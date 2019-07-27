В Антикоррупционном ведомстве созданы департаменты превенции, добропорядочности и партнерства

Нур-Султан. 25 июля. Kazakhstan Today - Заместитель председателя Агентства РК по противодействию коррупции Олжас Бектенов сообщил о создании трех новых департаментов в антикоррупционном ведомстве, передает Kazakhstan Today.

По словам Бектенова, образован отдельный департаменты превенции, его возглавила Анар Жарова. Также создан департамент добропорядочности, который возглавил Данияр Сабирбаев, и департамент партнерства, главой которого назначена Лейла Елдыз.

Бектенов сообщил, что департамент превенции будет заниматься анализом и антикоррупционным мониторингом, выявлением и устранением причин условий коррупции. Департамент добропорядочности будет работать над изменением сознания людей путем привития неприятия коррупции, культивирования честности, этичности и неподкупности. Департамент партнерства будет отвечать за взаимодействие с обществом, СМИ, международными организациями и иностранными государствами.





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