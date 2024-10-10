Казахстан заявил о способности поставлять критические минералы и металлы в США

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Астана. 9 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Министр промышленности и строительства РК Канат Шарлапаев провел встречу с Торговой миссией США. В ходе встречи министр отметил, что Казахстан недавно стал полноправным членом MSP и готов внести вклад в обеспечение безопасности глобальной цепочки поставок критических минералов и металлов, сообщает пресс-служба МПТ РК.





В Казахстане для этого имеются все необходимые предпосылки, включая диверсифицированную минерально-сырьевую базу, инфраструктуру, человеческий капитал и высокую компетенцию, а также развитую Midstream индустрию.





Когда мы называем нашу минерально-сырьевую базу диверсифицированной, мы желаем подчеркнуть факт того, что Казахстан может обеспечить поставки 21 элемента из списка 50 КСМ США и 19 минералов из списка 34 КСМ Европейского союза. Не каждая страна может покрывать столь широкий список КСМ, ограничиваясь несколькими наименованиями, на поставках которых они специализируются", - подчеркнул Канат Шарлапаев.





Также было отмечено, что возможности Казахстана не ограничиваются вышеперечисленными элементами. С учетом наличия залежей других минералов, Казахстан способен организовать поставки практически всех элементов объединенного списка КСМ США и ЕС.





Делегация Торговой миссии выразила заинтересованность в обсуждении путей сотрудничества в области устойчивых методов добычи, разведки и разработки редкоземельных металлов. А также в обсуждении интеграции инновационных технологий для повышения эффективности и экологической устойчивости в горнодобывающей промышленности Казахстана.





В ходе встречи стороны обсудили инвестиционные возможности в горнодобывающей и промышленной сферах, а также партнерство в проектах промышленной модернизации и инфраструктуры.