Казахстанские медики прибыли в Ливан для оказания помощи пострадавшим в результате взрыва в порту Бейрута

В международном аэропорту Бейрута отряд встретили временный поверенный в делах Республики Казахстан в Ливанской Республике Ержан Калекенов, представители Командования Ливанскими Вооруженными силами бригадный генерал Аби Карам и Министерства иностранных дел Ливана Али Дирани.
Мы ценим этот благородный жест Казахстана в оказании действенной помощи Ливану и выражаем искреннюю признательность президенту РК Касым-Жомарту Токаеву за оказанную помощь и поддержку", - сказал представитель Министерства иностранных дел Ливана Али Дирани.
Необходимо отметить, что в апреле текущего года в период чрезвычайного положения в связи с распространением коронавирусной инфекции в стране, были созданы военно-медицинские отряды специального назначения. Они предназначены для оперативного реагирования и выполнения специальных задач командования Вооруженных сил. Военные медики уже выполняли задачи в разных областях нашей страны и сейчас выдвинулись по поручению руководства страны для оказания медицинской помощи ливанскому народу.
Для работы в различных условиях персонал военно-медицинского отряда специального назначения прошел курсы обучения английскому языку по программе миротворческой подготовки.
Утром 8 августа по поручению президента РК - Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Республики Казахстан, группа из 29 военных медиков и 4 переводчиков была направлена в Ливан для оказания медицинской помощи пострадавшим в результате взрыва в порту Бейрута.
Напомним, 4 августа в районе порта Бейрут вблизи базы Военно-морских сил Ливана произошел мощный взрыв, унесший жизни более 150 человек. Около пяти тысяч получили ранения, но не все могут получить лечение в условиях стационара, так как больницы переполнены.
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