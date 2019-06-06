АДГСПК планирует создать департамент добропорядочности для защиты госслужащих от подношений проверяющим

Нур-Султан. 5 июня. Kazakhstan Today - Агентство по делам госслужбы и противодействию коррупции планирует создать департамент добропорядочности для защиты госслужащих от подношений проверяющим. Об этом в статье "Модернизация антикоррупционной политики государства - важное условие благополучия народа и социальной стабильности" написал председатель ведомства Алик Шпекбаев, передает Kazakhstan Today.

Особое беспокойство вызывает укоренившаяся порочная практика нескончаемых проверок низовых структур, сопровождаемых поборами, застольями и подношениями. Хотя в большинстве случаев можно было бы ограничиться дистанционным мониторингом и анализом ситуации без расходования государственных средств и опустошения карманов подчиненных. Мы намерены взять на особый контроль эти вопросы. Возможно, в структуре Агентства появится департамент добропорядочности, работа которого будет основана на новых подходах к осуществлению контроля в сфере государственной службы", - написал Шпекбаев.

При этом он отметил, что в ведомстве предстоит еще многое сделать, чтобы искоренить хамство и бюрократизм, проявляемые должностными лицами, неподобающее поведение их вне службы

Глава АДГСПК подчеркнул, что речь не идет о введении запрета на участие в различных семейных торжествах, однако каждый госслужащий должен проявлять скромность и придерживаться общепринятых морально-этических норм.

Не надо забывать о двух простых вещах. Во-первых, о том, что к человеку, занимающему государственную должность, в любом случае будет проявляться повышенное внимание. Во-вторых, о том, что своим неэтичным поведением государственный служащий, по большому счету, дискредитирует принцип меритократии, то есть власти достойных. Достойного человека всегда отличают высокие этические качества и безупречное поведение, не позволяющие ему переступать грань, когда веселье превращается в шутовство, а праздничное застолье - в поминальный обед по чести", - отмечается в статье.

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