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В Антикоррупционном ведомстве созданы департаменты превенции, добропорядочности и партнерства

25.07.2019, 17:10 11908
Нур-Султан. 25 июля. Kazakhstan Today - Заместитель председателя Агентства РК по противодействию коррупции Олжас Бектенов сообщил о создании трех новых департаментов в антикоррупционном ведомстве, передает Kazakhstan Today.
 
По словам Бектенова, образован отдельный департаменты превенции, его возглавила Анар Жарова. Также создан департамент добропорядочности, который возглавил Данияр Сабирбаев, и департамент партнерства, главой которого назначена Лейла Елдыз. 
 
Бектенов сообщил, что департамент превенции будет заниматься анализом и антикоррупционным мониторингом, выявлением и устранением причин условий коррупции. Департамент добропорядочности будет работать над изменением сознания людей путем привития неприятия коррупции, культивирования честности, этичности и неподкупности. Департамент партнерства будет отвечать за взаимодействие с обществом, СМИ, международными организациями и иностранными государствами.

Ранее сообщалось, что Агентство по делам госслужбы и противодействию коррупции планирует создать департамент добропорядочности для защиты госслужащих от подношений проверяющим. Об этом в статье "Модернизация антикоррупционной политики государства - важное условие благополучия народа и социальной стабильности" написал председатель ведомства Алик Шпекбаев.
 

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