Казахстанские избиратели получат право отзывать депутатский мандат

НУР-СУЛТАН. 7 СЕНТЯБРЯ - В Казахстане введут институт отзыва избирателями мандата депутатов, заявил сегодня на пленарном заседании мажилиса министр юстиции Канат Мусин, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Действительно, такой институт по отзыву мандата вводится в законопроект. Это одна из важных составляющих реформы. Раньше такой нормы в законодательстве не было", - заявил глава Минюста, отвечая на вопрос депутата Дархана Мынбая о том, как именно будет осуществляться процедура отзыва.
Это зависит от самого кандидата. Каждый при избрании в округе дает обещания своим избирателям вникать в проблемы избирателей, заслушивает и обещает их выполнить, но не выполняет. Есть такие тоже люди. И, с другой стороны, не встречаться с населением, не взаимодействовать с избирателями, такие случаи тоже бывают. В каждом отдельном случае избиратели сами смотрят, есть ли вообще доверие к депутату. С этой целью это и не конкретизировано в законопроекте, потому что ситуации бывают разные. Это решение остается за избирателями", - пояснил министр.
По его словам, чтобы конкуренты депутатов не злоупотребляли этой нормой, избиратели должны собрать нужные голоса для отзыва депутатского мандата.
Если 30% избирателей поставят свои подписи, то избирательная комиссия определит дату новых выборов. Если более 50% избирателей проголосуют за отзыв депутатского мандата, процедура состоится", - заключил Мусин.