22.04.2024, 19:52 41861
Казахстанский дипломат стал новым гендиректором ИОПБ
Фото: ИОПБ
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Доха. 22 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В Дохе в онлайн-формате состоялась первая внеочередная сессия генеральной ассамблеи Исламской организации по продовольственной безопасности (ИОПБ), на которой единогласно избран новым генеральным директором организации посол Казахстана Берик Арын, сообщает пресс-служба ИОПБ.
Кандидатура казахстанского дипломата выдвинуло правительство РК по решению президента Касым-Жомарта Токаева.
Свою трудовую деятельность Берик Арын начал в 1994 году в управлении стран Среднего, Ближнего Востока и Африки МИД РК. В разные годы работал в посольствах Казахстана в Саудовской Аравии и Египте, Центре внешней политики Администрации президента Казахстана, заместителем руководителя аппарата сената.
До избрания на пост генерального директора ИОПБ Арын занимал должности посла РК в Саудовской Аравии и постоянного представителя РК при ОИС, а также являлся по совместительству послом РК в Бахрейне.
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23.04.2024, 12:58 8546
Жилье в зонах подтопления восстанавливать не будут - Шарлапаев
Строить частные дома будут в тех местах, где подтопления в будущем не ожидается
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Астана. 23 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Жилье в зонах риска затопления восстанавливать не будут, рассказал министр промышленности и строительства Республики Казахстан Канат Шарлапаев на брифинге в правительстве.
Восстанавливать жилье в местах подтопления мы не поддерживаем. То есть, несмотря на пожелания человека остаться там, где он жил, - восстанавливать жилье в этой зоне мы не будем. Потому что по факту эта ситуация будет повторяться каждый год", - заявил министр.
По словам Шарлапаева, в городах достаточно сложная ситуация, в некоторых местах придется возводить многоквартирные дома. Для остальных строительство частных домов будет выбираться в тех местах, где подтопления в будущем не ожидается.
В случае признания жилья не пригодным существует два механизма: по решению акимата в этом регионе приобретается квартира по выбору, согласованному с пострадавшим, либо мы заново строим это жилье. Разработаны два механизма, но очевидно, что покупать быстрее, чем строить", - сообщил министр строительства.
Он подчеркнул, что перед правительством стоит задача за максимально короткий срок выстроить это жилье и постараться обеспечить за летний строительный сезон всех людей домами.
Напомним, на заседании правительства Шарлапаев рассказал, как будет решаться вопрос с восстановлением пострадавшего от паводков жилья.
23.04.2024, 12:10 8131
Более 650 тысяч казахстанцев стоят в очереди на жилье Дополнено
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Астана. 23 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Сделать списки очередников на жилье прозрачными и понятными поручил на заседании правительства премьер-министр Олжас Бектенов, сообщает пресс-служба кабмина.
Всем акиматам необходимо завершить работу по актуализации списков очереди на жилье до конца 1-го полугодия. Все должно соответствовать установленным правилам. Зачисление в очередь надо сделать прозрачным и понятным. Также следует вести четкий мониторинг уже включенных в списки людей", - отметил Бектенов.
В настоящее время в очереди на жилье состоит из более 650 тыс. граждан. В 2023 году акиматы начали проверять заявителей на соответствие требованиям для участия в жилищной программе.
В итоге в Акмолинской области выявили порядка 16 тыс. недобросовестных граждан, в Шымкенте - более 36 тыс. человек. При этом лишь малая часть нарушивших условия казахстанцев исключены из очереди.
Среди других ключевых задач в сфере строительства на 2024 год:
- ввод 18 млн кв. метров жилья;
- запуск новой ипотечной программы;
- решение системных проблем долевого строительства и незаконной застройки.
По словам министра промышленности и строительства Каната Шарлапаева, к 2030 году в Казахстане планируется построить 111 млн кв. метров жилья за счет всех источников финансирования, что позволит обеспечить новым жильем более 1 млн семей.
Для социально-уязвимых слоев населения планируется приобрести более 22 тыс. квартир на общую сумму 339 млрд тенге.
Также в МПС РК рассказали о реализации государственных ипотечных программ в 2024 году:
- на предоставление льготной ипотеки по ставкам 2 и 5% годовых выделен 81 млрд тенге для выдачи порядка 7 тыс. займов;
- по ипотечной программе "Отау" со ставкой 9% предусмотрена выдача 8 тыс. займов на сумму 150 млрд тенге;
- с 1 мая "Отбасы банком" будет запущена новая льготная программа с первоначальным взносом 20% по ставке 7% годовых для социально уязвимых граждан и 9% - для остальных категорий граждан. В первый год планируется выдать 12 тыс. займов на сумму 300 млрд тенге и далее ежегодно по 200 млрд тенге для выдачи 8 тыс. займов;
- по программе "7-20-25" будет выдано порядка 5 тыс. займов на сумму 100 млрд тенге.
Шарлапаев также рассказал о новых мерах госрегулирования в строительстве. В их числе:
- запрет на заключение предварительных договоров;
- увеличение штрафных санкций с 300 до 2000 МРП;
- запрет на рекламу без разрешения на привлечение денег дольщиков;
- осуществление сделок по купле-продаже строящегося жилья в безналичной форме.
Данные предложения находятся на согласовании с заинтересованными госорганами.
Сейчас в 8 регионах РК насчитывается 39 проблемных объектов долевого строительства. Для их завершения ищут инвесторов и финансирование.
Дополнено 23.04.2024, 13.11
Строительство жилых домов компанией G-park без разрешительных документов прокомментировал министр строительства и промышленности Республики Казахстан Канат Шарлапаев.
Все очень просто - нужно прекращать незаконную застройку. Сейчас те меры, которые мы разработали уже в мажилисе. Например, запрет предварительных договоров - это один из самых основных инструментов обхода законного финансирования жилья дольщиками. Конкретно по G-park проинформируем, как вопрос будет решаться", - сказал глава Минпрома.
Шарлапаев отметил, что жителям Казахстана следует проявлять ответственность в выборе застройщика. Если объект официально не гарантирован, строится незаконно, по предварительным договорам - то лучше не покупать квартиры у этих застройщиков.
Напомним, почти 29% строительных компаний РК находятся в критическом положении. Кроме того, в РК остается актуальной проблема некачественного строительства и недобросовестных застройщиков.
23.04.2024, 10:30 14666
Пострадавшим от паводков в РК выплатят дополнительную компенсацию
Фото: МЧС
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Астана. 23 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Пострадавшим от паводков в РК выплатят дополнительную компенсацию. Об этом заявил премьер-министр РК Олжас Бектенов в ходе заседания правительства.
По его словам, с прошлой недели начата работа по возмещению ущерба.
Вчера мной подписано постановление, которое утвердило поправки в правила возмещения ущерба пострадавшим. Это только начало большой работы. К 100 МРП компенсации будем дополнительно выплачивать до 150 МРП. Это порядка 553 тыс. тенге, на которые люди смогут приобрести утраченные предметы первой необходимости: холодильник, стол, стулья, посуду, одежду. На данный момент уже порядка 11 тыс. семей получили выплату в размере 100 МРП", - сказал премьер-министр.
Также, по его словам, будут возмещаться потери предпринимателей.
Никто не останется без помощи. Все эти вопросы находятся на личном контроле президента и на моем контроле. Поэтому считаю, что мы преодолеем этот вызов достойно", - сказал Бектенов.
Он отметил, что ситуация с паводками постепенно стабилизируется.
Снято напряжение в Акмолинской, Актюбинской, Карагандинской, Костанайской и Павлодарской областях. Вода начинает отступать в городах Петропавловске и Кульсары, где наблюдалась очень сложная обстановка. В круглосуточном режиме продолжается работа оперативных штабов в правительстве, МЧС и регионах... Тем не менее, в некоторых регионах угроза подтопления еще сохраняется. Фиксируются факты некоторого повышения уровня воды в реках", - сказал премьер-министр.
Он поручил Министерству по чрезвычайным ситуациям совместно с акиматами продолжить усиленный контроль за паводковой обстановкой и при необходимости обеспечить оперативное реагирование и эвакуацию населения.
Если нужно, то надо эвакуировать в принудительном порядке", - подчеркнул премьер.
Министерству экологии поручено увеличить количество гидропостов на водоемах и реках.
Акиматам регионов в кратчайшие сроки завершить техническое обследование подтопленного жилья, зданий и сооружений. Там, где вода ушла, необходимо без промедления начинать работу по расчистке территорий от последствий паводка, дезинфекции и восстановлению. Министерству промышленности нужно создать оперативную группу для координации на местах всех работ по восстановлению жилья, социальной и инженерной инфраструктуры. Нужен четкий план строительных и ремонтных работ с их завершением в максимально сжатые сроки", - сказал премьер-министр.
23.04.2024, 10:15 14456
В Казахстане изменились правила регистрации транспортных средств и подготовки водителей
Фото: Depositphotos
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Астана. 23 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - С 23 апреля 2024 года в спецЦОНах страны при регистрации транспортных средств будут принимать обязательное нотариальное удостоверение договоров купли-продажи автомобиля. При этом будет отменена письменная форма сделки (ПФС). Об этом сообщили в пресс-службе НАО "Правительство для граждан".
Данные изменения направлены на обеспечение прозрачности при оказании государственных услуг. Отметим, что в случае, если граждане не желают нотариально заверять сделки купли-продажи авто для перерегистрации, то они могут переоформить транспортное средство онлайн через приложения банков второго уровня", - отметили в пресс-службе.
Помимо этого, с 23 апреля кандидаты в водители смогут сдавать экзамены на получение прав только после окончания автошкол. Пункты, допускающие самоподготовку кандидатов в водители, претендующих на получение прав категории А и В, а также А1 и В1, удалены из правил приема экзаменов и выдачи водительских удостоверений.
Отмечается, что новшества стали возможными благодаря внесению изменений и дополнений в правила регистрации и учета транспортных средств, а также подготовки водителей.
Это было необходимо для повышения эффективности административных процессов и обеспечения более высокого уровня безопасности дорожного движения", - добавили в пресс-службе.
Изменения разработаны Комитетом административной полиции МВД РК и основаны на положениях закона РК "О дорожном движении". Всего в правила внесены 53 поправки. С полным текстом обновленных правил можно ознакомиться по ссылке.
23.04.2024, 09:51 17626
Как будут использовать паводковую воду в Казахстане
Фото: primeminister.kz
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Астана. 23 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В Министерстве водных ресурсов РК рассказали, как будут использовать паводковую воду.
Филиал "Казводхоза" по Атырауской области роет 14,5 км дополнительных каналов, чтобы перенаправить паводковую воду из реки Жайык в Каспийское море. Это также позволит уменьшить объем воды, проходящей через город Атырау", - проинформировали в ведомстве.
В Западно-Казахстанской области приступил к сбросу воды из Урало-Кушумской оросительно-обводнительной системы в Камыш-Самарские озера. Вода в эти озера не поступала последние 20 лет.
Впервые с 2000 года на реке Тобол наблюдается многоводие. Крупные водохранилища каскада реки Тобол обеспечили безопасный пропуск паводковых вод и наполнились на 92%, что больше, чем в предыдущие годы. Благодаря этому водохранилища способны на долгий срок обеспечить необходимым количеством воды жителей региона.
Наполнение Астанинского водохранилища позволит в течении года обеспечивать питьевой водой жителей столицы. Прошлогодний объем воды в Астанинском водохранилище не позволял в полной мере обеспечить город питьевой водой, из-за чего приходилось подпитывать водохранилище через Канал им. К. Сатпаева. Процесс был затратным и стоил свыше 2 млрд тенге.
В Акмолинской области на 100% наполнились системы лиманного орошения "Алва" и "Кенбидайк". Также пополнились русла рек Козыкош, Мукыр и Карасу Целиноградского района. В озеро Тенгиз Коргалыжинского заповедника направлено 1,5 млрд кубометров воды.
В Западно-Казахстанской области появилась возможность направить воду в Урало-Кушумскую систему лиманного орошения, которая способна принять около 1 кубокилометра воды из реки Жайык.
Водохранилища Карагандинской области полностью наполнены. Собранная в них вода позволяет полностью удовлетворять потребности экономики региона в течение года.
Впервые за всю историю наблюдений вода, сброшенная с Кенгирского водохранилища области Улытау, поступила через реку Сарысу в озера Кызылординской области. Наблюдается активное наполнение Теликольской системы озер Кызылординской области, что должно оказать благоприятное влияние сельское хозяйство региона.
Приток из трансграничной реки Или в Капчагайское водохранилище Алматинской области обеспечил экологический сток в объеме около 2,3 кубических километров в озеро Балхаш.
В экологических целях вода из Тасоткельского водохранилища Жамбылской области сбрасывается по реке Шу. В начале апреля эта вода пересекла границу Созакского района Туркестанской области. Сброс воды из Тасоткельского водохранилища продлится до 1 мая, за это время по реке Шу в Созакский район должно поступить около 1 млн кубометров воды.
С 10 апреля из каскада водохранилищ реки Ертис осуществляются природоохранные попуски. Это позволит обеспечить необходимой кормовой базой сельское хозяйство Павлодарской области. В общей сложности планируется сбросить из водохранилищ 6,3 млрд кубометров воды.
22.04.2024, 20:23 40706
В Казахстане могут заблокировать TikTok
В США соцсеть запретили
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Астана. 22 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Возможную блокировку социальной сети TikTok прокомментировала министр культуры и информации Республики Казахстан Аида Балаева.
Изучаем, в частности, Тикток. Нужно уже, на мой взгляд, это (блокировку. - Прим. ред.) рассматривать. Видите, мы вовлечены во все. Это дети смотрят. Вы видите, какие матерные слова там. Гадалки там гадают..." - сообщила министр.
По ее словам, решение будет зависеть от того, насколько уровень противоправного контента будет превалировать и зашкаливать.
Она напомнила, что в США соцсеть запретили, как и в нескольких европейских странах.
22.04.2024, 19:40 42386
Назначена председатель судебной коллегии по уголовным делам Верховного суда
Должность получила Назгуль Рахметуллина
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Астана. 22 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Председатель Верховного суда Асламбек Мергалиев представил коллективу высшего судебного органа вновь назначенного председателя судебной коллегии по уголовным делам ВС Назгуль Рахметуллину, сообщает пресс-служба.
Назгуль Маульхановна честный и принципиальный профессионал своего дела. За ее плечами многолетний опыт работы в судебной системе страны. Назначение на эту особо ответственную должность - огромное доверие главы государства", - отметил Мергалиев.
Он выразил уверенность в том, что она с честью будет исполнять служебный долг, приложив все свои знания и опыт.
Председатель ВС также поздравил Талгата Ибрашева с назначением его председателем Алматинского областного суда.
22.04.2024, 18:17 38211
Борьба с лудоманией: госслужащим Казахстана запретят играть в азартные игры
Фото: pexels.com
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Астана. 22 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане государственным служащим запретят играть в азартные игры, сообщил депутат Елнур Бейсенбаев в кулуарах мажилиса.
Госслужащие и военнослужащие в количестве, а это 220 тысяч человек, будут ограничены во всех азартных играх", - заявил депутат.
Кроме того, в целях профилактики лудомании СМИ будет запрещено рекламировать букмекерские конторы.
Букмекерские конторы имеют право рекламироваться только на официальных спортивных сайтах или спортивных каналах", - проинформировал мажилисмен.
За рекламу букмекерских контор и тотализаторов для СМИ предусмотрен штраф в размере 60 МРП. Он будет увеличиваться с каждым повторным нарушением. У букмекера в свою очередь будет отозвана лицензия.
Если СМИ будет на системной основе финансироваться от букмекерских контор или же рекламировать их - конечно, будут приниматься другие меры, в том числе мы отзовем лицензию у рекламируемой букмекерской конторы", - уточнил Елнур Бейсенбаев.
Он добавил, что запрет касается в том числе и платформ для просмотра кино от казахстанских провайдеров.
Напомним, в Казахстане вводят уголовную ответственность за организацию интернет-казино.
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