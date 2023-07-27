Казахстан заключил договор о поставках электроэнергии из России

Министерство проинформировало о заключении договора между единым закупщиком электрической энергии и ПАО "Интер РАО"

Рассказать друзьям

Астана. 20 июля. KAZAKHSTAN TODAY - 18 июля в режиме онлайн Министерством энергетики РК проведено очередное совещание, на котором были подведены итоги первых дней работы единого закупщика и балансирующего рынка электрической энергии. В совещании приняли участие порядка 350 участников электроэнергетического рынка, - 18 июля в режиме онлайн Министерством энергетики РК проведено очередное совещание, на котором были подведены итоги первых дней работы единого закупщика и балансирующего рынка электрической энергии. В совещании приняли участие порядка 350 участников электроэнергетического рынка, сообщает пресс-служба МЭ РК.





Министерство проинформировало о заключении договора между единым закупщиком электрической энергии и ПАО "Интер РАО" на плановые поставки электрической энергии, которые позволят в случае необходимости обеспечить покупку электрической энергии из энергосистемы Российской Федерации.





Также ведомство отметило, что анализ и мониторинг прошедших 17 дней функционирования единого закупщика и балансирующего рынка подтверждают, что субъекты оптового рынка электроэнергии подают заявки с превышением реальных объемов потребления.





Эти обстоятельства отражаются при формировании графика необходимого объема производства электрической энергии, основанного на технической возможности электрических станций и заявляемых недостающих объемах покупки импортной электроэнергии из энергосистемы РФ.





В ходе совещания Министерством энергетики РК повторно доведено до сведения субъектов оптового рынка электроэнергии о необходимости качественного прогнозирования объемов потребления электрической энергии. Некачественное прогнозирование приводит к покупке импортной электроэнергии, которая дороже отечественной, что в конечном итоге может привести к удорожанию тарифа для конечного потребителя.





Напомним, что с 1 июля 2023 года согласно поручению главы государства Касым-Жомарта Токаева Министерством энергетики РК проделана отраслевая работа по реформированию рынка электроэнергии. Приняты законодательные нормы по введению новой модели рынка электрической энергии.