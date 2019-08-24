Казахстанских борцов с коррупцией будут проверять на употребление алкоголя, наркотиков и увлечение азартными играми

Нур-Султан. 23 августа. Kazakhstan Today - Сотрудников антикоррупционной службы Казахстана будут проверять на предмет употребления алкоголя, наркотиков и увлечения азартными играми, передает Kazakhstan Today.

Уже в ближайшее время мы начнем тестировать наших сотрудников на добропорядочность. Для этого будет использована израильская технология на основе искусственного интеллекта, проверяющая достоверность ответов по мимике лица, динамике сердечного пульса и других психофизиологических параметров. Проверять сотрудников и кандидатов мы будем на предмет употребления алкоголя, наркотических и психотропных препаратов, увлечения азартными играми, потенциального раскрытия конфиденциальной информации, взяточничества и кражи на рабочих местах", - сообщил руководитель департамента кадровой работы Агентства РК по противодействию коррупции Нурлан Жаксимбетов.

По его словам, таким образом в ведомстве намерены сформировать полноценный профиль добропорядочности на каждого сотрудника.

Также будет введена персональная карта добропорядочности сотрудников.

Чтобы вы понимали, это не замена так называемых личных дел. Это принципиально новый инструмент мотивации личного состава к ведению честного, здорового, социально ответственного и этичного образа жизни. Карта будет состоять из пяти блоков: законопослушность; финансовая ответственность; социальная ответственность; этичность; саморазвитие. В каждом блоке по 4-5 показателей, каждый из которых равен определенному положительному или отрицательному баллу", - добавил глава департамента.

К примеру, если сотрудник нарушил ПДД и получил административный штраф - минус 20 баллов. Устроил скандал в общественном месте - минус 80 баллов. Не платит вовремя налоги, алименты, не погашает кредит - минус 20 баллов.

И наоборот: повысил уровень владения иностранным языком - плюс 10 баллов, участвует в волонтерских проектах - плюс 20 баллов, занимается преподаванием - плюс 20 баллов, занял призовое место на спортивном турнире - плюс 10 баллов.

Каждому сотруднику мы даем 100 баллов в виде своего рода кредита доверия. Как вы понимаете, сотрудник может либо пополнять их, либо терять. В случае снижения до 30 баллов для сотрудника могут наступить ограничения по премиям, карьерному росту, получению досрочного или внеочередного звания. Таким образом мы нацелены на деле культивировать в сотрудниках стремление к добру, сочувствию, самосовершенствованию", - пояснил Жаксимбетов.

Алик Жаткамбаевич на собственном примере показывает, что такое добропорядочность: самостоятельно оплачивает проживание в гостинице, свой завтрак, обед и ужин и уезжает ровно с таким же количеством багажа, с каким и приехал - его чемоданы не для подарков", - сообщили в управлении профилактики коррупции департамента АДГСПК по региону.

В июле стало известно, что в антикоррупционном ведомстве создали три новых департамента, в том числе и департамент добропорядочности , который будет работать над изменением сознания людей путем привития неприятия коррупции, культивирования честности, этичности и неподкупности.

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