Казахстанские миротворцы приступили к самостоятельной миссии на Голанских высотах

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Астана. 22 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Поздравительные телеграммы в честь праздника Наурыз поступают президенту Касым-Жомарту Токаеву от глав иностранных государств и руководителей международных организаций, сообщает - Поздравительные телеграммы в честь праздника Наурыз поступают президенту Касым-Жомарту Токаеву от глав иностранных государств и руководителей международных организаций, сообщает Акорда





С праздником главу государства и всех казахстанцев поздравили председатель КНР Си Цзиньпин, президент США Джозеф Байден, глава Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган.





Я уделяю особое внимание развитию казахско-китайских отношений. Выражаю готовность объединить с Вами усилия для расширения взаимовыгодного и всестороннего сотрудничества, основанного на укреплении традиционной дружбы между нашими странами", - написал Токаеву Си Цзиньпин.





В свою очередь Джо Байден высоко оценил успехи, достигнутые Казахстаном и США за последние годы в решении проблем климатического кризиса, энергетической безопасности и экологии.





Это сотрудничество способствует созданию лучшего будущего для последующих поколений. Уверен, надежда и обновление, которые приносит с собой праздник Наурыз, еще больше укрепят партнерство и дружбу между нашими народами в наступающем году", - отметил американский лидер.





Глава Турецкой Республики выразил уверенность, что в этот знаменательный день, являющийся важной частью общей культуры, дружеские и братские отношения между Казахстаном и Турцией будут и дальше укрепляться.





Поздравительные телеграммы в адрес Токаева также поступили от президентов Узбекистана, Таджикистана, Кыргызстана, Туркменистана, Азербайджана и Ирана и руководителей международных организаций.





Поздравления в адрес главы государства продолжают поступать.