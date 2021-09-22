Казахстанские военные принимают участие в совместных учениях ШОС

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ОРЕНБУРГ. 21 СЕНТЯБРЯ - Казахстанские военнослужащие участвуют в совместном военном антитеррористическом командно-штабном учении вооруженных сил государств-членов Шанхайской организации сотрудничества "Мирная миссия-2021", передает KAZAKHSTAN TODAY.

В учениях задействованы воинские контингенты Индии, Казахстана, Китая, Кыргызстана, Пакистана, России, Таджикистана и Узбекистана. Впервые в учении принимают участие военнослужащие Беларуси, сообщает пресс-служба Минобороны РК.

Из Казахстана в Оренбургскую область прибыла ротная тактическая группа регионального командования "Запад". Через пограничную заставу "Жайсан" на бронетранспортерах была переброшена разведывательно-штурмовая рота, усиленная танками и расчетом БПЛА. К маневрам привлечены самолеты Су-25 Военно-воздушных сил Казахстана. Учение проходит на полигоне "Донгуз" Оренбургской области. Оно направлено на совершенствование слаженности органов управления и контингентов коалиционной группировки войск. В совместной антитеррористической операции задействованы авиация, ракетные войска, артиллерия, батальонные и ротные тактические группы. Воинские контингенты отрабатывают способы противодействия новым тактическим приемам, борьбы с беспилотниками, предотвращения террористических атак. Перед казахстанскими военнослужащими поставлена задача - сдержать наступление незаконных вооруженных формирований, затем, при проведении контратаки - уничтожить условного противника".

В учении задействованы около 5,5 тыс. военнослужащих, свыше 1,2 тыс. единиц вооружения, военной и специальной техники.

Мирная миссия-2021" продлится до 24 сентября.

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