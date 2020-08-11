Казахстанские медики прибыли в Ливан для оказания помощи пострадавшим в результате взрыва в порту Бейрута

Нур-Султан. 10 августа. Kazakhstan Today - Военно-медицинский отряд специального назначения Министерства обороны Республики Казахстан прибыл в Бейрут, сообщили в Министерстве обороны РК, передает Kazakhstan Today.

В международном аэропорту Бейрута отряд встретили временный поверенный в делах Республики Казахстан в Ливанской Республике Ержан Калекенов, представители Командования Ливанскими Вооруженными силами бригадный генерал Аби Карам и Министерства иностранных дел Ливана Али Дирани.

Мы ценим этот благородный жест Казахстана в оказании действенной помощи Ливану и выражаем искреннюю признательность президенту РК Касым-Жомарту Токаеву за оказанную помощь и поддержку", - сказал представитель Министерства иностранных дел Ливана Али Дирани.

Необходимо отметить, что в апреле текущего года в период чрезвычайного положения в связи с распространением коронавирусной инфекции в стране, были созданы военно-медицинские отряды специального назначения. Они предназначены для оперативного реагирования и выполнения специальных задач командования Вооруженных сил. Военные медики уже выполняли задачи в разных областях нашей страны и сейчас выдвинулись по поручению руководства страны для оказания медицинской помощи ливанскому народу.

Для работы в различных условиях персонал военно-медицинского отряда специального назначения прошел курсы обучения английскому языку по программе миротворческой подготовки.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства