Ревизоры при поездках в регионы получают в качестве подношений застолья, подарки, баню и охоту

Нур-Султан. 17 июня. Kazakhstan Today - Ревизоры во время поездок в регионы получают хорошие гостиницы, обеды, подарки, баню и охоту, не потратив ни тиына. При этом им в достаточном объеме выделяются средства на командировочные расходы. Об этом сообщил председатель Агентства РК по противодействию коррупции Алик Шпекбаев, передает Kazakhstan Today.

Алик Шпекбаев рассказал о направлениях работы недавно образованного Агентства РК по противодействию коррупции . В частности, он обратил внимание на злоупотребления служащих во время внутристрановых командировок и нескончаемые комплексные проверки низовых структур, сопровождаемые поборами, застольями и подношениями.

На каждую командировку проверяющим выделяется достаточно средств, покрывающих расходы на логистику, проживание и питание. Однако зачастую ревизоры, отправляясь в регионы, умудряются не потратить и тиына из выделенных денег. Номер в хорошей гостинице, ежедневные обеды и ужины с солеными огурцами в лучших ресторанах, нередко имеющие последствия в виде пьяных разборок, дорогие подарки, баня и охота - все это за счет средств проверяемых коллег. Заведомо зная аппетиты контролеров, местные руководители нередко обращаются за помощью к бизнесменам, чтобы "на уровне" встретить начальство. Такая помощь никогда не бывает безвозмездной и в дальнейшем трансформируется в пресловутое покровительство со стороны чиновника", - написал Шпекбаев в Facebook .

Он отметил, что региональные госорганы по умолчанию принимают и даже поддерживают на плаву этот "институт", изощряясь в организации более интересного и нетривиального досуга для гостей из столицы или областного центра. Как правило, делается это ради положительного отчета на стол министру или акиму области, а также камуфлирования грубых нарушений в работе.

Глава агентства подчеркнул, что для профессионального и инновационного госаппарата это абсолютно неприемлемо. Эта практика дискредитирует и девальвирует основополагающие принципы госслужбы, а также серьезно ускоряет маховик коррупции.

В этой связи Алик Шпекбаев напомнил государственным служащим, сотрудникам правоохранительных и судебных органов, руководителям госпредприятий и нацкомпаний, выезжающим в региональные командировки, на различные конференции и семинары, что вся вышеизложенная практика является грубым нарушением, за которое предусмотрены жесткие санкции - от увольнения до реальных сроков лишения свободы.

То же самое касается и принимающей стороны", - предупредил он.

По словам Шпекбаева, Агентством данный вопрос уже взят на системный контроль. В отдельных регионах есть результаты: виновные лица привлекаются к ответственности.

В целях рационального использования бюджетных средств мы внесем предложения в правительство по оптимизации выездных проверок с переходом на дистанционный мониторинг. Немаловажная роль в качественном осуществлении этой работы у институтов гражданского общества. Призываю всех общественников и неравнодушных граждан обратить пристальное внимание на подобные факты, смело информируя нас любым удобным способом: письменным обращением на мою почту alik.shpekbaev@gmail.com, сообщением в социальных сетях или позвонив в колл-центр Агентства 1424", - заключается в сообщении.

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