года отслужившие в армии молодые люди смогут поступить в вузы Пограничной службы КНБ и Национальной гвардии. Ведется также работа по поступлению в вуз Министерства по чрезвычайным ситуациям.
По данным Минобороны, перечень льгот для срочников будет расширяться. В рамках реализации поручения главы государства по повышению привлекательности срочной воинской службы уже реализуется проект по предоставлению кредитных каникул военнослужащим срочной службы. На сегодняшний день отсрочку платежей получили более 5 тысяч солдат срочной службы.
Важным шагом на этом пути станет появление в законе РК "О воинской службе и статусе военнослужащих" статьи "Особенности социального обеспечения граждан, выслуживших установленный срок воинской службы по призыву".
27.10.2023, 13:24 57846
Мошенники предлагают посреднические услуги по банкротству - КГД
Процедура банкротства является бесплатной
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Астана. 27 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Департамент государственных доходов по Мангистауской области предупреждает о новых случаях мошенничества.
По данным департамента, участились случаи, когда мошенники предлагают посреднические услуги для оформления документов и помощь в признании банкротом за денежное вознаграждение, в то время как эта процедура является бесплатной.
В пресс-службе напомнили, что прием заявлений от граждан на банкротство начался с 3 марта 2023 года.
Заявление на внесудебное банкротство (по долгам перед финансовыми организациями на сумму не более 5,5 млн тенге) граждане могут подать, не приходя в ЦОНы, через портал электронного правительства (eGov.kz.), а также в мобильном приложении e-Salyq Azamat или eGov Mobile. Это абсолютно бесплатная процедура", - добавили в департаменте.
Для признания банкротом во внесудебном порядке нужно просто подать электронное заявление.
Проконсультироваться можно, позвонив по номеру 1414 или написав в Telegram-чат. Также можно обратиться к операторам ЦОНов или сотрудникам органов государственных доходов, которые бесплатно проконсультируют и разъяснят порядок применения процедуры", - подчеркнули в пресс-службе ведомства.
Информация о порядке прохождения процедуры банкротства также опубликована на сайтах Министерства финансов РК, Комитета госдоходов, инструкцию по подаче заявления также можно посмотреть на сайте eGov.kz.
Также с мая текущего года реализуется проект "Қарызсыз қоғам" ("Общество без долгов"), целью которого является оказание правовой помощи людям, испытывающим долговую нагрузку.
Для получения консультации по вопросу банкротства вы можете обратиться в областные филиалы партии "АМАНАТ", - отметили в ДГД.
Ранее депутат мажилиса Юрий Ли рассказал о сформировавшемся в Казахстане криминальном рынке труда, где можно легко трудоустроиться и работать в интересах мошенников.
27.10.2023, 12:25 59966
Токаеву представили малоизвестные сведения о его отце в новом музее Уштобе Дополнено
Во время визита в музей президент также ознакомился с археологическими артефактами и этнографическими реликвиями
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Уштобе. 27 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Глава государства посетил новый Каратальский историко-краеведческий музей в городе Уштобе, сообщает Акорда.
Музей ввели в эксплуатацию в этом году.
В двухэтажном здании общей площадью 2520 квадратных метров выставлено около 350 экспонатов, связанных с историей края. Глава государства был ознакомлен с археологическими артефактами и этнографическими реликвиями музея. Ему также представили малоизвестные сведения об истории Каратальского района, о писателе Кемеле Токаеве, народной артистке Казахской ССР Бикен Римовой, поэтах-жырау, биях-ораторах и заслуженных деятелях страны, которые были выходцами из этого края", - сообщает пресс-служба главы государства.
На встрече с представителями местной интеллигенции в музее президент отметил важность таких культурных объектов для развития общества и предложил дополнить музейный фонд новыми экспонатами.
Президент также оставил памятную запись в книге почетных гостей.
Дополнено 27.10.2023, 15.05
В ходе визита в Уштобе Касым-Жомарт Токаев посетил ряд социальных объектов. В частности, президент ознакомился с работой гуманитарного колледжа Уштобе с общежитием на 30 мест, который был введен в эксплуатацию в текущем году.
Новое учебное заведение ведет подготовку по специальностям "Дошкольное воспитание и обучение", "Педагогика и методика начального образования". В колледже функционируют 17 современных аудиторий, конференц- и спортивные залы, медицинский кабинет, столовая и буфет. Образовательное учреждение оборудовано в соответствии с требованиями инклюзивной среды, для людей с особыми потребностями здесь установлены пандус и лифт", - рассказали в пресс-службе президента.
Также глава государства посетил среднюю школу города, которая была построена в 1963 году, а в 1996 году ей было присвоено имя писателя Кемеля Токаева. Президенту показали кабинет-музей Кемеля Токаева, где выставлены произведения писателя и его личные предметы.
Вместе стем Токаев ознакомился с врачебной амбулаторией, введенной в эксплуатацию в этом году. Учреждение может принимать 50 человек в одну смену. Для пациентов работают кабинеты стационара, физиотерапии, процедурный, прививочный, гинекологии и другие, оказывающие медицинскую помощь.
Напомним, глава государства находится с визитом в Жетысуской области.
26.10.2023, 21:08 98071
Соглашение о свободной торговле услугами выведет взаимодействие в СНГ на новый уровень - Смаилов
Несмотря на глобальные вызовы, странам-участницам удается сохранять положительную динамику во взаимной торговле
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Бишкек. 26 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В государственной резиденции "Ала-Арча" в Бишкеке состоялось очередное заседание совета глав правительств стран СНГ, сообщает пресс-служба премьер-министра РК.
В рамках своего выступления Алихан Смаилов подчеркнул, что, несмотря на глобальные вызовы, странам-участницам удается сохранять положительную динамику во взаимной торговле. Во многом это обеспечивается за счет совместной реализации договора о зоне свободной торговли, который стал надежной основой для успешного развития интеграционных связей Содружества.
На октябрьском саммите глав государств СНГ президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отметил, что необходимо уделить особое внимание устранению торговых барьеров, созданию благоприятных тарифных условий и упрощению административных процедур. В данном контексте важным представляется скорейшее вступление в силу соглашения о свободной торговле услугами. Этот документ позволит вывести наше взаимодействие на качественно новый уровень", - сказал премьер-министр.
Вместе с тем ключевой задачей совместной работы, по мнению главы правительства, должно стать комплексное усиление промышленной кооперации.
Алихан Смаилов добавил, что совместное развитие транзитно-транспортных маршрутов также является показателем динамичного и взаимовыгодного экономического сотрудничества. В этой связи высокую значимость приобретает развитие Транскаспийского международного транспортного маршрута и коридора Север - Юг.
По итогам заседания совета глав правительств стран СНГ подписан ряд документов, в частности, направленных на укрепление сотрудничества в сфере геодезии, картографии и геоинформационных технологий, горно-металлургической отрасли, IT-секторе и др.
26.10.2023, 20:48 99331
В Минсельхозе разработали план реформирования селекционной отрасли
Фото: Depositphotos
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Астана. 26 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Министерство сельского хозяйства разработало и презентовало в правительстве проект комплексного плана по развитию селекции и семеноводства сельскохозяйственных культур РК на 2024-2028 годы, сообщает пресс-служба главы правительства.
Как отметил вице-министр сельского хозяйства Ербол Тасжуреков, система семеноводства в стране нарушена, а действующие в этой отрасли предприятия разобщены.
Казахстан имеет высокую импортозависимость по таким культурам, как: кукуруза, плодовые, ягодные, орехоплодные, рожь озимая, овощные, бахчевые, семена картофеля и сахарная свекла. По ним обеспеченность семенами отечественной селекции составляет менее 10%. В меняющихся климатических условиях отечественная система селекции и семеноводства не может обеспечить фермеров устойчивыми к болезням и стрессовым ситуациям сортами", - сообщил Тасжуреков.
Еще одной серьезной проблемой является крайне низкая подготовка и обновление кадров. Практически отсутствует приток молодых специалистов, средний возраст отечественных селекционеров - 61 год.
Для решения накопившихся в отрасли вопросов сформирован комплексный план. Документ включает 15 мероприятий, среди которых: оснащение лабораторной базы аграрных университетов современным оборудованием; подготовка кадров, совместная работа НАНОЦ с зарубежными научными институтами по выведению сортов и гибридов основных сельхозкультур; создание национального генофонда растений, цифровой платформы прослеживаемости семян, посадочного материала и ряд других мероприятий.
Ожидаемый результат от реализации - обеспечение аграрного сектора необходимым объемом посадочного материала отечественной селекции и снижение импортозависимости от зарубежных семян.
26.10.2023, 18:52 103711
В Жетысуской области увеличилось количество туристов
Фото: Акорда
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Талдыкорган. 26 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Касым-Жомарт Токаев был проинформирован о проводимой работе по развитию туризма в Жетысуской области, сообщает пресс-служба Акорды.
По словам заместителя акима области Рустама Али, в регионе отмечается рост основных показателей в отрасли туризма. За последние три года количество туристов, посещающих регион, увеличилось вдвое, а объем услуг в этой сфере вырос до 16 миллиардов тенге.
Для придания импульса развитию данной отрасли реализуется ряд инфраструктурных проектов.
На сегодняшний день приняты меры по обеспечению транспортной доступности побережья озера Алаколь. В прошлом году была проведена реконструкция взлетно-посадочной полосы аэропорта в городе Ушарале, налажено регулярное воздушное сообщение. В этом году по маршруту Астана - Достык запущен поезд "Тальго" и завершена реконструкция автодороги Ушарал - Достык. В настоящее время ведутся работы по реконструкции автодороги Талдыкорган - Калбатау - Усть-Каменогорск, прокладке высоковольтных электрических сетей в курортной зоне Алаколь.
Кроме того, разработан генеральный план туристско-рекреационной зоны "Балхаш". За счет бюджета на побережье протяженностью 16 километров будет проведена инженерно-коммуникационная сеть, на общей площади 860 гектаров будут размещены зоны отдыха по 7 направлениям. Предусмотрено привлечение частных инвестиций до 30 миллиардов тенге. Также в следующем году планируется завершить реконструкцию дороги Алматы - Усть-Каменогорск - Лепсы - Актогай, которая ведет к озеру.
Продвижение экологического туризма является приоритетом в Жонгар-Алатауском национальном природном парке и национальном природном парке "Алтын-Эмель". В этом году был открыт визит-центр Altynemel, а на территории Жонгар-Алатауского национального парка планируется реализовать 8 инвестиционных проектов на общую сумму 1,7 миллиарда тенге.
Предусмотрено строительство лыжно-биатлонного комплекса в Текели и ремонт дороги до водопада Бурхан-Булак.
В целом в области достаточно туристических объектов. Необходимо все это беречь и развивать на должном уровне. Туризм должен стать приоритетным направлением экономики области. Большое количество туристов окажет положительное влияние на развитие региона. Природа Жетысу прекрасна. Потенциал области в сфере туризма огромен", - сказал президент.
26.10.2023, 12:47 90826
Как будут развивать креативную, книжную и киноиндустрию в Казахстане, рассказала Балаева
Глава Минкультуры представила президенту план работы ведомства и рассказала о результатах реорганизации министерства
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Астана. 26 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Министр культуры и информации Аида Балаева доложила президенту Касым-Жомарту Токаеву о текущей работе и перспективах деятельности ведомства, сообщает Акорда.
В частности, Балаева проинформировала главу государства о результатах реорганизации министерства, новых проектах, направленных на развитие сфер культуры и информации, религии и межэтнических отношений, гражданского общества, семейной и молодежной политики.
Она также представила план работы по развитию креативной индустрии, усовершенствованию кино- и книжной индустрии, подготовке ряда законопроектов.
В завершение встречи глава государства поставил перед министерством ряд конкретных задач по дальнейшему продвижению данных направлений.
Ранее в Акорде сообщили о предстоящих визитах и встречах президента.
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Казахстан столкнулся с систематическим дефицитом электроэнергии. При этом уже сейчас наблюдается сокращение имеющихся резервов мощности. Кроме того, в стране сложилась недопустимо высокая степень износа энергооборудования. Аварии оставляют без электричества целые города. По мнению экспертов, спасением от энергодефицита на долгие годы может стать строительство АЭС. Как Вы относитесь к данной инициативе?